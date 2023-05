NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. AultAllnce 16,266,814 .07 —.02 Tellurian 9,474,832 1.25 —.09 B2goldCpg 6,731,991 3.05 Globalstar 5,880,181 1.21 MultiWaysn 4,946,228 .70 —.01 UraniumEng 3,544,593 1.64 GeniusGrp 3,291,437 .95 —.12 EquinoxGld 2,829,476 5.11 —.29 IsoRay 2,772,710 .51 —.14 DenisonMing 1,985,916 .55 —————————