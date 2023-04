NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Tellurian 20,564,212 1.60 +.14 NewGoldg 13,599,419 3.11 AultAllnce 10,222,540 .11 +.01 B2goldCpg 9,308,585 3.05 FrankStProp 6,799,401 10.36 Globalstar 4,703,741 1.21 UraniumEng 4,022,990 1.64 GeniusGrp 2,589,318 1.15 RingEnergy 2,542,358 15.22 ProtalixBio 2,443,481 2.35 +.10 —————————