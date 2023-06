NEW YORK (AP) — Sales, closing price and net change of the 10 most active NYSEAMERICANissues, trading nationally.

Name VolumeLastChg. NavideaBio 26,071,217 .11 +.02 Tellurian 11,218,212 1.40 +.02 B2goldCpg 8,488,624 3.05 Globalstar 4,616,808 1.21 UraniumEng 4,357,993 1.64 NewGoldg 3,599,151 3.11 EquinoxGld 2,422,629 4.41 —.23 Ur-Energy 2,398,892 1.03 —.08 DenisonMing 2,390,378 .55 RingEnergy 1,894,944 15.22 —————————