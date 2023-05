NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wednesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 73.77 74.73 73.13 74.34 +1.43 Aug 73.68 74.65 73.09 74.29 +1.44 Sep 73.39 74.32 72.82 74.01 +1.43 Oct 72.98 73.85 72.44 73.61 +1.42 Nov 72.56 73.30 72.06 73.16 +1.40 Dec 72.09 72.89 71.55 72.71 +1.37 Jan 71.57 72.40 71.20 72.26 +1.33 Feb 71.14 71.90 70.96 71.84 +1.32 Mar 71.00 71.52 70.51 71.47 +1.30 Apr 70.49 71.11 70.24 71.10 +1.27 May 69.91 70.84 69.91 70.77 +1.25 Jun 69.74 70.57 69.45 70.47 +1.22 Jul 70.14 +1.21 Aug 69.81 +1.20 Sep 69.51 69.51 69.04 69.50 +1.18 Oct 69.22 +1.17 Nov 68.96 +1.16 Dec 67.96 68.77 67.79 68.70 +1.14 Jan 68.38 +1.12 Feb 68.08 +1.10 Mar 67.63 67.79 67.63 67.79 +1.08 Apr 67.53 +1.07 May 67.29 +1.06 Jun 66.21 67.04 66.21 67.04 +1.04 Jul 66.76 +1.02 Aug 66.53 +1.01 Sep 66.30 +1.00 Oct 66.09 +.99 Nov 65.91 +.98 Dec 65.05 65.72 64.91 65.71 +.94 Jan 65.44 +.90 Feb 65.22 +.92 Mar 64.97 +.88 Apr 64.75 +.86 May 64.56 +.84 Jun 64.38 +.82 Jul 64.16 +.81 Aug 63.99 +.81 Sep 63.83 +.80 Oct 63.68 +.79 Nov 63.51 +.76 Dec 62.90 63.27 62.90 63.27 +.74 Jan 62.98 +.72 Feb 62.75 +.71 Mar 62.60 +.70 Apr 62.46 +.69 May 62.31 +.67 Jun 62.14 +.66 Jul 61.93 +.65 Aug 61.75 +.64 Sep 61.57 +.63 Oct 61.41 +.61 Nov 61.33 +.60 Dec 60.65 61.22 60.65 61.22 +.59 Jan 61.04 +.59 Feb 60.85 +.59 Mar 60.68 +.59 Apr 60.52 +.59 May 60.40 +.59 Jun 60.27 +.59 Jul 60.10 +.59 Aug 59.96 +.59 Sep 59.86 +.60 Oct 59.73 +.60 Nov 59.59 +.60 Dec 59.00 59.51 58.95 59.51 +.60 Jan 59.38 +.60 Feb 59.21 +.60 Mar 59.09 +.60 Apr 58.95 +.60 May 58.77 +.60 Jun 58.66 +.60 Jul 58.55 +.60 Aug 58.41 +.60 Sep 58.25 +.60 Oct 58.15 +.60 Nov 58.07 +.60 Dec 57.99 +.60 Jan 57.84 +.60 Feb 57.64 +.60 Mar 57.49 +.60 Apr 57.36 +.60 May 57.26 +.60 Jun 57.17 +.60 Jul 57.04 +.60 Aug 56.91 +.60 Sep 56.77 +.60 Oct 56.70 +.60 Nov 56.63 +.60 Dec 56.53 +.60 Jan 56.35 +.60 Feb 56.19 +.60 Mar 56.08 +.60 Apr 55.96 +.60 May 55.86 +.60 Jun 55.74 +.60 Jul 55.67 +.60 Aug 55.57 +.60 Sep 55.49 +.60 Oct 55.39 +.60 Nov 55.26 +.60 Dec 55.15 +.60 Jan 54.99 +.60 Feb 54.90 +.60 Mar 54.80 +.60 Apr 54.71 +.60 May 54.61 +.60 Jun 54.48 +.60 Jul 54.38 +.60 Aug 54.27 +.60 Sep 54.15 +.60 Oct 54.04 +.60 Nov 53.92 +.60 Dec 53.77 +.60 Jan 53.63 +.60 Feb 53.54 +.60 Mar 53.43 +.60 Apr 53.33 +.60 May 53.26 +.60 Jun 53.18 +.60 Jul 53.08 +.60 Aug 52.99 +.60 Sep 52.92 +.60 Oct 52.84 +.60 Nov 52.74 +.60 Dec 52.65 +.60 Jan 52.58 +.60 Feb 52.52 +.60 Est. sales 787,846. Tue.'s sales 