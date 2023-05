BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Fri:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1059.60 1084.20 1055.00 1075.70 +17.50 Oct 1065.30 1088.40 1059.90 1079.90 +17.30 Jan 1068.80 1091.00 1066.00 1083.40 +16.70 Apr 1086.60 +16.60 Jul 1090.80 +16.70 Est. sales 15,091. Thu.'s sales 16,456 Thu.'s open int 73,346 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1531.80 +73.60 Jun 1463.50 1535.00 1461.00 1523.80 +73.60 Jul 1518.00 +73.80 Sep 1471.00 1538.00 1471.00 1531.60 +73.90 Dec 1542.50 1544.70 1542.50 1544.70 +73.60 Mar 1558.40 +73.60 Jun 1569.60 +73.60 Est. sales 4,289. Thu.'s sales 2,777 Thu.'s open int 12,772, up 84