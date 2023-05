BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1083.30 1117.80 1076.00 1116.00 +28.30 Oct 1087.40 1121.10 1082.10 1119.90 +28.00 Jan 1091.20 1122.70 1089.50 1122.70 +28.40 Apr 1120.00 1126.20 1120.00 1126.20 +28.70 Jul 1135.10 +28.70 Est. sales 20,345. Mon.'s sales 17,163 Mon.'s open int 72,268, up 1,012 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1587.70 +16.30 Jun 1557.00 1590.50 1533.50 1579.70 +16.30 Jul 1574.00 +16.60 Sep 1566.00 1600.00 1550.00 1594.50 +16.80 Dec 1571.50 1607.10 1571.50 1607.10 +16.80 Mar 1621.10 +16.40 Jun 1632.30 +16.40 Est. sales 3,067. Mon.'s sales 3,129 Mon.'s open int 13,425