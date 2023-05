NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 70.04 71.69 69.41 71.11 +1.07 Jul 70.02 71.67 69.39 71.09 +1.07 Aug 69.82 71.47 69.22 70.91 +1.08 Sep 69.56 71.12 68.90 70.58 +1.08 Oct 69.12 70.69 68.51 70.19 +1.08 Nov 68.48 70.28 68.14 69.81 +1.08 Dec 68.43 69.94 67.78 69.46 +1.08 Jan 68.03 69.49 67.56 69.12 +1.07 Feb 67.25 69.03 67.25 68.79 +1.06 Mar 67.24 68.88 67.24 68.48 +1.03 Apr 67.12 68.21 67.11 68.21 +1.02 May 67.51 67.98 67.47 67.96 +1.00 Jun 66.77 68.11 66.22 67.74 +.99 Jul 67.48 +.97 Aug 67.22 +.95 Sep 65.78 66.97 65.59 66.97 +.92 Oct 66.75 +.89 Nov 66.56 +.87 Dec 65.60 66.70 65.01 66.37 +.85 Jan 66.12 +.84 Feb 65.88 +.82 Mar 65.65 +.80 Apr 65.45 +.79 May 65.27 +.77 Jun 64.69 65.28 64.68 65.09 +.74 Jul 64.89 +.71 Aug 64.70 +.69 Sep 64.51 +.69 Oct 64.35 +.68 Nov 64.21 +.64 Dec 63.40 64.32 62.99 64.08 +.63 Jan 63.88 +.62 Feb 63.70 +.61 Mar 63.50 +.60 Apr 63.33 +.59 May 63.19 +.58 Jun 63.07 +.57 Jul 62.91 +.57 Aug 62.80 +.57 Sep 62.67 +.56 Oct 62.55 +.53 Nov 62.41 +.51 Dec 61.70 62.23 61.70 62.23 +.48 Jan 62.00 +.47 Feb 61.79 +.46 Mar 61.67 +.46 Apr 61.57 +.45 May 61.45 +.44 Jun 61.33 +.43 Jul 61.16 +.42 Aug 61.01 +.41 Sep 60.86 +.41 Oct 60.74 +.40 Nov 60.71 +.39 Dec 60.80 60.80 60.63 60.63 +.38 Jan 60.47 +.38 Feb 60.29 +.38 Mar 60.14 +.38 Apr 60.00 +.37 May 59.90 +.37 Jun 59.79 +.37 Jul 59.66 +.37 Aug 59.53 +.37 Sep 59.44 +.37 Oct 59.32 +.36 Nov 59.20 +.36 Dec 59.14 +.36 Jan 59.02 +.36 Feb 58.87 +.36 Mar 58.75 +.36 Apr 58.63 +.35 May 58.46 +.35 Jun 58.37 +.35 Jul 58.27 +.35 Aug 58.13 +.35 Sep 57.98 +.35 Oct 57.89 +.34 Nov 57.82 +.34 Dec 57.77 +.34 Jan 57.60 +.34 Feb 57.42 +.34 Mar 57.28 +.34 Apr 57.17 +.34 May 57.09 +.34 Jun 57.01 +.34 Jul 56.89 +.34 Aug 56.76 +.34 Sep 56.63 +.34 Oct 56.57 +.34 Nov 56.52 +.34 Dec 56.45 +.34 Jan 56.27 +.34 Feb 56.11 +.34 Mar 56.00 +.34 Apr 55.88 +.34 May 55.78 +.34 Jun 55.66 +.34 Jul 55.59 +.34 Aug 55.49 +.34 Sep 55.41 +.34 Oct 55.31 +.34 Nov 55.18 +.34 Dec 55.07 +.34 Jan 54.91 +.34 Feb 54.82 +.34 Mar 54.72 +.34 Apr 54.63 +.34 May 54.53 +.34 Jun 54.40 +.34 Jul 54.30 +.34 Aug 54.19 +.34 Sep 54.07 +.34 Oct 53.96 +.34 Nov 53.84 +.34 Dec 53.69 +.34 Jan 53.55 +.34 Feb 53.46 +.34 Mar 53.35 +.34 Apr 53.25 +.34 May 53.18 +.34 Jun 53.10 +.34 Jul 53.00 +.34 Aug 52.91 +.34 Sep 52.84 +.34 Oct 52.76 +.34 Nov 52.66 +.34 Dec 52.57 +.34 Jan 52.50 +.34 Feb 52.44 +.34 Est. sales 562,018. Fri.'s sales 612,615 Fri.'s open int 1,868,404 