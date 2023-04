NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. Tellurian 15,802,874 1.62 +.02 GeniusGrp 10,225,789 1.20 +.05 B2goldCpg 9,731,004 3.05 NewGoldg 6,239,639 3.11 UraniumEng 5,119,072 1.64 AultAllnce 4,712,796 .10 —.01 RingEnergy 4,136,381 15.22 ProtalixBio 3,829,164 2.44 +.09 Globalstar 3,623,246 1.21 DenisonMing 2,951,644 .55 —————————