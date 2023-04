BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 986.10 1021.00 986.10 1018.70 +31.80 Jul 998.90 1032.00 991.00 1029.00 +32.60 Oct 1004.50 1038.20 998.40 1035.40 +31.70 Jan 1032.50 1040.20 1032.50 1040.20 +31.40 Apr 1044.50 +31.50 Est. sales 24,585. Mon.'s sales 16,088 Mon.'s open int 57,543 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1452.40 —3.60 May 1463.70 —3.60 Jun 1458.50 1487.00 1433.00 1455.70 —2.30 Sep 1462.50 1494.00 1451.50 1466.00 —2.80 Dec 1483.50 1500.00 1473.00 1485.70 +2.00 Mar 1498.70 +2.00 Jun 1509.90 +2.00 Est. sales 1,865. Mon.'s sales 1,769 Mon.'s open int 11,661, up 101