714,632 Tue.'s open int 1,847,901, up 9,553 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jun 237.74 242.00 237.50 241.37 +5.20 Jul 236.96 240.86 236.43 240.19 +4.94 Aug 237.43 240.97 236.62 240.24 +4.77 Sep 238.08 241.52 237.41 240.97 +4.73 Oct 238.50 241.68 237.91 241.38 +4.58 Nov 238.52 241.90 237.93 241.34 +4.44 Dec 238.57 241.52 237.45 240.94 +4.34 Jan 239.39 241.08 237.70 240.90 +4.31 Feb 239.58 240.59 237.60 240.34 +4.17 Mar 237.75 239.37 236.71 239.11 +4.00 Apr 236.02 237.20 234.99 237.20 +3.90 May 234.10 236.14 234.10 236.14 +3.83 Jun 232.65 235.32 232.65 235.32 +3.77 Jul 233.10 234.80 233.10 234.80 +3.66 Aug 234.41 +3.56 Sep 234.15 +3.48 Oct 234.03 +3.41 Nov 233.86 +3.38 Dec 232.60 233.63 231.68 233.63 +3.38 Jan 233.38 +3.36 Feb 233.18 +3.33 Mar 232.60 +3.23 Apr 231.13 +3.13 May 230.43 +3.03 Jun 229.58 +3.00 Jul 229.76 +2.93 Aug 229.64 +2.78 Sep 229.19 +2.71 Oct 228.79 +2.70 Nov 228.05 +2.70 Dec 226.94 +2.63 Jan 227.59 +2.63 Feb 227.49 +2.63 Mar 227.07 +2.63 Apr 225.99 +2.63 May 224.75 +2.63 Jun 223.31 +2.63 Jul 223.60 +2.63 Aug 223.39 +2.63 Sep 222.93 +2.63 Oct 222.80 +2.63 Nov 222.15 +2.63 Dec 220.69 +2.63 Jan 221.38 +2.63 Est. sales 111,507. Tue.'s sales 118,914 Tue.'s open int 306,360 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jun 2.7091 2.7269 2.6620 2.7212 +590 Jul 2.5994 2.6239 2.5669 2.6200 +600 Aug 2.5155 2.5478 2.4964 2.5452 +546 Sep 2.4477 2.4736 2.4264 2.4712 +497 Oct 2.2448 2.2731 2.2292 2.2711 +466 Nov 2.1771 2.2055 2.1689 2.2037 +441 Dec 2.1321 2.1617 2.1225 2.1604 +425 Jan 2.1254 2.1453 2.1089 2.1443 +413 Feb 2.1317 2.1418 2.1146 2.1418 +401 Mar 2.1393 2.1491 2.1208 2.1491 +391 Apr 2.2950 2.3034 2.2752 2.3034 +380 May 2.2993 2.3016 2.2732 2.3016 +387 Jun 2.2762 2.2905 2.2733 2.2905 +383 Jul 2.2692 +380 Aug 2.2391 +372 Sep 2.1953 2.1991 2.1953 2.1991 +340 Oct 2.0441 +302 Nov 2.0131 +295 Dec 1.9800 1.9926 1.9600 1.9926 +300 Jan 1.9791 +300 Feb 1.9822 +300 Mar 1.9953 +300 Apr 2.1708 +300 May 2.1832 +300 Jun 2.1842 +300 Jul 2.1672 +300 Aug 2.1437 +300 Sep 2.0998 +300 Oct 1.9647 +300 Nov 1.9255 +300 Dec 1.8936 +300 Jan 1.8788 +300 Feb 1.8836 +300 Mar 1.9006 +300 Apr 2.0829 +300 May 2.1007 +300 Jun 2.0956 +300 Jul 2.0820 +300 Aug 2.0620 +300 Sep 2.0217 +300 Oct 1.8908 +300 Nov 1.8548 +300 Dec 1.8251 +300 Jan 1.8050 +300 Est. sales 171,363. Tue.'s sales 244,792 Tue.'s open int 310,206, up 552 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jun 2.347 2.402 2.317 2.398 +77 Jul 2.514 2.574 2.495 2.566 +77 Aug 2.582 2.647 2.572 2.643 +78 Sep 2.579 2.635 2.563 2.633 +78 Oct 