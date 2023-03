BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 962.90 970.00 947.20 965.50 +2.10 Jul 973.60 981.10 959.20 977.40 +5.50 Oct 979.20 985.60 966.00 981.60 +4.20 Jan 975.40 985.60 975.40 985.60 +4.70 Apr 989.80 +4.60 Est. sales 19,882. Tue.'s sales 22,863 Tue.'s open int 57,244 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Mar 1399.00 1425.90 1399.00 1425.90 +22.40 Apr 1438.10 +22.40 May 1446.40 +22.40 Jun 1418.50 1451.00 1404.50 1437.10 +22.40 Sep 1425.50 1449.00 1425.50 1447.90 +21.90 Dec 1463.20 +22.00 Mar 1476.20 +22.00 Est. sales 1,398. Tue.'s sales 1,082 Tue.'s open int 11,514, up 57