NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 71.56 73.19 71.01 72.53 +.79 Aug 71.70 73.29 71.14 72.64 +.79 Sep 71.47 73.06 70.96 72.44 +.81 Oct 71.11 72.69 70.62 72.09 +.82 Nov 71.00 72.26 70.33 71.71 +.83 Dec 70.41 71.85 69.88 71.32 +.82 Jan 70.03 71.42 69.56 70.93 +.80 Feb 69.40 71.00 69.19 70.55 +.80 Mar 69.26 70.63 68.93 70.18 +.78 Apr 69.68 70.22 69.58 69.83 +.77 May 69.26 69.86 69.24 69.50 +.75 Jun 68.47 69.58 67.90 69.18 +.74 Jul 68.99 69.55 68.77 68.84 +.72 Aug 68.73 68.79 68.51 68.51 +.72 Sep 68.14 68.45 67.91 68.19 +.70 Oct 68.01 68.13 67.90 67.90 +.68 Nov 67.82 67.82 67.63 67.63 +.66 Dec 66.63 67.69 66.23 67.38 +.65 Jan 67.06 +.64 Feb 66.00 66.75 66.00 66.75 +.62 Mar 66.46 +.61 Apr 66.18 +.60 May 65.93 +.59 Jun 64.89 65.87 64.84 65.68 +.56 Jul 65.40 +.53 Aug 65.13 +.50 Sep 64.90 +.50 Oct 64.68 +.49 Nov 64.48 +.48 Dec 63.81 64.52 63.41 64.29 +.48 Jan 64.03 +.48 Feb 63.77 +.45 Mar 63.52 +.43 Apr 63.30 +.42 May 63.10 +.41 Jun 63.00 63.00 62.91 62.91 +.39 Jul 62.69 +.39 Aug 62.47 +.39 Sep 62.28 +.38 Oct 62.10 +.37 Nov 61.92 +.34 Dec 61.85 61.85 61.76 61.76 +.32 Jan 61.51 +.31 Feb 61.22 +.31 Mar 61.06 +.30 Apr 60.91 +.29 May 60.75 +.28 Jun 60.55 +.27 Jul 60.32 +.26 Aug 60.14 +.25 Sep 59.97 +.25 Oct 59.83 +.24 Nov 59.69 +.23 Dec 59.53 59.60 59.21 59.58 +.22 Jan 59.38 +.22 Feb 59.17 +.22 Mar 58.98 +.23 Apr 58.80 +.23 May 58.65 +.23 Jun 58.52 +.23 Jul 58.33 +.23 Aug 58.17 +.23 Sep 58.04 +.24 Oct 57.90 +.24 Nov 57.77 +.24 Dec 57.55 57.64 57.45 57.64 +.24 Jan 57.49 +.24 Feb 57.30 +.24 Mar 57.17 +.25 Apr 57.00 +.25 May 56.81 +.25 Jun 56.69 +.25 Jul 56.55 +.25 Aug 56.40 +.25 Sep 56.22 +.26 Oct 56.10 +.26 Nov 56.00 +.26 Dec 55.90 +.26 Jan 55.73 +.26 Feb 55.50 +.26 Mar 55.35 +.27 Apr 55.20 +.27 May 55.07 +.27 Jun 54.96 +.27 Jul 54.81 +.27 Aug 54.65 +.27 Sep 54.54 +.28 Oct 54.42 +.28 Nov 54.31 +.28 Dec 54.20 +.28 Jan 53.99 +.28 Feb 53.79 +.28 Mar 53.66 +.29 Apr 53.50 +.29 May 53.37 +.29 Jun 53.21 +.29 Jul 53.10 +.29 Aug 52.97 +.29 Sep 52.86 +.30 Oct 52.73 +.30 Nov 52.56 +.30 Dec 52.48 +.36 Jan 52.32 +.36 Feb 52.23 +.36 Mar 52.13 +.36 Apr 52.04 +.36 May 51.94 +.36 Jun 51.81 +.36 Jul 51.71 +.36 Aug 51.60 +.36 Sep 51.48 +.36 Oct 51.37 +.36 Nov 51.25 +.36 Dec 51.10 +.36 Jan 50.96 +.36 Feb 50.87 +.36 Mar 50.76 +.36 Apr 50.66 +.36 May 50.59 +.36 Jun 50.51 +.36 Jul 50.41 +.36 Aug 50.32 +.36 Sep 50.25 +.36 Oct 50.17 +.36 Nov 50.07 +.36 Dec 49.98 +.36 Jan 49.91 +.36 Feb 49.85 +.36 Est. sales 771,106. Tue.'s sales 719,907 Tue.'s open int 1,951,628, up 13,649 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 