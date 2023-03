NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. May 69.95 71.67 69.18 69.96 —.94 Jun 70.07 71.79 69.36 70.12 —.90 Jul 70.05 71.73 69.36 70.11 —.86 Aug 69.95 71.50 69.21 69.93 —.81 Sep 69.64 71.20 68.94 69.65 —.77 Oct 69.30 70.81 68.70 69.34 —.73 Nov 69.16 70.43 68.36 69.03 —.68 Dec 68.71 70.16 68.05 68.72 —.64 Jan 68.42 69.73 67.86 68.42 —.59 Feb 69.00 69.32 68.09 68.12 —.55 Mar 68.03 69.13 67.28 67.86 —.51 Apr 67.63 —.47 May 67.42 —.44 Jun 67.16 68.38 66.61 67.18 —.43 Jul 67.64 67.64 66.94 66.94 —.41 Aug 66.71 —.39 Sep 66.50 —.37 Oct 66.32 —.34 Nov 66.16 —.32 Dec 65.95 67.01 65.50 65.99 —.31 Jan 65.75 —.30 Feb 65.54 —.28 Mar 65.33 —.26 Apr 65.14 —.25 May 64.98 —.23 Jun 64.95 65.44 64.57 64.84 —.20 Jul 64.65 —.19 Aug 64.46 —.18 Sep 64.28 —.16 Oct 64.13 —.15 Nov 64.00 —.14 Dec 63.89 64.56 63.52 63.88 —.11 Jan 63.68 —.09 Feb 63.49 —.08 Mar 63.31 —.08 Apr 63.16 —.06 May 63.02 —.05 Jun 62.88 —.04 Jul 62.71 —.03 Aug 62.56 —.03 Sep 62.43 —.02 Oct 62.33 Nov 62.19 +.01 Dec 61.99 62.33 61.96 62.07 +.03 Jan 61.89 +.04 Feb 61.68 +.04 Mar 61.53 +.05 Apr 61.39 +.06 May 61.30 +.06 Jun 61.15 +.06 Jul 60.97 +.07 Aug 60.83 +.08 Sep 60.70 +.09 Oct 60.58 +.10 Nov 60.52 +.11 Dec 60.49 60.49 60.43 60.43 +.12 Jan 60.27 +.13 Feb 60.09 +.14 Mar 59.94 +.15 Apr 59.79 +.15 May 59.68 +.16 Jun 59.56 +.17 Jul 59.42 +.18 Aug 59.28 +.19 Sep 59.19 +.20 Oct 59.06 +.20 Nov 58.94 +.21 Dec 58.86 +.22 Jan 58.72 +.22 Feb 58.55 +.23 Mar 58.42 +.23 Apr 58.28 +.23 May 58.10 +.23 Jun 57.98 +.24 Jul 57.85 +.24 Aug 57.70 +.24 Sep 57.54 +.25 Oct 57.43 +.25 Nov 57.29 +.25 Dec 57.24 +.26 Jan 57.07 +.26 Feb 56.86 +.26 Mar 56.72 +.26 Apr 56.61 +.27 May 56.50 +.27 Jun 56.42 +.27 Jul 56.30 +.28 Aug 56.13 +.28 Sep 55.99 +.28 Oct 55.85 +.28 Nov 55.73 +.29 Dec 55.67 +.34 Jan 55.41 +.29 Feb 55.30 +.29 Mar 55.19 +.29 Apr 55.06 +.28 May 54.96 +.28 Jun 54.83 +.28 Jul 54.73 +.28 Aug 54.61 +.28 Sep 54.49 +.28 Oct 54.35 +.27 Nov 54.25 +.27 Dec 54.05 +.27 Jan 53.90 +.27 Feb 53.82 +.27 Mar 53.74 +.27 Apr 53.66 +.26 May 53.57 +.26 Jun 53.45 +.24 Jul 53.37 +.28 Aug 53.27 +.29 Sep 53.16 +.31 Oct 53.06 +.32 Nov 52.96 +.34 Dec 52.82 +.35 Jan 52.60 +.35 Feb 52.54 +.35 Mar 52.48 +.35 Apr 52.43 +.35 May 52.36 +.35 Jun 52.28 +.35 Jul 52.18 +.35 Aug 52.09 +.35 Sep 51.98 +.35 Oct 51.89 +.35 Nov 51.79 +.35 Dec 51.70 +.35 Jan 51.63 +.35 Feb 51.57 +.35 Est. sales 713,090. Wed.'s sales 779,759 Wed.'s open int 1,814,575, up 22,673 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Apr 271.50 275.81 267.24 268.47 —5.56 