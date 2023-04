NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jun 77.08 77.93 74.06 74.30 —2.77 Jul 76.93 77.70 73.94 74.19 —2.68 Aug 76.58 77.25 73.65 73.87 —2.59 Sep 76.00 76.72 73.18 73.42 —2.50 Oct 75.43 76.09 72.72 72.92 —2.41 Nov 74.93 75.47 72.30 72.46 —2.30 Dec 74.34 74.99 71.77 72.04 —2.19 Jan 74.01 74.36 71.45 71.62 —2.11 Feb 73.46 73.95 71.13 71.25 —2.02 Mar 73.18 73.18 70.65 70.90 —1.95 Apr 73.04 73.04 70.56 70.58 —1.87 May 72.19 72.19 70.28 70.30 —1.79 Jun 71.90 72.42 69.76 70.05 —1.71 Jul 70.00 70.05 69.77 69.77 —1.64 Aug 70.75 70.75 69.49 69.49 —1.57 Sep 69.58 69.58 69.23 69.23 —1.50 Oct 69.00 —1.43 Nov 68.79 —1.38 Dec 70.10 70.50 68.27 68.59 —1.32 Jan 68.30 —1.28 Feb 68.02 —1.23 Mar 67.77 —1.17 Apr 67.53 —1.12 May 67.33 —1.07 Jun 68.33 68.60 67.14 67.14 —1.02 Jul 66.92 —.97 Aug 66.69 —.94 Sep 66.47 —.90 Oct 66.27 —.86 Nov 66.14 —.80 Dec 66.87 67.17 65.70 65.98 —.75 Jan 65.74 —.70 Feb 65.53 —.69 Mar 65.32 —.64 Apr 65.12 —.60 May 64.94 —.58 Jun 65.20 65.20 64.76 64.76 —.54 Jul 64.55 —.51 Aug 64.40 —.47 Sep 64.52 64.52 64.23 64.23 —.44 Oct 64.08 —.41 Nov 63.95 —.37 Dec 64.17 64.17 63.60 63.79 —.33 Jan 63.53 —.29 Feb 63.30 —.28 Mar 63.14 —.25 Apr 62.99 —.22 May 62.84 —.19 Jun 62.67 —.16 Jul 62.45 —.13 Aug 62.29 —.10 Sep 62.13 —.07 Oct 62.00 —.04 Nov 61.90 —.01 Dec 61.90 61.97 61.79 61.79 +.02 Jan 61.58 +.05 Feb 61.37 +.07 Mar 61.20 +.10 Apr 61.01 +.12 May 60.87 +.15 Jun 60.72 +.18 Jul 60.55 +.20 Aug 60.38 +.23 Sep 60.26 +.25 Oct 60.12 +.28 Nov 59.95 +.30 Dec 59.86 +.33 Jan 59.66 +.33 Feb 59.43 +.34 Mar 59.24 +.34 Apr 59.06 +.34 May 58.81 +.34 Jun 58.64 +.35 Jul 58.47 +.35 Aug 58.25 +.35 Sep 58.05 +.35 Oct 57.90 +.36 Nov 57.76 +.36 Dec 57.64 +.36 Jan 57.41 +.36 Feb 57.17 +.36 Mar 56.97 +.36 Apr 56.80 +.36 May 56.66 +.36 Jun 56.52 +.36 Jul 56.33 +.36 Aug 56.13 +.36 Sep 55.91 +.36 Oct 55.77 +.36 Nov 55.64 +.36 Dec 55.50 +.36 Jan 55.29 +.36 Feb 55.10 +.36 Mar 54.96 +.36 Apr 54.81 +.36 May 54.68 +.36 Jun 54.53 +.36 Jul 54.43 +.36 Aug 54.30 +.36 Sep 54.18 +.36 Oct 54.04 +.36 Nov 53.88 +.36 Dec 53.73 +.36 Jan 53.56 +.36 Feb 53.46 +.36 Mar 53.36 +.36 Apr 53.26 +.36 May 53.15 +.36 Jun 53.01 +.36 Jul 52.91 +.36 Aug 52.79 +.36 Sep 52.66 +.36 Oct 52.54 +.36 Nov 52.42 +.36 Dec 52.26 +.36 Jan 52.12 +.36 Feb 52.03 +.36 Mar 51.92 +.36 Apr 51.82 +.36 May 51.75 +.36 Jun 51.67 +.36 Jul 51.57 +.36 Aug 51.48 +.36 Sep 51.41 +.36 Oct 51.33 +.36 Nov 51.23 +.36 Dec 51.14 +.36 Jan 51.07 +.36 Feb 51.01 +.36 Est. sales 991,099. Tue.'s sales 784,520 Tue.'s open int 1,826,195 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal May 245.10 246.95 236.96 237.30 —7.81 Jun 244.63 