236.00 241.37 234.20 240.18 +3.40 Aug 235.73 240.93 234.32 239.70 +3.13 Sep 236.32 241.32 234.84 240.05 +2.97 Oct 236.53 241.54 235.68 240.37 +2.93 Nov 235.57 241.20 235.57 240.11 +2.80 Dec 236.24 240.64 234.84 239.49 +2.68 Jan 238.49 240.24 237.31 239.22 +2.56 Feb 237.65 239.56 236.87 238.66 +2.52 Mar 235.86 238.14 235.41 237.35 +2.52 Apr 233.62 235.41 233.46 235.23 +2.51 May 232.19 233.88 232.19 233.88 +2.50 Jun 231.23 233.48 231.18 232.84 +2.46 Jul 232.09 232.32 232.05 232.32 +2.42 Aug 230.96 232.21 230.96 231.95 +2.39 Sep 231.00 231.73 231.00 231.73 +2.34 Oct 231.00 231.61 231.00 231.61 +2.26 Nov 231.37 +2.24 Dec 229.91 231.75 229.91 230.97 +2.20 Jan 230.71 +2.20 Feb 230.41 +2.17 Mar 229.54 +2.15 Apr 227.99 +2.05 May 227.17 +2.08 Jun 226.32 +2.05 Jul 226.39 +2.01 Aug 226.16 +1.97 Sep 225.92 +1.93 Oct 225.62 +1.90 Nov 224.88 +1.86 Dec 223.64 +1.80 Jan 224.31 +1.82 Feb 224.21 +1.82 Mar 223.79 +1.82 Apr 222.71 +1.82 May 221.47 +1.82 Jun 220.03 +1.82 Jul 220.32 +1.82 Aug 220.11 +1.82 Sep 219.65 +1.82 Oct 219.52 +1.82 Nov 218.87 +1.82 Dec 217.41 +1.82 Jan 218.10 +1.82 Est. sales 99,852. Tue.'s sales 89,666 Tue.'s open int 307,550 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.5440 2.6527 2.5306 2.6412 +769 Aug 2.4680 2.5543 2.4572 2.5405 +529 Sep 2.3990 2.4724 2.3886 2.4583 +422 Oct 2.1989 2.2699 2.1946 2.2564 +364 Nov 2.1230 2.1892 2.1230 2.1787 +322 Dec 2.0889 2.1415 2.0800 2.1322 +293 Jan 2.1036 2.1251 2.0901 2.1164 +288 Feb 2.0953 2.1195 2.0904 2.1151 +297 Mar 2.1039 2.1303 2.0982 2.1236 +304 Apr 2.2618 2.2890 2.2606 2.2827 +271 May 2.2620 2.2811 2.2586 2.2772 +236 Jun 2.2529 2.2713 2.2434 2.2626 +219 Jul 2.2225 2.2394 2.2225 2.2394 +219 Aug 2.2150 2.2150 2.2087 2.2087 +219 Sep 2.1700 2.1775 2.1675 2.1696 +220 Oct 2.0133 +222 Nov 1.9827 +223 Dec 1.9530 1.9620 1.9530 1.9620 +225 Jan 1.9476 +225 Feb 1.9488 +214 Mar 1.9605 +209 Apr 2.1345 +204 May 2.1455 +199 Jun 2.1442 +195 Jul 2.1282 +190 Aug 2.1048 +185 Sep 2.0609 +180 Oct 1.9257 +175 Nov 1.8866 +170 Dec 1.8593 +165 Jan 1.8401 +161 Feb 1.8451 +157 Mar 1.8623 +153 Apr 2.0448 +148 May 2.0628 +144 Jun 2.0579 +140 Jul 2.0446 +136 Aug 2.0248 +132 Sep 1.9848 +128 Oct 1.8540 +123 Nov 1.8182 +119 Dec 1.7916 +115 Jan 1.7715 +115 Est. sales 270,349. Tue.'s sales 240,077 Tue.'s open int 347,367, up 20,422 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.264 2.346 2.250 2.329 +67 Aug 2.381 2.456 2.369 2.433 +52 Sep 2.403 2.473 2.390 2.448 +46 Oct 2.534 2.596 2.519 2.573 +39 Nov 2.974 3.039 2.966 3.013 +26 Dec 3.438 3.490 3.423 3.469 +19 