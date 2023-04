BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 1018.00 +22.40 Jul 1005.50 1034.00 1004.10 1027.50 +22.40 Oct 1012.00 1040.40 1012.00 1034.80 +22.30 Jan 1026.80 1044.30 1026.80 1039.80 +22.10 Apr 1044.10 +22.10 Est. sales 12,339. Tue.'s sales 11,994 Tue.'s open int 60,113, up 513 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1452.60 +12.30 May 1463.90 +12.30 Jun 1443.50 1468.00 1433.50 1455.90 +12.30 Sep 1452.00 1476.50 1452.00 1470.30 +15.70 Dec 1486.00 1492.00 1485.00 1485.80 +13.80 Mar 1503.30 +15.70 Jun 1514.50 +15.70 Est. sales 1,675. Tue.'s sales 1,980 Tue.'s open int 12,291, up 140