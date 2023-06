BC-PLATINUM

NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Wed:

OpenHighLowSettleChg. PLATINUM 50 troy oz.; dollars per troy oz. Jul 980.80 986.80 971.70 980.00 —1.90 Oct 987.00 991.50 976.20 984.30 —2.40 Jan 994.20 995.50 985.00 990.10 —2.50 Apr 1002.70 1002.70 990.10 997.00 —2.30 Jul 1001.70 —2.30 Est. sales 23,907. Tue.'s sales 26,692 Tue.'s open int 69,851, up 1,144 PALLADIUM 100 troy oz; dollars per oz Jun 1387.90 +43.80 Jul 1393.60 +43.60 Aug 1387.60 +43.60 Sep 1351.00 1405.00 1346.50 1402.20 +43.60 Dec 1360.50 1415.00 1360.50 1415.00 +43.00 Mar 1428.70 +43.00 Jun 1444.60 +43.00 Est. sales 1,893. Tue.'s sales 1,932 Tue.'s open int 12,807