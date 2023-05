BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1070.50 1078.70 1061.80 1066.90 —7.80 Oct 1075.20 1082.50 1067.00 1070.50 —8.50 Jan 1081.60 1085.60 1073.90 1073.90 —8.20 Apr 1077.20 —8.10 Jul 1081.40 —8.00 Est. sales 12,556. Mon.'s sales 16,160 Mon.'s open int 74,149 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1507.60 —30.70 Jun 1523.00 1535.50 1492.50 1499.60 —30.70 Jul 1493.60 —30.70 Sep 1539.50 1542.00 1503.50 1508.70 —31.00 Dec 1521.30 —32.00 Mar 1535.00 —32.00 Jun 1546.20 —32.00 Est. sales 2,124. Mon.'s sales 2,506 Mon.'s open int 12,800