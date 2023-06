BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 1035.50 1044.30 1026.60 1038.70 +2.30 Oct 1039.00 1048.40 1031.60 1043.50 +2.20 Jan 1042.30 1050.60 1037.00 1047.60 +2.50 Apr 1045.10 1051.50 1042.50 1051.50 +3.90 Jul 1055.70 +4.10 Est. sales 29,799. Mon.'s sales 29,061 Mon.'s open int 67,172 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1403.50 1403.50 1396.60 1396.60 +1.10 Jul 1403.20 +1.50 Aug 1397.20 +1.50 Sep 1405.00 1432.50 1384.50 1411.80 +1.50 Dec 1425.30 +1.60 Mar 1439.00 +1.60 Jun 1450.20 +1.60 Est. sales 1,366. Mon.'s sales 1,844 Mon.'s open int 11,284