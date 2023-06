BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1012.00 1013.60 991.80 995.30 —17.50 Oct 1012.50 1017.60 996.80 1000.30 —17.50 Jan 1016.20 1021.60 1002.80 1006.00 —16.70 Apr 1025.80 1027.30 1011.80 1011.90 —16.70 Jul 1029.10 1029.10 1016.60 1016.60 —16.60 Est. sales 25,371. Fri.'s sales 24,835 Fri.'s open int 67,880, up 851 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1325.90 +36.30 Jul 1332.50 +36.30 Aug 1326.50 +36.30 Sep 1318.50 1352.50 1296.00 1341.10 +36.30 Dec 1319.00 1354.60 1319.00 1354.60 +35.40 Mar 1368.30 +35.40 Jun 1384.20 +35.40 Est. sales 2,294. Fri.'s sales 3,140 Fri.'s open int 12,907, up 792