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 230.50 238.60 228.12 237.80 +7.25 Jul 229.83 236.90 227.39 235.97 +6.21 Aug 230.16 236.70 227.73 235.73 +5.68 Sep 230.49 237.16 229.19 236.28 +5.50 Oct 230.61 237.59 230.61 236.73 +5.29 Nov 231.00 237.44 229.60 236.78 +5.15 Dec 231.11 237.16 229.05 236.43 +5.07 Jan 233.44 236.90 232.24 236.47 +4.97 Feb 232.72 236.28 232.72 236.12 +4.85 Mar 231.78 235.17 231.62 235.13 +4.71 Apr 230.38 233.95 230.32 233.43 +4.61 May 229.14 232.53 229.14 232.44 +4.48 Jun 229.17 232.25 228.60 231.73 +4.30 Jul 229.60 231.51 229.60 231.51 +4.24 Aug 229.05 231.31 228.84 231.31 +4.20 Sep 229.20 231.07 229.20 231.07 +4.10 Oct 230.84 +4.03 Nov 230.50 +3.99 Dec 227.67 230.60 227.67 230.08 +3.95 Jan 229.83 +3.91 Feb 229.77 +3.87 Mar 229.37 +3.77 Apr 228.02 +3.75 May 227.49 +3.68 Jun 226.71 +3.63 Jul 227.09 +3.59 Aug 227.10 +3.54 Sep 226.72 +3.50 Oct 226.42 +3.45 Nov 225.76 +3.41 Dec 225.50 225.50 224.80 224.80 +3.36 Jan 225.45 +3.36 Feb 225.35 +3.36 Mar 224.93 +3.36 Apr 223.85 +3.36 May 222.61 +3.36 Jun 221.17 +3.36 Jul 221.46 +3.36 Aug 221.25 +3.36 Sep 220.79 +3.36 Oct 220.66 +3.36 Nov 220.01 +3.36 Dec 218.55 +3.36 Jan 219.24 +3.36 Est. sales 127,363. Fri.'s sales 91,864 Fri.'s open int 300,679 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.4252 2.4865 2.4017 2.4720 +418 Jul 2.3811 2.4336 2.3565 2.4235 +424 Aug 2.3361 2.3842 2.3124 2.3764 +438 Sep 2.2849 2.3329 2.2631 2.3247 +425 Oct 2.1005 2.1607 2.1005 2.1498 +374 Nov 2.0561 2.1068 2.0561 2.0951 +342 Dec 2.0100 2.0727 2.0100 2.0613 +331 Jan 2.0290 2.0542 2.0260 2.0514 +320 Feb 2.0288 2.0593 2.0288 2.0533 +320 Mar 2.0387 2.0730 2.0380 2.0637 +326 Apr 2.2205 +353 May 2.1989 2.2167 2.1954 2.2167 +353 Jun 2.2001 2.2071 2.1933 2.2046 +353 Jul 2.1848 +353 Aug 2.1589 +353 Sep 2.1234 +353 Oct 1.9830 +353 Nov 1.9559 +353 Dec 1.8907 1.9360 1.8900 1.9360 +353 Jan 1.9225 +353 Feb 1.9256 +353 Mar 1.9387 +353 Apr 2.1142 +353 May 2.1266 +353 Jun 2.1276 +353 Jul 2.1106 +353 Aug 2.0871 +353 Sep 2.0432 +353 Oct 1.9081 +353 Nov 1.8689 +353 Dec 1.8370 +353 Jan 1.8222 +353 Feb 1.8270 +353 Mar 1.8440 +353 Apr 2.0263 +353 May 2.0441 +353 Jun 2.0390 +353 Jul 2.0254 +353 Aug 2.0054 +353 Sep 1.9651 +353 Oct 1.8342 +353 Nov 1.7982 +353 Dec 1.7685 +353 Jan 1.7484 +353 Est. sales 150,497. Fri.'s sales 148,659 Fri.'s open int 306,923 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.265 2.384 2.250 2.375 +109 Jul 2.445 2.550 2.417 2.542 +104 Aug 2.541 2.632 2.515 2.624 +95 Sep 2.539 2.630 2.511 2.620 +93 Oct 