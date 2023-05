NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Tellurian 8,573,625 1.41 +.08 Globalstar 6,071,583 1.21 DenisonMing 4,399,026 .55 UraniumEng 4,276,837 1.64 B2goldCpg 3,961,322 3.05 iShsIndiabt 3,125,471 37.44 i80Gold 2,458,145 2.35 +.10 NewGoldg 2,305,837 3.11 ProtalixBio 2,241,855 2.12 +.08 eMagin 2,196,941 2.01 +.01 —————————