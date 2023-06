NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. UraniumEng 6,614,140 1.64 B2goldCpg 6,490,152 3.05 Tellurian 5,898,389 1.28 —.06 NavideaBio 4,126,366 .09 +.01 Globalstar 3,784,851 1.21 DenisonMing 3,729,493 .55 NewGoldg 2,393,223 3.11 iShsIndiabt 2,232,217 37.44 CybinInc 2,139,249 .24 —.01 Ur-Energy 1,884,385 1.07 +.04 —————————