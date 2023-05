NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 70.60 73.26 70.04 72.83 +1.97 Jul 70.60 73.30 70.05 72.89 +2.05 Aug 70.45 73.15 69.94 72.77 +2.11 Sep 70.09 72.83 69.63 72.48 +2.15 Oct 69.76 72.40 69.30 72.10 +2.16 Nov 69.43 72.00 69.02 71.71 +2.15 Dec 69.05 71.67 68.59 71.33 +2.11 Jan 68.76 71.20 68.29 70.96 +2.09 Feb 68.45 70.87 68.05 70.61 +2.05 Mar 68.27 70.57 67.85 70.29 +2.02 Apr 67.60 69.99 67.60 69.99 +1.99 May 69.80 69.80 69.64 69.72 +1.96 Jun 67.25 69.77 67.03 69.45 +1.90 Jul 68.06 69.29 68.06 69.15 +1.85 Aug 67.00 68.87 67.00 68.87 +1.83 Sep 67.39 68.61 66.96 68.61 +1.80 Oct 68.38 +1.77 Nov 68.17 +1.74 Dec 66.11 68.27 65.83 67.95 +1.69 Jan 66.82 67.67 66.82 67.67 +1.65 Feb 67.41 +1.62 Mar 66.91 67.16 66.91 67.16 +1.59 Apr 66.94 +1.57 May 66.74 +1.56 Jun 64.70 66.71 64.70 66.54 +1.52 Jul 66.31 +1.48 Aug 66.11 +1.46 Sep 65.91 +1.45 Oct 65.73 +1.44 Nov 65.58 +1.41 Dec 63.87 65.72 63.74 65.43 +1.40 Jan 65.21 +1.39 Feb 64.99 +1.34 Mar 64.79 +1.33 Apr 64.61 +1.32 May 64.46 +1.30 Jun 64.31 +1.27 Jul 64.13 +1.25 Aug 63.96 +1.19 Sep 63.80 +1.16 Oct 63.66 +1.14 Nov 63.53 +1.15 Dec 62.49 63.60 62.49 63.39 +1.19 Jan 63.15 +1.18 Feb 62.93 +1.17 Mar 62.79 +1.15 Apr 62.68 +1.14 May 62.55 +1.13 Jun 62.41 +1.12 Jul 62.22 +1.10 Aug 62.06 +1.09 Sep 61.90 +1.08 Oct 61.77 +1.07 Nov 61.72 +1.05 Dec 60.87 61.63 60.87 61.63 +1.04 Jan 61.47 +1.04 Feb 61.29 +1.04 Mar 61.14 +1.04 Apr 61.00 +1.04 May 60.90 +1.04 Jun 60.79 +1.04 Jul 60.65 +1.03 Aug 60.52 +1.03 Sep 60.43 +1.03 Oct 60.31 +1.03 Nov 60.19 +1.03 Dec 60.12 +1.03 Jan 60.00 +1.03 Feb 59.85 +1.03 Mar 59.73 +1.03 Apr 59.61 +1.03 May 59.44 +1.03 Jun 59.35 +1.03 Jul 59.24 +1.02 Aug 59.10 +1.02 Sep 58.95 +1.02 Oct 58.86 +1.02 Nov 58.79 +1.02 Dec 58.72 +1.01 Jan 58.56 +1.02 Feb 58.38 +1.02 Mar 58.23 +1.02 Apr 58.11 +1.01 May 58.02 +1.01 Jun 57.94 +1.01 Jul 57.81 +1.01 Aug 57.68 +1.01 Sep 57.54 +1.01 Oct 57.47 +1.00 Nov 57.41 +1.00 Dec 57.32 +.99 Jan 57.14 +.99 Feb 56.98 +.99 Mar 56.87 +.99 Apr 56.75 +.99 May 56.65 +.99 Jun 56.53 +.99 Jul 56.46 +.99 Aug 56.36 +.99 Sep 56.28 +.99 Oct 56.18 +.99 Nov 56.05 +.99 Dec 55.94 +.99 Jan 55.78 +.99 Feb 55.69 +.99 Mar 55.59 +.99 Apr 55.50 +.99 May 55.40 +.99 Jun 55.27 +.99 Jul 55.17 +.99 Aug 55.06 +.99 Sep 54.94 +.99 Oct 54.83 +.99 Nov 54.71 +.99 Dec 54.56 +.99 Jan 54.42 +.99 Feb 54.33 +.99 Mar 54.22 +.99 Apr 54.12 +.99 May 54.05 +.99 Jun 53.97 +.99 Jul 53.87 +.99 Aug 53.78 +.99 Sep 53.71 +.99 Oct 53.63 +.99 Nov 53.53 +.99 Dec 53.44 +.99 Jan 53.37 +.99 Feb 53.31 +.99 Est. sales 741,125. Tue.'s sales 