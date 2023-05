BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Mon:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1057.60 1079.10 1057.50 1074.70 +7.70 Oct 1062.90 1082.80 1062.90 1079.00 +7.00 Jan 1072.50 1082.10 1071.30 1082.10 +6.80 Apr 1085.30 +7.10 Jul 1089.40 +7.20 Est. sales 15,689. Fri.'s sales 24,182 Fri.'s open int 74,897 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1538.30 +16.50 Jun 1511.50 1547.00 1506.00 1530.30 +16.50 Jul 1524.30 +16.50 Sep 1524.00 1556.00 1524.00 1539.70 +14.10 Dec 1553.30 +14.10 Mar 1567.00 +14.10 Jun 1578.20 +14.10 Est. sales 2,398. Fri.'s sales 2,683 Fri.'s open int 12,807