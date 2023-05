NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 76.66 76.69 74.53 75.66 —1.12 Jul 76.47 76.49 74.40 75.51 —1.10 Aug 76.12 76.12 74.07 75.15 —1.09 Sep 75.52 75.52 73.59 74.64 —1.08 Oct 74.85 74.85 73.09 74.08 —1.07 Nov 74.01 74.01 72.58 73.55 —1.06 Dec 73.78 73.95 72.13 73.07 —1.04 Jan 73.32 73.36 71.71 72.62 —1.03 Feb 71.85 72.40 71.85 72.21 —1.02 Mar 72.40 72.40 71.48 71.83 —1.01 Apr 72.02 72.02 70.91 71.48 —1.01 May 70.97 71.16 70.89 71.16 —.99 Jun 71.52 71.52 70.08 70.85 —1.01 Jul 70.52 —1.02 Aug 70.22 —.99 Sep 69.93 —.97 Oct 69.67 —.96 Nov 69.43 —.96 Dec 69.95 69.95 68.52 69.19 —.95 Jan 68.88 —.94 Feb 68.59 —.92 Mar 68.31 —.91 Apr 68.05 —.90 May 67.82 —.89 Jun 67.78 67.78 67.48 67.61 —.88 Jul 67.37 —.87 Aug 67.12 —.85 Sep 66.89 —.84 Oct 66.68 —.83 Nov 66.52 —.82 Dec 66.93 66.93 65.80 66.33 —.83 Jan 66.07 —.83 Feb 65.83 —.82 Mar 65.59 —.83 Apr 65.37 —.83 May 65.18 —.80 Jun 65.01 —.79 Jul 64.81 —.79 Aug 64.65 —.78 Sep 64.48 —.77 Oct 64.32 —.76 Nov 64.16 —.74 Dec 63.90 63.97 63.66 63.97 —.73 Jan 63.70 —.73 Feb 63.46 —.72 Mar 63.29 —.72 Apr 63.15 —.71 May 62.98 —.71 Jun 62.81 —.70 Jul 62.59 —.69 Aug 62.41 —.70 Sep 62.24 —.70 Oct 62.10 —.70 Nov 61.99 —.70 Dec 61.88 —.70 Jan 61.67 —.70 Feb 61.46 —.70 Mar 61.29 —.70 Apr 61.11 —.70 May 60.97 —.70 Jun 60.82 —.70 Jul 60.66 —.70 Aug 60.49 —.70 Sep 60.38 —.70 Oct 60.24 —.70 Nov 60.08 —.70 Dec 59.99 —.70 Jan 59.82 —.70 Feb 59.61 —.70 Mar 59.45 —.70 Apr 59.29 —.70 May 59.07 —.70 Jun 58.92 —.70 Jul 58.78 —.70 Aug 58.59 —.70 Sep 58.41 —.70 Oct 58.29 —.70 Nov 58.17 —.70 Dec 58.08 —.70 Jan 57.87 —.70 Feb 57.65 —.70 Mar 57.47 —.70 Apr 57.32 —.70 May 57.20 —.70 Jun 57.08 —.70 Jul 56.90 —.70 Aug 56.72 —.70 Sep 56.52 —.70 Oct 56.40 —.70 Nov 56.29 —.70 Dec 56.17 —.70 Jan 55.96 —.70 Feb 55.77 —.70 Mar 55.63 —.70 Apr 55.48 —.70 May 55.35 —.70 Jun 55.20 —.70 Jul 55.10 —.70 Aug 54.97 —.70 Sep 54.85 —.70 Oct 54.71 —.70 Nov 54.55 —.70 Dec 54.40 —.70 Jan 54.23 —.70 Feb 54.13 —.70 Mar 54.03 —.70 Apr 53.93 —.70 May 53.82 —.70 Jun 53.68 —.70 Jul 53.58 —.70 Aug 53.46 —.70 Sep 53.33 —.70 Oct 53.21 —.70 Nov 53.09 —.70 Dec 52.93 —.70 Jan 52.79 —.70 Feb 52.70 —.70 Mar 52.59 —.70 Apr 52.49 —.70 May 52.42 —.70 Jun 52.34 —.70 Jul 52.24 —.70 Aug 52.15 —.70 Sep 52.08 —.70 Oct 52.00 —.70 Nov 51.90 —.70 Dec 51.81 —.70 Jan 51.74 —.70 Feb 51.68 —.70 Est. sales 704,355. Fri.'s sales 664,547 Fri.'s open int 1,881,769, up 1,324 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 237.22 238.96 232.68 238.23 +.52 Jul 237.47 239.03 