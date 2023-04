BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 1097.10 +7.80 Jul 1104.90 1124.00 1100.10 1106.00 +7.80 Oct 1110.60 1129.40 1105.20 1111.30 +7.40 Jan 1116.00 1124.50 1114.80 1114.80 +7.30 Apr 1120.00 1120.00 1119.20 1119.20 +7.30 Est. sales 15,230. Tue.'s sales 20,989 Tue.'s open int 72,125, up 1,200 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1505.10 +27.50 May 1516.40 +27.50 Jun 1482.50 1527.50 1481.00 1508.40 +27.50 Sep 1512.50 1535.00 1508.50 1527.40 +28.00 Dec 1535.00 1541.30 1535.00 1541.30 +28.30 Mar 1556.80 +28.30 Jun 1568.00 +28.30 Est. sales 2,358. Tue.'s sales 3,111 Tue.'s open int 12,271, up 293