570,201 Tue.'s open int 1,856,570 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 236.03 243.11 234.28 242.26 +5.87 Jul 234.40 241.43 232.67 240.75 +6.08 Aug 234.25 241.20 232.54 240.59 +6.06 Sep 233.95 241.52 233.25 240.96 +5.93 Oct 234.38 241.80 234.38 241.20 +5.78 Nov 234.70 241.23 234.10 241.01 +5.61 Dec 234.30 241.10 233.28 240.51 +5.49 Jan 234.20 240.76 234.20 240.33 +5.30 Feb 236.55 240.04 235.81 239.81 +5.13 Mar 236.43 239.39 235.46 238.66 +4.98 Apr 233.80 236.76 233.80 236.76 +4.80 May 230.45 236.18 230.45 235.56 +4.61 Jun 229.66 235.13 229.66 234.69 +4.50 Jul 230.94 234.28 230.94 234.28 +4.34 Aug 231.49 233.99 230.86 233.93 +4.19 Sep 230.66 233.64 230.65 233.64 +4.06 Oct 231.64 233.49 230.47 233.43 +4.03 Nov 233.15 +4.05 Dec 231.35 232.81 230.18 232.81 +4.02 Jan 232.55 +4.01 Feb 232.40 +3.91 Mar 231.96 +3.85 Apr 230.48 +3.67 May 229.94 +3.66 Jun 229.15 +3.65 Jul 229.45 +3.57 Aug 229.41 +3.52 Sep 229.10 +3.59 Oct 228.57 +3.36 Nov 227.79 +3.24 Dec 226.71 +3.12 Jan 227.36 +3.12 Feb 227.26 +3.12 Mar 226.84 +3.12 Apr 225.76 +3.12 May 224.52 +3.12 Jun 223.08 +3.12 Jul 223.37 +3.12 Aug 223.16 +3.12 Sep 222.70 +3.12 Oct 222.57 +3.12 Nov 221.92 +3.12 Dec 220.46 +3.12 Jan 221.15 +3.12 Est. sales 112,942. Tue.'s sales 106,067 Tue.'s open int 299,991 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.4849 2.5771 2.4649 2.5692 +901 Jul 2.4318 2.5208 2.4141 2.5139 +845 Aug 2.3815 2.4655 2.3634 2.4597 +804 Sep 2.3253 2.4070 2.3093 2.4018 +765 Oct 2.1437 2.2245 2.1362 2.2187 +721 Nov 2.0818 2.1638 2.0818 2.1604 +692 Dec 2.0643 2.1281 2.0478 2.1229 +661 Jan 2.0505 2.1124 2.0499 2.1094 +643 Feb 2.0688 2.1125 2.0688 2.1083 +626 Mar 2.0865 2.1170 2.0771 2.1170 +617 Apr 2.2723 +620 May 2.1993 2.2689 2.1981 2.2689 +616 Jun 2.1890 2.2611 2.1880 2.2566 +605 Jul 2.2371 +609 Aug 2.2096 +593 Sep 2.1729 +581 Oct 2.0269 +525 Nov 1.9964 +491 Dec 1.9460 1.9754 1.9460 1.9754 +480 Jan 1.9619 +480 Feb 1.9650 +480 Mar 1.9781 +480 Apr 2.1536 +480 May 2.1660 +480 Jun 2.1670 +480 Jul 2.1500 +480 Aug 2.1265 +480 Sep 2.0826 +480 Oct 1.9475 +480 Nov 1.9083 +480 Dec 1.8764 +480 Jan 1.8616 +480 Feb 1.8664 +480 Mar 1.8834 +480 Apr 2.0657 +480 May 2.0835 +480 Jun 2.0784 +480 Jul 2.0648 +480 Aug 2.0448 +480 Sep 2.0045 +480 Oct 1.8736 +480 Nov 1.8376 +480 Dec 1.8079 +480 Jan 1.7878 +480 Est. sales 166,777. Tue.'s sales 159,874 Tue.'s open int 305,453 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.362 2.435 2.322 2.365 — 11 Jul 2.524 2.586 2.471 2.509 — 25 Aug 2.599 2.662 2.545 2.584 — 25 Sep 2.591 2.649 2.534 2.574 — 24 Oct 2.690 2.744 2.633 2.670 — 26 Nov 3.126 3.181 3.083 3.100 — 33 Dec 3.621 3.679 