233.21 238.40 +.21 Aug 237.42 239.72 234.33 239.11 —.03 Sep 238.60 240.45 235.51 240.08 —.13 Oct 239.90 241.20 236.72 240.89 —.16 Nov 240.25 241.37 236.94 241.05 —.18 Dec 240.37 241.37 236.30 240.79 —.17 Jan 239.00 241.38 237.12 240.98 —.27 Feb 239.00 240.83 237.09 240.83 —.30 Mar 236.44 240.20 236.44 239.88 —.28 Apr 235.00 237.97 235.00 237.97 —.30 May 234.17 237.30 233.76 236.82 —.45 Jun 233.33 236.07 232.69 235.76 —.58 Jul 235.69 235.69 235.40 235.40 —.59 Aug 234.69 235.06 234.69 235.06 —.58 Sep 234.50 234.75 234.50 234.75 —.58 Oct 233.75 234.39 233.75 234.39 —.58 Nov 232.90 233.93 232.75 233.93 —.58 Dec 232.42 233.32 230.12 233.32 —.58 Jan 233.00 233.00 232.74 232.74 —.58 Feb 232.43 —.58 Mar 232.11 —.58 Apr 230.82 —.58 May 230.23 —.58 Jun 229.39 —.58 Jul 229.88 —.58 Aug 229.74 —.58 Sep 229.40 —.58 Oct 229.07 —.58 Nov 228.38 —.58 Dec 227.13 —.58 Jan 227.85 —.58 Feb 227.68 —.58 Mar 227.19 —.58 Apr 225.90 —.58 May 224.73 —.58 Jun 223.08 —.58 Jul 223.29 —.58 Aug 223.01 —.58 Sep 222.48 —.58 Oct 222.28 —.58 Nov 221.56 —.58 Dec 220.03 —.58 Jan 220.72 —.58 Est. sales 134,564. Fri.'s sales 117,262 Fri.'s open int 280,169, up 4,424 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.5325 2.5567 2.4744 2.5504 +203 Jul 2.4842 2.5084 2.4333 2.5028 +148 Aug 2.4339 2.4596 2.3909 2.4542 +97 Sep 2.3949 2.4080 2.3454 2.4032 +50 Oct 2.2294 2.2365 2.1814 2.2329 +21 Nov 2.1396 2.1813 2.1356 2.1805 — 18 Dec 2.1090 2.1493 2.1042 2.1458 — 48 Jan 2.1018 2.1335 2.0962 2.1330 — 72 Feb 2.1068 2.1344 2.1068 2.1323 — 91 Mar 2.1380 2.1427 2.1280 2.1405 —109 Apr 2.2967 —147 May 2.2937 —148 Jun 2.2750 2.2855 2.2694 2.2822 —147 Jul 2.2618 —146 Aug 2.2342 —145 Sep 2.1900 2.1985 2.1900 2.1985 —145 Oct 2.0422 —144 Nov 2.0138 —143 Dec 1.9830 1.9931 1.9828 1.9931 —139 Jan 1.9797 —144 Feb 1.9825 —146 Mar 1.9954 —148 Apr 2.1727 —150 May 2.1841 —152 Jun 2.1843 —155 Jul 2.1654 —157 Aug 2.1401 —159 Sep 2.0945 —161 Oct 1.9578 —163 Nov 1.9167 —165 Dec 1.8803 —167 Jan 1.8667 —167 Feb 1.8708 —167 Mar 1.8870 —167 Apr 2.0686 —167 May 2.0856 —167 Jun 2.0799 —167 Jul 2.0655 —167 Aug 2.0447 —167 Sep 2.0037 —167 Oct 1.8720 —167 Nov 1.8353 —167 Dec 1.8028 —167 Jan 1.7827 —167 Est. sales 153,870. Fri.'s sales 131,835 Fri.'s open int 293,549 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.398 2.410 2.290 2.318 — 92 Jul 2.568 2.582 2.473 2.498 — 80 Aug 2.640 2.646 2.544 2.566 — 79 Sep 2.597 2.624 2.527 2.546 — 80 Oct 2.697 2.721 2.626 2.645 — 77 Nov 3.131 3.174 3.090 3.106 — 72 Dec 3.620 3.640 3.566 3.582 — 65 Jan 3.850 3.878 3.808 3.824 — 53 Feb 3.741 3.771 3.712 3.726 — 52 Mar 3.461 3.475 