2.667 2.727 2.656 2.724 +73 Nov 3.091 3.159 3.088 3.157 +73 Dec 3.545 3.623 3.542 3.620 +78 Jan 3.804 3.873 3.803 3.870 +72 Feb 3.725 3.787 3.723 3.785 +69 Mar 3.422 3.483 3.416 3.481 +71 Apr 3.108 3.165 3.106 3.165 +67 May 3.095 3.150 3.090 3.150 +62 Jun 3.218 3.271 3.217 3.271 +60 Jul 3.331 3.381 3.331 3.381 +58 Aug 3.374 3.424 3.374 3.424 +58 Sep 3.347 3.395 3.344 3.395 +60 Oct 3.437 3.484 3.436 3.484 +60 Nov 3.825 3.856 3.815 3.856 +63 Dec 4.314 4.319 4.275 4.319 +63 Jan 4.571 4.623 4.567 4.623 +61 Feb 4.472 4.507 4.457 4.507 +58 Mar 4.089 4.126 4.083 4.126 +62 Apr 3.668 3.694 3.640 3.694 +64 May 3.646 3.666 3.605 3.666 +62 Jun 3.770 3.794 3.770 3.794 +62 Jul 3.917 +63 Aug 3.944 +61 Sep 3.895 +60 Oct 3.925 3.959 3.925 3.959 +64 Nov 4.259 +63 Dec 4.601 +62 Jan 4.841 +61 Feb 4.650 +60 Mar 4.175 +55 Apr 3.645 3.695 3.645 3.695 +55 May 3.660 +55 Jun 3.761 +55 Jul 3.869 +55 Aug 3.878 +55 Sep 3.830 +55 Oct 3.894 +55 Nov 4.208 +55 Dec 4.563 4.593 4.563 4.593 +55 Jan 4.828 +55 Feb 4.618 +55 Mar 4.173 +55 Apr 3.663 +55 May 3.637 +55 Jun 3.707 +55 Jul 3.787 +55 Aug 3.821 +55 Sep 3.803 +55 Oct 3.905 +55 Nov 4.240 +55 Dec 4.630 +55 Jan 4.809 +55 Feb 4.621 +55 Mar 4.174 +55 Apr 3.646 +55 May 3.604 +55 Jun 3.678 +55 Jul 3.758 +55 Aug 3.784 +55 Sep 3.784 +55 Oct 3.886 +55 Nov 4.202 +55 Dec 4.590 +55 Jan 4.806 +55 Feb 4.616 +55 Mar 4.166 +55 Apr 3.611 +55 May 3.566 +55 Jun 3.643 +55 Jul 3.728 +55 Aug 3.754 +55 Sep 3.758 +55 Oct 3.838 +55 Nov 4.193 +55 Dec 4.612 +55 Jan 4.842 +55 Feb 4.642 +55 Mar 4.182 +55 Apr 3.632 +55 May 3.610 +55 Jun 3.670 +55 Jul 3.740 +55 Aug 3.780 +55 Sep 3.795 +55 Oct 3.841 +55 Nov 4.161 +55 Dec 4.571 +55 Jan 4.781 +55 Feb 4.611 +55 Mar 4.211 +55 Apr 3.712 +55 May 3.690 +55 Jun 3.725 +55 Jul 3.765 +55 Aug 3.805 +55 Sep 3.820 +55 Oct 3.890 +55 Nov 4.210 +55 Dec 4.590 +55 Jan 4.806 +55 Feb 4.636 +55 Mar 4.236 +55 Apr 3.791 +55 May 3.769 +55 Jun 3.804 +55 Jul 3.844 +55 Aug 3.884 +55 Sep 3.899 +55 Oct 3.945 +55 Nov 4.150 +55 Dec 4.550 +55 Jan 4.785 +55 Feb 4.625 +55 Mar 4.275 +55 Apr 3.945 +55 May 3.923 +55 Jun 3.958 +55 Jul 3.998 +55 Aug 4.038 +55 Sep 4.053 +55 Oct 4.099 +55 Nov 4.274 +55 Dec 4.674 +55 Jan 4.899 +55 Feb 4.739 +55 Mar 4.464 +55 Apr 4.134 +55 May 4.112 +55 Jun 4.147 +55 Jul 4.187 +55 Aug 4.227 +55 Sep 4.242 +55 Oct 4.288 +55 Nov 4.438 +55 Dec 4.688 +55 Jan 4.888 +55 Feb 4.823 +55 Mar 4.723 +55 Apr 4.393 +55 May 4.371 +55 Jun 4.406 +55 Jul 4.446 +55 Aug 4.486 +55 Sep 4.501 +55 Oct 4.547 +55 Nov 4.619 +55 Dec 4.774 +55 Est. sales 241,385. Tue.'s sales 334,704 Tue.'s open int 1,338,868