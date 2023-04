BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tue:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Apr 1086.50 1087.90 1086.50 1087.90 +37.50 Jul 1062.00 1101.90 1059.70 1097.30 +37.70 Oct 1068.40 1107.30 1068.20 1103.30 +37.00 Jan 1076.20 1110.50 1075.00 1107.30 +36.50 Apr 1108.00 1111.50 1108.00 1111.50 +36.40 Est. sales 14,402. Mon.'s sales 13,778 Mon.'s open int 61,259 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Apr 1639.60 +82.40 May 1650.90 +82.40 Jun 1565.50 1649.00 1562.00 1642.90 +82.40 Sep 1577.50 1660.50 1577.50 1656.90 +81.80 Dec 1640.00 1668.50 1640.00 1668.50 +80.10 Mar 1685.90 +80.10 Jun 1697.10 +80.10 Est. sales 3,959. Mon.'s sales 2,403 Mon.'s open int 12,160