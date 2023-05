BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1070.00 1087.90 1065.80 1077.30 +1.60 Oct 1078.00 1091.50 1071.00 1081.80 +1.90 Jan 1088.50 1094.90 1085.20 1085.20 +1.80 Apr 1096.10 1096.10 1088.50 1088.50 +1.90 Jul 1092.70 +1.90 Est. sales 10,252. Fri.'s sales 16,411 Fri.'s open int 73,256 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1500.20 —31.60 Jun 1514.00 1526.00 1485.50 1492.20 —31.60 Jul 1486.20 —31.80 Sep 1526.00 1532.00 1490.50 1498.20 —33.40 Dec 1511.20 —33.50 Mar 1523.90 —34.50 Jun 1535.10 —34.50 Est. sales 5,251. Fri.'s sales 4,504 Fri.'s open int 12,461