2.647 2.736 2.621 2.721 +89 Nov 3.077 3.177 3.077 3.157 +89 Dec 3.579 3.675 3.568 3.654 +96 Jan 3.842 3.941 3.831 3.922 +102 Feb 3.759 3.857 3.759 3.843 +103 Mar 3.437 3.521 3.437 3.511 +97 Apr 3.090 3.161 3.068 3.148 +84 May 3.086 3.142 3.075 3.129 +72 Jun 3.217 3.264 3.211 3.260 +71 Jul 3.337 3.383 3.331 3.379 +71 Aug 3.375 3.423 3.368 3.419 +75 Sep 3.326 3.394 3.325 3.385 +79 Oct 3.412 3.479 3.412 3.470 +84 Nov 3.815 3.850 3.815 3.850 +52 Dec 4.299 4.327 4.299 4.323 +40 Jan 4.628 4.655 4.622 4.649 +41 Feb 4.522 4.546 4.522 4.546 +43 Mar 4.162 4.176 4.162 4.176 +34 Apr 3.746 3.762 3.746 3.752 +31 May 3.716 3.730 3.716 3.724 +27 Jun 3.854 +26 Jul 3.982 +25 Aug 4.020 +28 Sep 3.971 +25 Oct 4.035 +19 Nov 4.355 + 4 Dec 4.710 — 1 Jan 4.950 — 1 Feb 4.741 — 1 Mar 4.305 — 1 Apr 3.790 + 4 May 3.775 + 4 Jun 3.872 + 4 Jul 3.981 + 4 Aug 3.992 + 4 Sep 3.945 + 4 Oct 4.011 + 4 Nov 4.326 + 4 Dec 4.724 4.724 4.716 4.716 + 4 Jan 4.933 + 4 Feb 4.745 + 4 Mar 4.295 + 4 Apr 3.785 + 4 May 3.760 + 4 Jun 3.830 + 4 Jul 3.911 + 4 Aug 3.945 + 4 Sep 3.928 + 4 Oct 4.030 + 4 Nov 4.366 + 4 Dec 4.756 + 4 Jan 4.936 + 4 Feb 4.748 + 4 Mar 4.301 + 4 Apr 3.774 + 4 May 3.732 + 4 Jun 3.807 + 4 Jul 3.887 + 4 Aug 3.914 + 4 Sep 3.914 + 4 Oct 4.017 + 4 Nov 4.333 + 4 Dec 4.722 + 4 Jan 4.952 + 4 Feb 4.762 + 4 Mar 4.312 + 4 Apr 3.757 + 4 May 3.712 + 4 Jun 3.789 + 4 Jul 3.874 + 4 Aug 3.900 + 4 Sep 3.904 + 4 Oct 3.984 + 4 Nov 4.339 + 4 Dec 4.758 + 4 Jan 4.988 + 4 Feb 4.788 + 4 Mar 4.328 + 4 Apr 3.778 + 4 May 3.756 + 4 Jun 3.816 + 4 Jul 3.886 + 4 Aug 3.926 + 4 Sep 3.941 + 4 Oct 3.987 + 4 Nov 4.307 + 4 Dec 4.717 + 4 Jan 4.927 + 4 Feb 4.757 + 4 Mar 4.357 + 4 Apr 3.858 + 4 May 3.836 + 4 Jun 3.871 + 4 Jul 3.911 + 4 Aug 3.951 + 4 Sep 3.966 + 4 Oct 4.036 + 4 Nov 4.356 + 4 Dec 4.736 + 4 Jan 4.952 + 4 Feb 4.782 + 4 Mar 4.382 + 4 Apr 3.937 + 4 May 3.915 + 4 Jun 3.950 + 4 Jul 3.990 + 4 Aug 4.030 + 4 Sep 4.045 + 4 Oct 4.091 + 4 Nov 4.296 + 4 Dec 4.696 + 4 Jan 4.931 + 4 Feb 4.771 + 4 Mar 4.421 + 4 Apr 4.091 + 4 May 4.069 + 4 Jun 4.104 + 4 Jul 4.144 + 4 Aug 4.184 + 4 Sep 4.199 + 4 Oct 4.245 + 4 Nov 4.420 + 4 Dec 4.820 + 4 Jan 5.045 + 4 Feb 4.885 + 4 Mar 4.610 + 4 Apr 4.280 + 4 May 4.258 + 4 Jun 4.293 + 4 Jul 4.333 + 4 Aug 4.373 + 4 Sep 4.388 + 4 Oct 4.434 + 4 Nov 4.584 + 4 Dec 4.834 + 4 Jan 5.034 + 4 Feb 4.969 + 4 Mar 4.869 + 4 Apr 4.539 + 4 May 4.517 + 4 Jun 4.552 + 4 Jul 4.592 + 4 Aug 4.632 + 4 Sep 4.647 + 4 Oct 4.693 + 4 Nov 4.765 + 4 Dec 4.920 + 4 Est. sales 393,981. Fri.'s sales 478,956 Fri.'s open int 1,382,068, up 10,062