May 258.38 262.81 255.92 257.27 —3.36 Jun 250.95 255.02 248.74 250.01 —2.99 Jul 248.90 252.53 246.69 247.87 —2.75 Aug 248.41 251.90 246.26 247.45 —2.62 Sep 248.36 251.99 246.62 247.58 —2.54 Oct 248.39 251.97 246.52 247.65 —2.50 Nov 248.38 251.46 246.25 247.40 —2.52 Dec 247.88 250.88 245.59 246.83 —2.51 Jan 248.93 250.40 246.52 246.52 —2.46 Feb 248.31 249.85 245.95 245.95 —2.39 Mar 245.50 248.65 244.84 244.84 —2.33 Apr 246.00 247.00 243.11 243.11 —2.27 May 246.00 246.00 242.20 242.20 —2.23 Jun 242.48 244.40 241.49 241.49 —2.17 Jul 243.90 243.90 241.34 241.34 —2.06 Aug 243.60 243.60 241.17 241.17 —2.04 Sep 243.00 243.00 240.92 240.92 —2.02 Oct 243.95 243.95 240.64 240.64 —2.00 Nov 240.09 —1.96 Dec 240.34 241.88 239.43 239.43 —1.94 Jan 238.86 —1.93 Feb 238.73 —1.92 Mar 238.66 —1.91 Apr 238.12 —1.90 May 237.61 —1.89 Jun 236.91 —1.88 Jul 237.49 —1.87 Aug 237.33 —1.86 Sep 236.84 —1.85 Oct 236.96 —1.84 Nov 236.56 —1.83 Dec 237.50 237.50 234.94 234.94 —1.82 Jan 235.70 —1.80 Feb 235.51 —1.79 Mar 235.01 —1.78 Apr 233.70 —1.77 May 232.51 —1.76 Jun 230.85 —1.75 Jul 231.04 —1.74 Aug 230.75 —1.73 Sep 230.20 —1.72 Oct 229.98 —1.71 Nov 229.24 —1.70 Dec 227.44 —1.57 Jan 228.13 —1.57 Est. sales 128,860. Wed.'s sales 174,823 Wed.'s open int 276,965 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Apr 2.5667 2.6519 2.5665 2.6059 +127 May 2.5331 2.6130 2.5330 2.5671 +71 Jun 2.4844 2.5530 2.4827 2.5098 +29 Jul 2.4415 2.4960 2.4343 2.4568 + 7 Aug 2.4003 2.4396 2.3844 2.4026 — 12 Sep 2.3463 2.3832 2.3284 2.3468 — 36 Oct 2.1910 2.2134 2.1639 2.1790 — 54 Nov 2.1254 2.1577 2.1217 2.1233 — 88 Dec 2.0805 2.1165 2.0678 2.0831 —114 Jan 2.0726 2.0928 2.0629 2.0651 —119 Feb 2.0741 2.0899 2.0632 2.0632 —122 Mar 2.0860 2.1000 2.0740 2.0740 —129 Apr 2.2527 —133 May 2.2567 —140 Jun 2.2514 —155 Jul 2.2695 2.2695 2.2376 2.2376 —158 Aug 2.2173 —161 Sep 2.1878 —164 Oct 2.0472 —167 Nov 2.0205 —170 Dec 2.0300 2.0300 1.9995 1.9995 —173 Jan 1.9893 —175 Feb 1.9965 —177 Mar 2.0137 —179 Apr 2.1943 —181 May 2.2089 —183 Jun 2.2124 —186 Jul 2.1967 —188 Aug 2.1746 —190 Sep 2.1324 —192 Oct 1.9990 —194 Nov 1.9611 —196 Dec 1.9295 —198 Jan 1.9143 —198 Feb 1.9180 —198 Mar 1.9338 —198 Apr 2.1150 —198 May 2.1316 —198 Jun 2.1255 —198 Jul 2.1105 —198 Aug 2.0893 —198 Sep 2.0480 —198 Oct 1.9159 —198 Nov 1.8787 —198 Dec 1.8457 —198 Jan 1.8256 —198 Est. sales 139,380. Wed.'s sales 180,573 Wed.'s open int 308,995, up 5,059 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Apr 2.215 2.261 2.136 2.154 — 17 May 2.354 2.383 2.265 2.283 — 24 Jun 2.589 2.618 2.506 2.528 — 19 Jul 2.845 2.875 2.769 2.793 — 8 Aug 2.870 