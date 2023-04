NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Nuburu 23,347,431 4.27+1.55 AultAllnce 12,233,752 .10 —.01 B2goldCpg 12,200,356 3.05 Tellurian 8,621,354 1.18 —.09 DenisonMing 6,308,875 .55 UraniumEng 4,986,978 1.64 EquinoxGld 3,367,739 5.59 +.04 Globalstar 3,117,213 1.21 NovaGoldg 2,450,875 4.00 NewGoldg 2,416,858 3.11 —————————