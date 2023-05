NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. UniqueFabr 157,875,814 .32 +.14 B2goldCpg 8,540,802 3.05 ProtalixBio 7,673,943 2.94 +.02 Tellurian 6,078,632 1.32 —.02 Globalstar 5,239,130 1.21 AultAllnce 3,924,671 .09 +.00 UraniumEng 3,843,719 1.64 NavideaBio 3,678,618 .14 —.02 DenisonMing 3,309,321 .55 NewGoldg 3,087,991 3.11 —————————