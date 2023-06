NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 68.70 70.96 67.97 70.62 +2.35 Aug 68.92 71.15 68.14 70.81 +2.35 Sep 68.90 71.18 68.18 70.85 +2.36 Oct 68.87 71.01 68.06 70.72 +2.34 Nov 68.61 70.77 67.88 70.52 +2.33 Dec 68.42 70.53 67.69 70.27 +2.30 Jan 68.12 70.22 67.44 69.99 +2.28 Feb 67.88 69.81 67.20 69.70 +2.25 Mar 67.43 69.61 66.96 69.41 +2.21 Apr 67.14 69.20 67.12 69.13 +2.18 May 66.97 68.86 66.82 68.85 +2.14 Jun 66.73 68.76 66.27 68.58 +2.10 Jul 67.36 68.36 66.86 68.29 +2.06 Aug 66.90 68.00 66.90 68.00 +2.02 Sep 66.68 67.88 66.51 67.73 +1.98 Oct 66.42 67.53 66.42 67.48 +1.94 Nov 66.32 67.26 66.32 67.26 +1.91 Dec 65.48 67.18 64.94 67.03 +1.87 Jan 66.12 66.75 66.12 66.75 +1.84 Feb 66.48 +1.81 Mar 65.64 66.23 65.64 66.23 +1.78 Apr 66.00 +1.76 May 65.80 +1.73 Jun 64.15 65.62 64.04 65.60 +1.71 Jul 65.37 +1.69 Aug 65.14 +1.67 Sep 64.95 +1.66 Oct 64.77 +1.64 Nov 64.61 +1.62 Dec 63.11 64.49 62.77 64.45 +1.60 Jan 64.23 +1.58 Feb 64.01 +1.58 Mar 63.80 +1.56 Apr 63.61 +1.54 May 63.46 +1.49 Jun 63.31 +1.51 Jul 63.14 +1.53 Aug 63.04 +1.56 Sep 62.86 +1.54 Oct 62.69 +1.52 Nov 62.46 +1.44 Dec 61.75 62.30 61.64 62.30 +1.40 Jan 62.09 +1.36 Feb 61.82 +1.37 Mar 61.68 +1.35 Apr 61.57 +1.33 May 61.44 +1.32 Jun 61.26 +1.30 Jul 61.04 +1.29 Aug 60.89 +1.28 Sep 60.74 +1.27 Oct 60.60 +1.26 Nov 60.49 +1.24 Dec 60.20 60.38 60.20 60.38 +1.23 Jan 60.18 +1.22 Feb 59.99 +1.21 Mar 59.81 +1.21 Apr 59.66 +1.20 May 59.51 +1.19 Jun 59.40 +1.18 Jul 59.21 +1.17 Aug 59.06 +1.16 Sep 58.95 +1.16 Oct 58.83 +1.15 Nov 58.71 +1.14 Dec 58.59 +1.13 Jan 58.45 +1.13 Feb 58.26 +1.13 Mar 58.14 +1.13 Apr 57.97 +1.13 May 57.79 +1.13 Jun 57.67 +1.13 Jul 57.54 +1.13 Aug 57.39 +1.13 Sep 57.22 +1.13 Oct 57.10 +1.13 Nov 57.01 +1.13 Dec 56.91 +1.13 Jan 56.75 +1.13 Feb 56.53 +1.13 Mar 56.39 +1.13 Apr 56.25 +1.13 May 56.13 +1.13 Jun 56.02 +1.13 Jul 55.88 +1.13 Aug 55.73 +1.13 Sep 55.63 +1.13 Oct 55.52 +1.13 Nov 55.42 +1.13 Dec 55.32 +1.13 Jan 55.12 +1.13 Feb 54.93 +1.13 Mar 54.81 +1.13 Apr 54.66 +1.13 May 54.54 +1.13 Jun 54.39 +1.13 Jul 54.30 +1.13 Aug 54.18 +1.13 Sep 54.08 +1.13 Oct 53.96 +1.13 Nov 53.80 +1.13 Dec 53.73 +1.13 Jan 53.57 +1.13 Feb 53.48 +1.13 Mar 53.38 +1.13 Apr 53.29 +1.13 May 53.19 +1.13 Jun 53.06 +1.13 Jul 52.96 +1.13 Aug 52.85 +1.13 Sep 52.73 +1.13 Oct 52.62 +1.13 Nov 52.50 +1.13 Dec 52.35 +1.13 Jan 52.21 +1.13 Feb 52.12 +1.13 Mar 52.01 +1.13 Apr 51.91 +1.13 May 51.84 +1.13 Jun 51.76 +1.13 Jul 51.66 +1.13 Aug 51.57 +1.13 Sep 51.50 +1.13 Oct 51.42 +1.13 Nov 51.32 +1.13 Dec 51.23 +1.13 Jan 51.16 +1.13 Feb 51.10 +1.13 Est. sales 653,009. Wed.'s sales 900,231 Wed.'s open int 1,862,477 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 236.46 249.00 234.45 247.96 +12.19 Aug 234.65 246.13 232.87 245.44 +11.25 Sep 234.45 245.16 232.72 244.58 +10.61 Oct 233.62 244.57 233.62 244.01 +10.08 Nov 233.81 243.58 233.56 243.13 +9.74 Dec 232.67 242.53 231.58 242.14 +9.52 Jan 233.75 241.69 233.75 241.53 +9.21 Feb 231.00 240.57 231.00 240.57 +8.88 Mar 232.12 238.93 232.12 238.82 +8.50 Apr 229.92 236.31 229.92 236.31 +8.16 May 228.70 234.62 228.70 234.62 +7.89 Jun 225.01 233.41 225.01 233.35 +7.73 Jul 232.95 232.95 232.80 232.80 +7.58 Aug 227.00 232.40 227.00 232.40 +7.45 Sep 232.16 +7.37 Oct 232.03 +7.30 Nov 231.70 +7.24 Dec 225.95 231.41 225.95 231.28 +7.23 Jan 230.85 +7.11 Feb 229.95 230.34 229.95 230.34 +6.99 Mar 229.22 +6.89 Apr 224.50 227.60 224.50 227.55 +6.79 May 226.65 +6.70 Jun 225.78 +6.60 Jul 225.88 +6.57 Aug 225.65 +6.47 Sep 225.38 +6.36 Oct 225.05 +6.26 Nov 224.29 +6.15 Dec 223.33 +6.05 Jan 224.03 +6.05 Feb 223.98 +6.05 Mar 223.59 +6.05 Apr 222.54 +6.05 May 221.34 +6.05 Jun 219.94 +6.05 Jul 220.26 +6.05 Aug 220.09 +6.05 Sep 219.66 +6.05 Oct 219.57 +6.05 Nov 218.96 +6.05 Dec 217.83 +6.05 Jan 218.52 +6.05 Est. sales 158,454. Wed.'s sales 172,435 Wed.'s open int 330,238, up 1,346 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.5652 2.6584 2.5481 2.6417 +871 Aug 2.4595 2.5477 2.4415 2.5378 +875 Sep 2.3746 2.4616 2.3610 2.4547 +835 Oct 2.1652 2.2416 2.1534 2.2357 +733 Nov 2.0933 2.1606 2.0909 2.1548 +693 Dec 2.0313 2.1144 2.0313 2.1090 +662 Jan 2.0425 2.0965 2.0376 2.0922 +641 Feb 2.0451 2.0920 2.0451 2.0910 +624 Mar 2.0767 2.1007 2.0765 2.0989 +615 Apr 2.2420 2.2602 2.2410 2.2602 +595 May 2.2397 2.2593 2.2397 2.2593 +599 Jun 2.2350 2.2486 2.2350 2.2478 +601 Jul 2.2261 +603 Aug 2.1979 +594 Sep 2.1636 +593 Oct 2.0090 +591 Nov 1.9800 +587 Dec 1.9018 1.9616 1.9018 1.9616 +590 Jan 1.9498 +579 Feb 1.9493 +565 Mar 1.9600 +553 Apr 2.1330 +540 May 2.1431 +528 Jun 2.1408 +515 Jul 2.1251 +514 Aug 2.1018 +512 Sep 2.0581 +511 Oct 1.9231 +510 Nov 1.8842 +509 Dec 1.8577 +507 Jan 1.8384 +506 Feb 1.8433 +505 Mar 1.8604 +504 Apr 2.0427 +502 May 2.0606 +501 Jun 2.0556 +500 Jul 2.0421 +498 Aug 2.0222 +497 Sep 1.9821 +496 Oct 1.8512 +495 Nov 1.8152 +493 Dec 1.7877 +484 Jan 1.7676 +484 Est. sales 208,391. Wed.'s sales 186,694 Wed.'s open int 341,196, up 2,074 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.346 2.568 2.315 2.533 +191 Aug 2.424 2.639 2.394 2.609 +196 Sep 2.418 2.631 2.398 2.606 +190 Oct 2.550 2.739 2.529 2.719 +172 Nov 3.004 3.140 2.984 3.131 +132 