2.915 2.815 2.838 — 5 Sep 2.824 2.875 2.773 2.802 — 3 Oct 2.934 2.970 2.868 2.896 — 2 Nov 3.324 3.363 3.261 3.285 +15 Dec 3.771 3.810 3.715 3.751 +34 Jan 3.926 3.996 3.902 3.942 +34 Feb 3.852 3.886 3.792 3.833 +34 Mar 3.530 3.567 3.482 3.520 +32 Apr 3.238 3.272 3.195 3.231 +29 May 3.237 3.262 3.194 3.232 +31 Jun 3.384 3.421 3.360 3.394 +32 Jul 3.532 3.561 3.506 3.547 +35 Aug 3.570 3.597 3.552 3.585 +38 Sep 3.533 3.548 3.512 3.548 +41 Oct 3.608 3.622 3.587 3.622 +42 Nov 3.972 3.993 3.962 3.993 +38 Dec 4.431 4.456 4.423 4.456 +39 Jan 4.693 4.721 4.692 4.721 +47 Feb 4.583 4.611 4.579 4.611 +54 Mar 4.251 4.251 4.248 4.248 +43 Apr 3.825 3.850 3.825 3.850 +51 May 3.832 +52 Jun 3.977 +54 Jul 4.115 +52 Aug 4.133 +46 Sep 4.096 +45 Oct 4.170 +44 Nov 4.490 4.508 4.490 4.508 +42 Dec 4.870 4.890 4.870 4.878 +34 Jan 5.110 +19 Feb 4.907 +16 Mar 4.481 +12 Apr 3.946 + 2 May 3.926 +14 Jun 4.008 +19 Jul 4.105 +25 Aug 4.128 +30 Sep 4.098 +35 Oct 4.170 +40 Nov 4.500 +21 Dec 4.870 4.888 4.870 4.888 +18 Jan 5.124 +14 Feb 4.923 4.924 4.923 4.924 + 1 Mar 4.490 + 8 Apr 3.910 — 27 May 3.888 — 14 Jun 3.948 — 5 Jul 4.027 + 3 Aug 4.059 +12 Sep 4.042 +21 Oct 4.140 +35 Nov 4.489 +35 Dec 4.919 +35 Jan 5.075 +35 Feb 4.895 +35 Mar 4.453 +35 Apr 3.926 +35 May 3.884 +35 Jun 3.970 +35 Jul 4.060 +35 Aug 4.087 +35 Sep 4.088 +35 Oct 4.191 +35 Nov 4.530 +35 Dec 4.950 +35 Jan 5.140 +35 Feb 4.960 +35 Mar 4.540 +35 Apr 3.957 +35 May 3.946 +35 Jun 4.036 +35 Jul 4.136 +35 Aug 4.162 +35 Sep 4.167 +35 Oct 4.247 +35 Nov 4.602 +35 Dec 5.022 +35 Jan 5.280 +35 Feb 5.080 +35 Mar 4.606 +35 Apr 4.016 +35 May 3.994 +35 Jun 4.054 +35 Jul 4.124 +35 Aug 4.164 +35 Sep 4.179 +35 Oct 4.225 +35 Nov 4.535 +35 Dec 4.921 +35 Jan 5.171 +35 Feb 5.001 +35 Mar 4.601 +35 Apr 4.111 +35 May 4.089 +35 Jun 4.124 +35 Jul 4.164 +35 Aug 4.204 +35 Sep 4.219 +35 Oct 4.289 +35 Nov 4.609 +35 Dec 4.989 +35 Jan 5.205 +35 Feb 5.035 +35 Mar 4.635 +35 Apr 4.190 +35 May 4.168 +35 Jun 4.203 +35 Jul 4.243 +35 Aug 4.283 +35 Sep 4.298 +35 Oct 4.344 +35 Nov 4.549 +35 Dec 4.949 +35 Jan 5.184 +35 Feb 5.024 +35 Mar 4.674 +35 Apr 4.344 +35 May 4.322 +35 Jun 4.357 +35 Jul 4.397 +35 Aug 4.437 +35 Sep 4.452 +35 Oct 4.498 +35 Nov 4.673 +35 Dec 5.073 +35 Jan 5.298 +35 Feb 5.138 +35 Mar 4.863 +35 Apr 4.533 +35 May 4.511 +35 Jun 4.546 +35 Jul 4.586 +35 Aug 4.626 +35 Sep 4.641 +35 Oct 4.687 +35 Nov 4.837 +35 Dec 5.087 +35 Jan 5.287 +35 Feb 5.222 +35 Mar 5.122 +35 Apr 4.792 +35 May 4.770 +35 Jun 4.805 +35 Jul 4.845 +35 Aug 4.885 +35 Sep 4.900 +35 Oct 4.946 +35 Nov 5.018 +35 Dec 5.173 +35 Est. sales 278,123. Wed.'s sales 417,193 Wed.'s open int 1,275,167