BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 996.50 996.50 995.60 995.60 +2.50 Jul 1003.50 1018.60 1000.60 1005.10 +2.20 Oct 1012.40 1024.40 1008.60 1012.50 +2.40 Jan 1020.90 1026.00 1017.70 1017.70 +2.70 Apr 1022.00 +2.70 Est. sales 11,647. Mon.'s sales 11,339 Mon.'s open int 59,600, up 107 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1440.30 +36.00 May 1451.60 +36.00 Jun 1413.50 1459.50 1413.50 1443.60 +36.00 Sep 1439.00 1468.00 1435.50 1454.60 +36.40 Dec 1478.00 1481.00 1472.00 1472.00 +36.20 Mar 1487.60 +38.80 Jun 1498.80 +38.80 Est. sales 1,919. Mon.'s sales 1,276 Mon.'s open int 12,151, up 198