Dec 3.437 3.574 3.435 3.569 +112 Jan 3.710 3.828 3.703 3.822 +100 Feb 3.644 3.750 3.644 3.746 +89 Mar 3.378 3.483 3.366 3.477 +89 Apr 3.055 3.157 3.055 3.157 +72 May 3.050 3.139 3.045 3.139 +67 Jun 3.157 3.238 3.157 3.238 +58 Jul 3.275 3.342 3.275 3.342 +49 Aug 3.286 3.383 3.286 3.382 +50 Sep 3.281 3.350 3.281 3.350 +50 Oct 3.371 3.432 3.365 3.430 +49 Nov 3.777 3.796 3.757 3.796 +34 Dec 4.210 4.240 4.198 4.234 +24 Jan 4.502 4.536 4.494 4.528 +24 Feb 4.416 4.435 4.388 4.427 +30 Mar 4.024 4.064 4.015 4.047 +40 Apr 3.582 3.619 3.569 3.599 +37 May 3.571 3.571 3.568 3.568 +35 Jun 3.683 +31 Jul 3.821 3.821 3.800 3.800 +27 Aug 3.836 +27 Sep 3.793 +29 Oct 3.850 3.865 3.850 3.865 +29 Nov 4.159 4.167 4.135 4.167 +28 Dec 4.552 4.552 4.515 4.522 +28 Jan 4.779 +28 Feb 4.567 +28 Mar 4.115 +27 Apr 3.580 3.600 3.570 3.600 +13 May 3.554 +13 Jun 3.627 +13 Jul 3.732 +12 Aug 3.747 +12 Sep 3.702 +12 Oct 3.777 +12 Nov 4.071 +11 Dec 4.435 +11 Jan 4.648 + 7 Feb 4.433 + 7 Mar 3.977 + 6 Apr 3.437 — 4 May 3.401 Jun 3.505 — 1 Jul 3.608 — 2 Aug 3.641 — 3 Sep 3.608 — 17 Oct 3.709 — 18 Nov 4.041 — 19 Dec 4.430 — 20 Jan 4.589 — 28 Feb 4.402 — 28 Mar 3.954 — 28 Apr 3.424 — 28 May 3.380 — 28 Jun 3.453 — 28 Jul 3.531 — 28 Aug 3.555 — 28 Sep 3.554 — 28 Oct 3.654 — 28 Nov 3.968 — 28 Dec 4.355 — 28 Jan 4.554 — 28 Feb 4.364 — 28 Mar 3.914 — 28 Apr 3.384 — 28 May 3.339 — 28 Jun 3.416 — 28 Jul 3.501 — 28 Aug 3.527 — 28 Sep 3.531 — 28 Oct 3.611 — 28 Nov 3.966 — 28 Dec 4.385 — 28 Jan 4.615 — 28 Feb 4.415 — 28 Mar 3.955 — 28 Apr 3.405 — 28 May 3.383 — 28 Jun 3.443 — 28 Jul 3.513 — 28 Aug 3.553 — 28 Sep 3.568 — 28 Oct 3.614 — 28 Nov 3.934 — 28 Dec 4.344 — 28 Jan 4.554 — 28 Feb 4.384 — 28 Mar 3.984 — 28 Apr 3.485 — 28 May 3.463 — 28 Jun 3.498 — 28 Jul 3.538 — 28 Aug 3.578 — 28 Sep 3.593 — 28 Oct 3.663 — 28 Nov 3.983 — 28 Dec 4.363 — 28 Jan 4.579 — 28 Feb 4.409 — 28 Mar 4.009 — 28 Apr 3.564 — 28 May 3.542 — 28 Jun 3.577 — 28 Jul 3.617 — 28 Aug 3.657 — 28 Sep 3.672 — 28 Oct 3.718 — 28 Nov 3.923 — 28 Dec 4.323 — 28 Jan 4.558 — 28 Feb 4.398 — 28 Mar 4.048 — 28 Apr 3.718 — 28 May 3.696 — 28 Jun 3.731 — 28 Jul 3.771 — 28 Aug 3.811 — 28 Sep 3.826 — 28 Oct 3.872 — 28 Nov 4.047 — 28 Dec 4.447 — 28 Jan 4.672 — 28 Feb 4.512 — 28 Mar 4.237 — 28 Apr 3.907 — 28 May 3.885 — 28 Jun 3.920 — 28 Jul 3.960 — 28 Aug 4.000 — 28 Sep 4.015 — 28 Oct 4.061 — 28 Nov 4.211 — 28 Dec 4.461 — 28 Jan 4.661 — 28 Feb 4.596 — 28 Mar 4.496 — 28 Apr 4.166 — 28 May 4.144 — 28 Jun 4.179 — 28 Jul 4.219 — 28 Aug 4.259 — 28 Sep 4.274 — 28 Oct 4.320 — 28 Nov 4.392 — 28 Dec 4.547 — 28 Est. sales 647,193. Wed.'s sales 362,090 Wed.'s open int 1,332,852