Jan 3.705 3.754 3.689 3.744 +30 Feb 3.622 3.682 3.618 3.676 +37 Mar 3.343 3.411 3.342 3.404 +40 Apr 3.058 3.107 3.048 3.105 +35 May 3.043 3.089 3.034 3.089 +33 Jun 3.149 3.193 3.149 3.193 +29 Jul 3.259 3.303 3.259 3.303 +26 Aug 3.305 3.350 3.305 3.346 +23 Sep 3.273 3.310 3.273 3.309 +21 Oct 3.359 3.400 3.357 3.390 +18 Nov 3.737 3.766 3.737 3.766 +14 Dec 4.190 4.205 4.190 4.205 + 3 Jan 4.505 4.515 4.482 4.502 — 2 Feb 4.377 4.385 4.369 4.385 + 1 Mar 3.979 3.989 3.979 3.987 + 1 Apr 3.539 3.558 3.539 3.552 + 8 May 3.519 3.534 3.519 3.526 +11 Jun 3.649 3.649 3.648 3.648 +12 Jul 3.774 +12 Aug 3.807 +14 Sep 3.754 +14 Oct 3.819 +14 Nov 4.120 + 6 Dec 4.474 + 2 Jan 4.719 — 11 Feb 4.521 — 9 Mar 4.056 + 3 Apr 3.574 + 5 May 3.526 + 7 Jun 3.599 + 9 Jul 3.718 +19 Aug 3.714 + 7 Sep 3.664 + 4 Oct 3.741 +17 Nov 4.035 — 3 Dec 4.409 — 14 Jan 4.635 — 24 Feb 4.424 — 25 Mar 3.979 — 26 Apr 3.469 — 26 May 3.443 — 26 Jun 3.543 — 26 Jul 3.648 — 26 Aug 3.682 — 26 Sep 3.664 — 26 Oct 3.785 3.785 3.766 3.766 — 26 Nov 4.100 — 26 Dec 4.490 — 26 Jan 4.666 — 26 Feb 4.479 — 26 Mar 4.031 — 26 Apr 3.501 — 26 May 3.457 — 26 Jun 3.530 — 26 Jul 3.608 — 26 Aug 3.632 — 26 Sep 3.631 — 26 Oct 3.731 — 26 Nov 4.045 — 26 Dec 4.432 — 26 Jan 4.631 — 26 Feb 4.441 — 26 Mar 3.991 — 26 Apr 3.436 — 26 May 3.391 — 26 Jun 3.468 — 26 Jul 3.553 — 26 Aug 3.579 — 26 Sep 3.583 — 26 Oct 3.663 — 26 Nov 4.018 — 26 Dec 4.437 — 26 Jan 4.667 — 26 Feb 4.467 — 26 Mar 4.007 — 26 Apr 3.457 — 26 May 3.435 — 26 Jun 3.495 — 26 Jul 3.565 — 26 Aug 3.605 — 26 Sep 3.620 — 26 Oct 3.666 — 26 Nov 3.986 — 26 Dec 4.396 — 26 Jan 4.606 — 26 Feb 4.436 — 26 Mar 4.036 — 26 Apr 3.537 — 26 May 3.515 — 26 Jun 3.550 — 26 Jul 3.590 — 26 Aug 3.630 — 26 Sep 3.645 — 26 Oct 3.715 — 26 Nov 4.035 — 26 Dec 4.415 — 26 Jan 4.631 — 26 Feb 4.461 — 26 Mar 4.061 — 26 Apr 3.616 — 26 May 3.594 — 26 Jun 3.629 — 26 Jul 3.669 — 26 Aug 3.709 — 26 Sep 3.724 — 26 Oct 3.770 — 26 Nov 3.975 — 26 Dec 4.375 — 26 Jan 4.610 — 26 Feb 4.450 — 26 Mar 4.100 — 26 Apr 3.770 — 26 May 3.748 — 26 Jun 3.783 — 26 Jul 3.823 — 26 Aug 3.863 — 26 Sep 3.878 — 26 Oct 3.924 — 26 Nov 4.099 — 26 Dec 4.499 — 26 Jan 4.724 — 26 Feb 4.564 — 26 Mar 4.289 — 26 Apr 3.959 — 26 May 3.937 — 26 Jun 3.972 — 26 Jul 4.012 — 26 Aug 4.052 — 26 Sep 4.067 — 26 Oct 4.113 — 26 Nov 4.263 — 26 Dec 4.513 — 26 Jan 4.713 — 26 Feb 4.648 — 26 Mar 4.548 — 26 Apr 4.218 — 26 May 4.196 — 26 Jun 4.231 — 26 Jul 4.271 — 26 Aug 4.311 — 26 Sep 4.326 — 26 Oct 4.372 — 26 Nov 4.444 — 26 Dec 4.599 — 26 Est. sales 364,225. Tue.'s sales 325,479 Tue.'s open int 1,389,864, up 1,449