3.411 3.424 — 49 Apr 3.171 3.214 3.140 3.151 — 54 May 3.166 3.212 3.142 3.152 — 53 Jun 3.336 3.352 3.292 3.295 — 50 Jul 3.442 3.485 3.430 3.432 — 48 Aug 3.490 3.526 3.469 3.472 — 47 Sep 3.479 3.479 3.424 3.428 — 46 Oct 3.520 3.520 3.495 3.506 — 46 Nov 3.919 3.919 3.908 3.908 — 43 Dec 4.435 4.435 4.399 4.399 — 41 Jan 4.760 4.760 4.725 4.726 — 41 Feb 4.616 4.616 4.601 4.601 — 40 Mar 4.235 4.235 4.209 4.209 — 38 Apr 3.796 3.820 3.795 3.796 — 40 May 3.791 3.791 3.770 3.770 — 41 Jun 3.930 3.930 3.906 3.906 — 41 Jul 4.039 — 43 Aug 4.100 4.100 4.071 4.071 — 45 Sep 4.060 4.060 4.028 4.028 — 47 Oct 4.130 4.130 4.094 4.094 — 48 Nov 4.450 4.450 4.420 4.420 — 48 Dec 4.806 4.810 4.799 4.799 — 45 Jan 5.050 5.050 5.033 5.033 — 61 Feb 4.840 — 57 Mar 4.408 — 66 Apr 3.858 — 46 May 3.831 — 45 Jun 3.924 — 43 Jul 4.046 — 43 Aug 4.059 — 43 Sep 4.023 — 43 Oct 4.092 — 43 Nov 4.422 — 43 Dec 4.802 — 43 Jan 5.033 — 43 Feb 4.845 — 43 Mar 4.395 — 43 Apr 3.855 — 43 May 3.820 — 43 Jun 3.881 — 43 Jul 3.962 — 43 Aug 3.996 — 43 Sep 3.979 — 43 Oct 4.081 — 43 Nov 4.430 — 43 Dec 4.859 — 43 Jan 5.015 — 43 Feb 4.835 — 43 Mar 4.392 — 43 Apr 3.865 — 43 May 3.823 — 43 Jun 3.908 — 43 Jul 3.998 — 43 Aug 4.025 — 43 Sep 4.025 — 43 Oct 4.128 — 43 Nov 4.467 — 43 Dec 4.886 — 43 Jan 5.086 — 43 Feb 4.896 — 43 Mar 4.446 — 43 Apr 3.891 — 43 May 3.861 — 43 Jun 3.950 — 43 Jul 4.050 — 43 Aug 4.076 — 43 Sep 4.080 — 43 Oct 4.160 — 43 Nov 4.515 — 43 Dec 4.934 — 43 Jan 5.139 — 43 Feb 4.939 — 43 Mar 4.479 — 43 Apr 3.929 — 43 May 3.907 — 43 Jun 3.967 — 43 Jul 4.037 — 43 Aug 4.077 — 43 Sep 4.092 — 43 Oct 4.138 — 43 Nov 4.458 — 43 Dec 4.868 — 43 Jan 5.078 — 43 Feb 4.908 — 43 Mar 4.508 — 43 Apr 4.009 — 43 May 3.987 — 43 Jun 4.022 — 43 Jul 4.062 — 43 Aug 4.102 — 43 Sep 4.117 — 43 Oct 4.187 — 43 Nov 4.507 — 43 Dec 4.887 — 43 Jan 5.103 — 43 Feb 4.933 — 43 Mar 4.533 — 43 Apr 4.088 — 43 May 4.066 — 43 Jun 4.101 — 43 Jul 4.141 — 43 Aug 4.181 — 43 Sep 4.196 — 43 Oct 4.242 — 43 Nov 4.447 — 43 Dec 4.847 — 43 Jan 5.082 — 43 Feb 4.922 — 43 Mar 4.572 — 43 Apr 4.242 — 43 May 4.220 — 43 Jun 4.255 — 43 Jul 4.295 — 43 Aug 4.335 — 43 Sep 4.350 — 43 Oct 4.396 — 43 Nov 4.571 — 43 Dec 4.971 — 43 Jan 5.196 — 43 Feb 5.036 — 43 Mar 4.761 — 43 Apr 4.431 — 43 May 4.409 — 43 Jun 4.444 — 43 Jul 4.484 — 43 Aug 4.524 — 43 Sep 4.539 — 43 Oct 4.585 — 43 Nov 4.735 — 43 Dec 4.985 — 43 Jan 5.185 — 43 Feb 5.120 — 43 Mar 5.020 — 43 Apr 4.690 — 43 May 4.668 — 43 Jun 4.703 — 43 Jul 4.743 — 43 Aug 4.783 — 43 Sep 4.798 — 43 Oct 4.844 — 43 Nov 4.916 — 43 Dec 5.071 — 43 Est. sales 410,024. Fri.'s sales 391,866 Fri.'s open int 1,303,690, up 9,094