NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 74.38 75.28 74.03 74.76 +.46 Jul 74.30 75.12 73.88 74.58 +.39 Aug 73.94 74.71 73.56 74.23 +.36 Sep 73.42 74.28 73.11 73.75 +.33 Oct 72.98 73.70 72.60 73.23 +.31 Nov 72.53 73.17 72.17 72.73 +.27 Dec 72.02 72.79 71.68 72.27 +.23 Jan 71.68 72.01 71.39 71.83 +.21 Feb 71.32 71.55 71.15 71.43 +.18 Mar 71.07 71.48 70.70 71.06 +.16 Apr 70.69 71.07 70.55 70.71 +.13 May 70.50 70.50 70.27 70.42 +.12 Jun 70.14 70.68 69.74 70.16 +.11 Jul 69.85 +.08 Aug 69.55 +.06 Sep 69.11 69.32 69.11 69.27 +.04 Oct 69.01 +.01 Nov 68.78 —.01 Dec 68.50 69.13 68.24 68.56 —.03 Jan 68.26 —.04 Feb 67.97 —.05 Mar 67.69 —.08 Apr 67.43 —.10 May 67.21 —.12 Jun 67.39 67.39 66.89 67.00 —.14 Jul 66.76 —.16 Aug 66.53 —.16 Sep 66.30 —.17 Oct 66.09 —.18 Nov 65.92 —.22 Dec 65.95 66.37 65.60 65.74 —.24 Jan 65.49 —.25 Feb 65.25 —.28 Mar 65.03 —.29 Apr 64.82 —.30 May 64.64 —.30 Jun 64.46 —.30 Jul 64.26 —.29 Aug 64.09 —.31 Sep 63.92 —.31 Oct 63.76 —.32 Nov 63.62 —.33 Dec 63.80 64.05 63.37 63.45 —.34 Jan 63.19 —.34 Feb 62.96 —.34 Mar 62.80 —.34 Apr 62.66 —.33 May 62.51 —.33 Jun 62.34 —.33 Jul 62.12 —.33 Aug 61.96 —.33 Sep 61.80 —.33 Oct 61.68 —.32 Nov 61.58 —.32 Dec 61.47 —.32 Jan 61.26 —.32 Feb 61.06 —.31 Mar 60.89 —.31 Apr 60.71 —.30 May 60.57 —.30 Jun 60.42 —.30 Jul 60.26 —.29 Aug 60.09 —.29 Sep 59.98 —.28 Oct 59.84 —.28 Nov 59.68 —.27 Dec 59.59 —.27 Jan 59.42 —.24 Feb 59.21 —.22 Mar 59.05 —.19 Apr 58.89 —.17 May 58.67 —.14 Jun 58.52 —.12 Jul 58.38 —.09 Aug 58.19 —.06 Sep 58.01 —.04 Oct 57.89 —.01 Nov 57.77 +.01 Dec 57.68 +.04 Jan 57.47 +.06 Feb 57.25 +.08 Mar 57.07 +.10 Apr 56.92 +.12 May 56.80 +.14 Jun 56.68 +.16 Jul 56.50 +.17 Aug 56.32 +.19 Sep 56.12 +.21 Oct 56.00 +.23 Nov 55.89 +.25 Dec 55.77 +.27 Jan 55.56 +.27 Feb 55.37 +.27 Mar 55.23 +.27 Apr 55.08 +.27 May 54.95 +.27 Jun 54.80 +.27 Jul 54.70 +.27 Aug 54.57 +.27 Sep 54.45 +.27 Oct 54.31 +.27 Nov 54.15 +.27 Dec 54.00 +.27 Jan 53.83 +.27 Feb 53.73 +.27 Mar 53.63 +.27 Apr 53.53 +.27 May 53.42 +.27 Jun 53.28 +.27 Jul 53.18 +.27 Aug 53.06 +.27 Sep 52.93 +.27 Oct 52.81 +.27 Nov 52.69 +.27 Dec 52.53 +.27 Jan 52.39 +.27 Feb 52.30 +.27 Mar 52.19 +.27 Apr 52.09 +.27 May 52.02 +.27 Jun 51.94 +.27 Jul 51.84 +.27 Aug 51.75 +.27 Sep 51.68 +.27 Oct 51.60 +.27 Nov 51.50 +.27 Dec 51.41 +.27 Jan 51.34 +.27 Feb 51.28 +.27 Est. sales 692,887. Wed.'s sales 1,084,446 Wed.'s open int 1,862,150, up 35,955 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal May 237.15 238.81 233.51 235.42 —1.88 Jun 237.01 238.85 233.24 235.25 —1.67 Jul 236.81 238.83 233.70 235.50 —1.50 Aug 238.29 239.13 234.52 236.33 —1.37 Sep 239.40 240.00 235.54 237.25 —1.34 Oct 239.99 240.20 236.13 237.95 —1.21 Nov 239.49 239.88 236.22 238.07 —1.07 Dec 239.78 240.62 235.94 237.84 —1.01 Jan 239.80 239.98 236.41 238.06 —.87 Feb 239.13 239.30 236.26 237.84 —.77 Mar 238.35 238.62 235.28 236.85 —.62 Apr 236.05 236.54 233.65 234.94 —.45 May 235.00 236.62 233.00 233.88 —.45 Jun 233.71 234.66 231.49 232.98 —.46 Jul 234.00 234.52 232.00 232.63 —.39 Aug 233.85 233.85 232.27 232.33 —.28 Sep 233.60 233.60 231.50 232.06 —.18 Oct 233.25 233.25 231.79 231.79 —.08 Nov 232.74 232.74 230.00 231.33 —.01 Dec 231.55 232.28 229.93 230.71 Jan 230.72 230.89 230.15 230.15 +.01 Feb 229.84 +.03 Mar 229.53 +.04 Apr 228.24 +.05 May 227.65 +.06 Jun 226.81 +.07 Jul 227.30 +.09 Aug 227.16 +.10 Sep 226.82 +.11 Oct 226.49 +.12 Nov 225.80 +.13 Dec 224.55 +.15 Jan 225.27 +.16 Feb 225.10 +.17 Mar 224.61 +.18 Apr 223.32 +.19 May 222.15 +.21 Jun 220.50 +.22 Jul 220.71 +.23 Aug 220.43 +.24 Sep 219.90 +.25 Oct 219.70 +.27 Nov 218.98 +.28 Dec 217.45 +.45 Jan 218.14 +.45 Est. sales 124,694. Wed.'s sales 156,785 Wed.'s open int 274,089, up 5,864 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon May 2.5494 2.5637 2.5175 2.5328 —166 Jun 2.5092 2.5260 2.4786 2.4927 —198 Jul 2.4660 2.4822 2.4381 2.4507 —187 Aug 2.4207 2.4367 2.3942 2.4062 —181 Sep 2.3780 2.3880 2.3486 2.3599 —160 Oct 2.2187 2.2187 2.1850 2.1947 —132 Nov 2.1535 2.1656 2.1358 2.1450 —106 Dec 2.1291 2.1331 2.1009 2.1122 — 83 Jan 2.1068 2.1091 2.0950 2.1001 — 71 Feb 2.1021 2.1055 2.1009 2.1009 — 64 Mar 2.1111 — 62 Apr 2.2725 — 74 May 2.2710 — 72 Jun 2.2720 2.2762 2.2605 2.2607 — 67 Jul 2.2401 — 66 Aug 2.2127 — 65 Sep 2.1779 — 64 Oct 2.0217 — 63 Nov 1.9933 — 62 Dec 1.9805 1.9805 1.9724 1.9724 — 61 Jan 1.9597 — 61 Feb 1.9628 — 61 Mar 1.9761 — 61 Apr 2.1538 — 61 May 2.1655 — 61 Jun 2.1662 — 61 Jul 2.1477 — 61 Aug 2.1227 — 61 Sep 2.0775 — 61 Oct 1.9412 — 61 Nov 1.9004 — 61 Dec 1.8649 — 61 Jan 1.8513 — 61 Feb 1.8554 — 61 Mar 1.8716 — 61 Apr 2.0532 — 61 May 2.0702 — 61 Jun 2.0645 — 61 Jul 2.0501 — 61 Aug 2.0293 — 61 Sep 1.9883 — 61 Oct 1.8566 — 61 Nov 1.8199 — 61 Dec 1.7874 — 61 Jan 1.7673 — 61 Est. sales 124,151. Wed.'s sales 203,890 Wed.'s open int 295,854, up 2,924 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.314 2.376 2.268 2.355 +50 Jul 2.510 2.567 2.465 2.548 +53 Aug 2.585 2.639 2.545 2.617 +46 Sep 2.567 2.624 2.529 2.600 +47 Oct 2.664 2.719 2.625 2.694 +44 Nov 3.108 3.159 3.073 3.139 +40 Dec 