246.76 236.58 236.92 —7.85 Jul 245.05 246.76 236.63 237.00 —7.92 Aug 246.12 246.85 237.35 237.70 —7.79 Sep 247.27 247.85 238.14 238.59 —7.54 Oct 246.93 246.93 238.85 239.16 —7.33 Nov 245.00 245.00 238.83 239.14 —7.21 Dec 247.15 247.44 238.47 238.85 —7.11 Jan 245.12 245.12 238.52 238.93 —6.96 Feb 244.29 244.31 238.48 238.61 —6.70 Mar 243.69 243.69 237.21 237.47 —6.50 Apr 241.73 241.73 235.24 235.39 —6.35 May 240.52 240.52 234.00 234.33 —6.20 Jun 239.49 239.49 233.44 233.44 —6.06 Jul 235.50 236.20 233.02 233.02 —5.93 Aug 234.50 235.81 232.61 232.61 —5.82 Sep 234.47 235.58 232.24 232.24 —5.73 Oct 233.63 235.13 231.87 231.87 —5.76 Nov 231.34 —5.76 Dec 237.00 237.36 230.56 230.71 —5.80 Jan 233.91 233.91 230.14 230.14 —5.85 Feb 229.81 —5.85 Mar 230.37 230.37 229.49 229.49 —5.90 Apr 228.19 —6.19 May 227.59 —6.05 Jun 226.74 —5.91 Jul 227.21 —5.70 Aug 227.06 —5.48 Sep 226.71 —5.27 Oct 226.37 —5.06 Nov 225.67 —4.84 Dec 224.40 —4.63 Jan 225.11 —4.63 Feb 224.93 —4.63 Mar 224.43 —4.63 Apr 223.13 —4.63 May 221.94 —4.63 Jun 220.28 —4.63 Jul 220.48 —4.63 Aug 220.19 —4.63 Sep 219.65 —4.63 Oct 219.43 —4.63 Nov 218.70 —4.63 Dec 217.00 —4.63 Jan 217.69 —4.63 Est. sales 131,427. Tue.'s sales 128,922 Tue.'s open int 268,225, up 1,336 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon May 2.6002 2.6180 2.5417 2.5494 —392 Jun 2.5662 2.5880 2.5034 2.5125 —458 Jul 2.5225 2.5471 2.4614 2.4694 —501 Aug 2.4873 2.5020 2.4175 2.4243 —525 Sep 2.4372 2.4515 2.3695 2.3759 —527 Oct 2.2702 2.2794 2.2063 2.2079 —546 Nov 2.2300 2.2304 2.1520 2.1556 —550 Dec 2.1758 2.1950 2.1147 2.1205 —545 Jan 2.1573 2.1595 2.1049 2.1072 —529 Feb 2.1563 2.1563 2.1047 2.1073 —518 Mar 2.1549 2.1700 2.1173 2.1173 —510 Apr 2.3153 2.3268 2.2799 2.2799 —543 May 2.2782 —538 Jun 2.3041 2.3171 2.2674 2.2674 —531 Jul 2.2467 —523 Aug 2.2192 —498 Sep 2.1843 —475 Oct 2.0280 —428 Nov 1.9995 —438 Dec 2.0267 2.0267 1.9785 1.9785 —441 Jan 1.9658 —438 Feb 1.9689 —431 Mar 1.9822 —425 Apr 2.1599 —418 May 2.1716 —411 Jun 2.1723 —404 Jul 2.1538 —397 Aug 2.1288 —390 Sep 2.0836 —384 Oct 1.9473 —377 Nov 1.9065 —370 Dec 1.8710 —359 Jan 1.8574 —361 Feb 1.8615 —359 Mar 1.8777 —357 Apr 2.0593 —355 May 2.0763 —353 Jun 2.0706 —351 Jul 2.0562 —348 Aug 2.0354 —346 Sep 1.9944 —344 Oct 1.8627 —342 Nov 1.8260 —340 Dec 1.7935 —334 Jan 1.7734 —334 Est. sales 169,102. Tue.'s sales 183,375 Tue.'s open int 292,930 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu May 2.239 2.274 2.101 2.117 —190 Jun 2.385 2.413 2.274 2.305 —132 Jul 2.571 2.612 2.476 2.495 —133 Aug 2.651 2.684 2.557 2.571 —133 Sep 2.625 2.662 2.543 2.553 —131 Oct 2.716 2.754 2.641 2.650 —127 Nov 3.168 3.190 3.089 3.099 —117 Dec 3.621 3.659 3.567 3.577 —112 Jan 3.857 3.893 