BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1076.80 1079.40 1057.10 1057.60 —19.70 Oct 1078.70 1082.00 1062.50 1062.80 —19.00 Jan 1074.00 1075.00 1067.20 1067.20 —18.00 Apr 1070.80 —17.70 Jul 1075.00 —17.70 Est. sales 15,930. Mon.'s sales 10,521 Mon.'s open int 73,539, up 283 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz May 1454.70 —45.50 Jun 1488.00 1493.00 1441.00 1446.70 —45.50 Jul 1440.70 —45.50 Sep 1494.50 1499.00 1445.00 1450.00 —48.20 Dec 1480.00 1480.00 1463.20 1463.20 —48.00 Mar 1475.80 —48.10 Jun 1487.00 —48.10 Est. sales 8,764. Mon.'s sales 5,319 Mon.'s open int 11,789