3.574 3.585 — 42 Jan 3.889 3.948 3.842 3.856 — 41 Feb 3.816 3.864 3.753 3.766 — 48 Mar 3.499 3.535 3.448 3.458 — 39 Apr 3.158 3.204 3.124 3.135 — 17 May 3.146 3.185 3.111 3.123 — 13 Jun 3.283 3.313 3.237 3.252 — 14 Jul 3.394 3.420 3.357 3.369 — 16 Aug 3.430 3.447 3.401 3.408 — 16 Sep 3.392 3.427 3.354 3.372 — 16 Oct 3.496 3.502 3.439 3.459 — 16 Nov 3.836 3.838 3.818 3.828 — 23 Dec 4.289 4.298 4.278 4.283 — 31 Jan 4.615 4.615 4.593 4.599 — 34 Feb 4.508 4.509 4.492 4.493 — 35 Mar 4.116 4.122 4.104 4.111 — 35 Apr 3.689 3.689 3.669 3.676 — 35 May 3.669 3.669 3.654 3.655 — 32 Jun 3.828 3.828 3.788 3.790 — 29 Jul 3.921 — 29 Aug 3.959 — 29 Sep 3.918 3.918 3.909 3.909 — 29 Oct 3.973 — 29 Nov 4.295 — 29 Dec 4.651 — 29 Jan 4.896 — 29 Feb 4.696 — 29 Mar 4.264 — 29 Apr 3.750 3.750 3.744 3.744 — 31 May 3.717 — 31 Jun 3.814 — 31 Jul 3.923 — 31 Aug 3.934 — 31 Sep 3.887 — 31 Oct 3.953 — 31 Nov 4.268 — 31 Dec 4.660 4.660 4.658 4.658 — 31 Jan 4.875 — 31 Feb 4.675 — 43 Mar 4.230 — 51 Apr 3.695 — 76 May 3.670 — 76 Jun 3.740 — 76 Jul 3.821 — 76 Aug 3.855 — 76 Sep 3.838 — 76 Oct 3.940 — 76 Nov 4.276 — 76 Dec 4.666 — 76 Jan 4.846 — 76 Feb 4.658 — 76 Mar 4.211 — 76 Apr 3.684 — 76 May 3.642 — 76 Jun 3.717 — 76 Jul 3.797 — 76 Aug 3.824 — 76 Sep 3.824 — 76 Oct 3.927 — 76 Nov 4.243 — 76 Dec 4.632 — 76 Jan 4.862 — 76 Feb 4.672 — 76 Mar 4.222 — 76 Apr 3.667 — 76 May 3.622 — 76 Jun 3.699 — 76 Jul 3.784 — 76 Aug 3.810 — 76 Sep 3.814 — 76 Oct 3.894 — 76 Nov 4.249 — 76 Dec 4.668 — 76 Jan 4.898 — 76 Feb 4.698 — 76 Mar 4.238 — 76 Apr 3.688 — 76 May 3.666 — 76 Jun 3.726 — 76 Jul 3.796 — 76 Aug 3.836 — 76 Sep 3.851 — 76 Oct 3.897 — 76 Nov 4.217 — 76 Dec 4.627 — 76 Jan 4.837 — 76 Feb 4.667 — 76 Mar 4.267 — 76 Apr 3.768 — 76 May 3.746 — 76 Jun 3.781 — 76 Jul 3.821 — 76 Aug 3.861 — 76 Sep 3.876 — 76 Oct 3.946 — 76 Nov 4.266 — 76 Dec 4.646 — 76 Jan 4.862 — 76 Feb 4.692 — 76 Mar 4.292 — 76 Apr 3.847 — 76 May 3.825 — 76 Jun 3.860 — 76 Jul 3.900 — 76 Aug 3.940 — 76 Sep 3.955 — 76 Oct 4.001 — 76 Nov 4.206 — 76 Dec 4.606 — 76 Jan 4.841 — 76 Feb 4.681 — 76 Mar 4.331 — 76 Apr 4.001 — 76 May 3.979 — 76 Jun 4.014 — 76 Jul 4.054 — 76 Aug 4.094 — 76 Sep 4.109 — 76 Oct 4.155 — 76 Nov 4.330 — 76 Dec 4.730 — 76 Jan 4.955 — 76 Feb 4.795 — 76 Mar 4.520 — 76 Apr 4.190 — 76 May 4.168 — 76 Jun 4.203 — 76 Jul 4.243 — 76 Aug 4.283 — 76 Sep 4.298 — 76 Oct 4.344 — 76 Nov 4.494 — 76 Dec 4.744 — 76 Jan 4.944 — 76 Feb 4.879 — 76 Mar 4.779 — 76 Apr 4.449 — 76 May 4.427 — 76 Jun 4.462 — 76 Jul 4.502 — 76 Aug 4.542 — 76 Sep 4.557 — 76 Oct 4.603 — 76 Nov 4.675 — 76 Dec 4.830 — 76 Est. sales 329,675. Tue.'s sales 394,040 Tue.'s open int 1,365,954