3.806 3.817 —110 Feb 3.792 3.792 3.713 3.724 —103 Mar 3.444 3.471 3.401 3.417 — 86 Apr 3.161 3.190 3.124 3.146 — 76 May 3.154 3.169 3.122 3.146 — 71 Jun 3.290 3.305 3.274 3.293 — 66 Jul 3.475 3.475 3.406 3.435 — 66 Aug 3.492 3.492 3.459 3.479 — 61 Sep 3.447 3.455 3.418 3.443 — 56 Oct 3.529 3.541 3.489 3.526 — 53 Nov 3.890 3.923 3.882 3.923 — 48 Dec 4.417 4.426 4.380 4.415 — 42 Jan 4.741 4.760 4.699 4.743 — 40 Feb 4.610 4.631 4.610 4.621 — 33 Mar 4.250 4.250 4.199 4.223 — 30 Apr 3.795 3.815 3.795 3.810 — 26 May 3.820 3.820 3.785 3.785 — 25 Jun 3.923 — 25 Jul 4.020 4.060 4.020 4.058 — 26 Aug 4.092 — 27 Sep 4.052 — 28 Oct 4.119 — 29 Nov 4.455 4.455 4.445 4.445 — 28 Dec 4.856 4.856 4.821 4.821 — 27 Jan 5.071 — 25 Feb 4.874 — 24 Mar 4.451 — 23 Apr 3.900 3.900 3.881 3.881 — 22 May 3.864 3.864 3.853 3.853 — 20 Jun 3.944 — 19 Jul 4.066 — 9 Aug 4.079 — 18 Sep 4.043 — 19 Oct 4.112 — 19 Nov 4.442 — 20 Dec 4.822 — 22 Jan 5.053 — 22 Feb 4.865 — 22 Mar 4.415 — 22 Apr 3.875 — 7 May 3.840 — 7 Jun 3.901 — 7 Jul 3.982 — 7 Aug 4.016 — 7 Sep 3.999 — 7 Oct 4.101 — 7 Nov 4.450 — 7 Dec 4.879 — 7 Jan 5.035 — 7 Feb 4.855 — 7 Mar 4.412 — 7 Apr 3.885 — 7 May 3.843 — 7 Jun 3.928 — 7 Jul 4.018 — 7 Aug 4.045 — 7 Sep 4.045 — 7 Oct 4.148 — 7 Nov 4.487 — 7 Dec 4.906 — 7 Jan 5.106 — 7 Feb 4.926 — 7 Mar 4.505 — 7 Apr 3.950 +21 May 3.939 +21 Jun 4.028 +21 Jul 4.107 4.128 4.107 4.128 +21 Aug 4.146 4.154 4.146 4.154 +21 Sep 4.158 +21 Oct 4.146 4.238 4.146 4.238 +21 Nov 4.593 +21 Dec 5.012 +21 Jan 5.217 +21 Feb 5.017 +21 Mar 4.543 +21 Apr 3.950 3.977 3.950 3.977 +29 May 3.930 3.955 3.930 3.955 +29 Jun 4.070 4.070 4.015 4.015 +29 Jul 4.146 4.146 4.085 4.085 +29 Aug 4.146 4.146 4.125 4.125 +29 Sep 4.146 4.146 4.140 4.140 +29 Oct 4.186 +29 Nov 4.480 4.496 4.480 4.496 +29 Dec 4.870 4.882 4.870 4.882 +29 Jan 5.092 +29 Feb 4.922 +29 Mar 4.522 +29 Apr 4.023 +29 May 4.001 +29 Jun 4.036 +29 Jul 4.076 +29 Aug 4.116 +29 Sep 4.131 +29 Oct 4.201 +29 Nov 4.521 +29 Dec 4.901 +29 Jan 5.117 +29 Feb 4.947 +29 Mar 4.547 +29 Apr 4.102 +29 May 4.080 +29 Jun 4.115 +29 Jul 4.155 +29 Aug 4.195 +29 Sep 4.210 +29 Oct 4.256 +29 Nov 4.461 +29 Dec 4.861 +29 Jan 5.096 +29 Feb 4.936 +29 Mar 4.586 +29 Apr 4.256 +29 May 4.234 +29 Jun 4.269 +29 Jul 4.309 +29 Aug 4.349 +29 Sep 4.364 +29 Oct 4.410 +29 Nov 4.585 +29 Dec 4.985 +29 Jan 5.210 +29 Feb 5.050 +29 Mar 4.775 +29 Apr 4.445 +29 May 4.423 +29 Jun 4.458 +29 Jul 4.498 +29 Aug 4.538 +29 Sep 4.553 +29 Oct 4.599 +29 Nov 4.749 +29 Dec 4.999 +29 Jan 5.199 +29 Feb 5.134 +29 Mar 5.034 +29 Apr 4.704 +29 May 4.682 +29 Jun 4.717 +29 Jul 4.757 +29 Aug 4.797 +29 Sep 4.812 +29 Oct 4.858 +29 Nov 4.930 +29 Dec 5.085 +29 Est. sales 357,118. Tue.'s sales 365,351 Tue.'s open int 1,274,536