3.595 3.628 3.552 3.608 +31 Jan 3.833 3.863 3.791 3.844 +27 Feb 3.732 3.763 3.698 3.748 +24 Mar 3.437 3.465 3.405 3.448 +31 Apr 3.160 3.190 3.131 3.175 +29 May 3.168 3.186 3.130 3.177 +31 Jun 3.314 3.330 3.280 3.320 +27 Jul 3.441 3.463 3.421 3.458 +23 Aug 3.485 3.502 3.467 3.499 +20 Sep 3.448 3.465 3.423 3.457 +14 Oct 3.526 3.550 3.505 3.536 +10 Nov 3.915 3.939 3.915 3.934 +11 Dec 4.410 4.423 4.410 4.423 + 8 Jan 4.759 4.761 4.719 4.752 + 9 Feb 4.621 4.625 4.621 4.625 + 4 Mar 4.227 + 4 Apr 3.813 + 3 May 3.775 3.789 3.775 3.789 + 4 Jun 3.927 + 4 Jul 4.062 + 4 Aug 4.090 4.096 4.090 4.096 + 4 Sep 4.040 4.056 4.040 4.056 + 4 Oct 4.123 + 4 Nov 4.449 + 4 Dec 4.825 + 4 Jan 5.075 + 4 Feb 4.878 + 4 Mar 4.455 + 4 Apr 3.875 3.885 3.875 3.885 + 4 May 3.845 3.857 3.845 3.857 + 4 Jun 3.948 + 4 Jul 4.070 + 4 Aug 4.083 + 4 Sep 4.047 + 4 Oct 4.116 + 4 Nov 4.446 + 4 Dec 4.826 + 4 Jan 5.057 + 4 Feb 4.869 + 4 Mar 4.419 + 4 Apr 3.879 + 4 May 3.844 + 4 Jun 3.905 + 4 Jul 3.986 + 4 Aug 4.020 + 4 Sep 4.003 + 4 Oct 4.105 + 4 Nov 4.454 + 4 Dec 4.883 + 4 Jan 5.039 + 4 Feb 4.859 + 4 Mar 4.416 + 4 Apr 3.889 + 4 May 3.847 + 4 Jun 3.932 + 4 Jul 4.022 + 4 Aug 4.049 + 4 Sep 4.049 + 4 Oct 4.152 + 4 Nov 4.460 4.491 4.460 4.491 + 4 Dec 4.880 4.910 4.880 4.910 + 4 Jan 5.110 + 4 Feb 4.930 + 4 Mar 4.509 + 4 Apr 3.900 3.954 3.900 3.954 + 4 May 3.943 + 4 Jun 4.032 + 4 Jul 4.132 + 4 Aug 4.158 + 4 Sep 4.162 + 4 Oct 4.242 + 4 Nov 4.597 + 4 Dec 5.016 + 4 Jan 5.221 + 4 Feb 5.021 + 4 Mar 4.547 + 4 Apr 3.981 + 4 May 3.959 + 4 Jun 4.019 + 4 Jul 4.089 + 4 Aug 4.129 + 4 Sep 4.144 + 4 Oct 4.190 + 4 Nov 4.500 + 4 Dec 4.886 + 4 Jan 5.096 + 4 Feb 4.926 + 4 Mar 4.526 + 4 Apr 4.027 + 4 May 4.005 + 4 Jun 4.040 + 4 Jul 4.080 + 4 Aug 4.120 + 4 Sep 4.135 + 4 Oct 4.205 + 4 Nov 4.525 + 4 Dec 4.905 + 4 Jan 5.121 + 4 Feb 4.951 + 4 Mar 4.551 + 4 Apr 4.106 + 4 May 4.084 + 4 Jun 4.119 + 4 Jul 4.159 + 4 Aug 4.199 + 4 Sep 4.214 + 4 Oct 4.260 + 4 Nov 4.465 + 4 Dec 4.865 + 4 Jan 5.100 + 4 Feb 4.940 + 4 Mar 4.590 + 4 Apr 4.260 + 4 May 4.238 + 4 Jun 4.273 + 4 Jul 4.313 + 4 Aug 4.353 + 4 Sep 4.368 + 4 Oct 4.414 + 4 Nov 4.589 + 4 Dec 4.989 + 4 Jan 5.214 + 4 Feb 5.054 + 4 Mar 4.779 + 4 Apr 4.449 + 4 May 4.427 + 4 Jun 4.462 + 4 Jul 4.502 + 4 Aug 4.542 + 4 Sep 4.557 + 4 Oct 4.603 + 4 Nov 4.753 + 4 Dec 5.003 + 4 Jan 5.203 + 4 Feb 5.138 + 4 Mar 5.038 + 4 Apr 4.708 + 4 May 4.686 + 4 Jun 4.721 + 4 Jul 4.761 + 4 Aug 4.801 + 4 Sep 4.816 + 4 Oct 4.862 + 4 Nov 4.934 + 4 Dec 5.089 + 4 Est. sales 232,537. Wed.'s sales 403,412 Wed.'s open int 1,293,994, up 19,458