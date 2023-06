NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Thursday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Aug 72.43 72.65 68.93 69.51 —3.02 Sep 72.40 72.62 69.07 69.63 —2.89 Oct 72.23 72.43 69.08 69.59 —2.75 Nov 71.93 72.13 69.00 69.47 —2.62 Dec 71.67 71.85 68.85 69.29 —2.51 Jan 71.36 71.48 68.67 69.08 —2.39 Feb 71.05 71.15 68.52 68.84 —2.31 Mar 70.56 70.82 68.23 68.60 —2.23 Apr 70.20 70.20 68.18 68.34 —2.19 May 70.16 70.20 67.86 68.10 —2.13 Jun 69.85 69.93 67.46 67.85 —2.09 Jul 67.86 68.26 67.37 67.58 —2.06 Aug 67.49 67.88 67.33 67.33 —2.01 Sep 67.51 67.51 67.01 67.08 —1.96 Oct 66.94 67.36 66.86 66.86 —1.90 Nov 66.96 67.04 66.65 66.65 —1.86 Dec 68.14 68.20 66.04 66.45 —1.80 Jan 66.19 —1.75 Feb 65.94 —1.71 Mar 65.49 65.71 65.44 65.71 —1.67 Apr 65.49 —1.64 May 65.30 —1.59 Jun 66.59 66.59 64.79 65.10 —1.57 Jul 64.87 —1.55 Aug 64.65 —1.53 Sep 64.45 —1.50 Oct 64.27 —1.48 Nov 64.12 —1.44 Dec 65.30 65.30 63.55 63.96 —1.40 Jan 63.73 —1.36 Feb 63.52 —1.38 Mar 63.31 —1.35 Apr 63.12 —1.33 May 62.95 —1.31 Jun 63.40 63.40 62.60 62.79 —1.28 Jul 62.58 —1.28 Aug 62.38 —1.30 Sep 62.20 —1.31 Oct 62.04 —1.31 Nov 61.91 —1.23 Dec 62.00 62.00 61.54 61.77 —1.18 Jan 61.54 —1.17 Feb 61.29 —1.15 Mar 61.13 —1.14 Apr 61.00 —1.13 May 60.89 —1.11 Jun 60.70 —1.10 Jul 60.46 —1.09 Aug 60.30 —1.09 Sep 60.13 —1.09 Oct 59.98 —1.08 Nov 59.86 —1.08 Dec 59.88 59.88 59.53 59.74 —1.07 Jan 59.53 —1.07 Feb 59.32 —1.07 Mar 59.12 —1.07 Apr 58.97 —1.07 May 58.80 —1.07 Jun 58.67 —1.08 Jul 58.46 —1.08 Aug 58.29 —1.08 Sep 58.17 —1.08 Oct 58.05 —1.08 Nov 57.90 —1.08 Dec 57.53 57.77 57.53 57.77 —1.08 Jan 57.61 —1.09 Feb 57.42 —1.09 Mar 57.28 —1.10 Apr 57.11 —1.10 May 56.91 —1.11 Jun 56.78 —1.11 Jul 56.62 —1.13 Aug 56.45 —1.14 Sep 56.26 —1.16 Oct 56.11 —1.18 Nov 56.01 —1.19 Dec 55.88 —1.21 Jan 55.70 —1.22 Feb 55.47 —1.23 Mar 55.31 —1.24 Apr 55.16 —1.25 May 55.02 —1.26 Jun 54.90 —1.27 Jul 54.73 —1.29 Aug 54.55 —1.32 Sep 54.42 —1.34 Oct 54.29 —1.36 Nov 54.15 —1.39 Dec 54.03 —1.41 Jan 53.82 —1.42 Feb 53.62 —1.43 Mar 53.48 —1.45 Apr 53.32 —1.46 May 53.19 —1.47 Jun 53.03 —1.48 Jul 52.93 —1.49 Aug 52.80 —1.50 Sep 52.68 —1.52 Oct 52.55 —1.53 Nov 52.38 —1.54 Dec 52.30 —1.55 Jan 52.14 —1.55 Feb 52.04 —1.56 Mar 51.94 —1.56 Apr 51.84 —1.57 May 51.74 —1.57 Jun 51.60 —1.58 Jul 51.50 —1.58 Aug 51.39 —1.58 Sep 51.26 —1.59 Oct 51.15 —1.59 Nov 51.02 —1.60 Dec 50.87 —1.60 Jan 50.72 —1.61 Feb 50.63 —1.61 Mar 50.51 —1.62 Apr 50.41 —1.62 May 50.33 —1.63 Jun 50.25 —1.63 Jul 50.14 —1.64 Aug 50.05 —1.64 Sep 49.97 —1.65 Oct 49.89 —1.65 Nov 49.78 —1.66 Dec 49.69 —1.66 Jan 49.62 —1.66 Feb 49.56 —1.66 Est. sales 1,073,328. Wed.'s sales 585,265 Wed.'s open int 1,851,493, up 9,802 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 255.87 257.60 244.70 246.55 —9.87 Aug 248.72 249.78 239.63 241.35 —8.19 Sep 247.60 247.83 238.62 240.24 —7.73 Oct 246.42 246.76 237.95 239.51 —7.41 Nov 244.67 244.80 237.16 238.59 —7.24 Dec 244.32 244.32 236.16 237.55 —7.18 Jan 240.01 240.45 235.53 236.90 —7.05 Feb 241.54 241.54 234.72 235.93 —6.86 Mar 237.50 237.50 233.16 234.19 —6.69 Apr 231.96 232.92 230.58 231.60 —6.49 May 230.02 231.25 228.81 229.83 —6.38 Jun 231.62 231.62 227.57 228.48 —6.30 Jul 226.93 227.99 226.93 227.99 —6.21 Aug 229.00 229.00 225.86 227.73 —6.17 Sep 227.79 227.80 226.56 227.64 —6.15 Oct 227.87 227.87 226.36 227.68 —6.15 Nov 227.51 —6.18 Dec 230.31 230.31 226.36 227.20 —6.21 Jan 226.79 —6.12 Feb 226.21 —6.08 Mar 225.00 —6.07 Apr 223.27 —5.94 May 222.45 —5.81 Jun 222.00 222.00 221.68 221.68 —5.69 Jul 221.70 —5.56 Aug 221.69 —5.43 Sep 221.52 —5.30 Oct 221.27 —5.18 Nov 220.61 —5.05 Dec 219.75 —4.92 Jan 220.43 —4.92 Feb 220.37 —4.92 Mar 219.97 —4.92 Apr 218.91 —4.92 May 217.69 —4.92 Jun 216.28 —4.92 Jul 216.59 —4.92 Aug 216.41 —4.92 Sep 215.97 —4.92 Oct 215.86 —4.92 Nov 215.24 —4.92 Dec 214.02 —4.92 Jan 214.71 —4.92 Est. sales 158,863. Wed.'s sales 210,523 Wed.'s open int 310,182 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.6211 2.6211 2.5241 2.5501 —740 Aug 2.5274 2.5295 2.4432 2.4715 —666 Sep 2.4568 2.4572 2.3782 2.4002 —650 Oct 2.2309 2.2309 2.1585 2.1765 —640 Nov 2.1524 2.1615 2.0920 2.1084 —620 Dec 2.1211 2.1219 2.0507 2.0668 —608 Jan 2.0653 2.0719 2.0329 2.0491 —598 Feb 2.0605 2.0605 2.0317 2.0482 —588 Mar 2.0622 2.0622 2.0484 2.0574 —579 Apr 2.2255 2.2255 2.2126 2.2209 —562 May 2.2252 2.2272 2.2147 2.2186 —555 Jun 2.2140 2.2145 2.1967 2.2064 —553 Jul 2.1846 —552 Aug 2.1574 —547 Sep 2.1253 —544 Oct 1.9776 —537 Nov 1.9492 —541 Dec 1.9526 1.9526 1.9309 1.9309 —542 Jan 1.9210 —541 Feb 1.9192 —539 Mar 1.9291 —537 Apr 2.1015 —534 May 2.1108 —532 Jun 2.1076 —530 Jul 2.0923 —528 Aug 2.0691 —526 Sep 2.0255 —524 Oct 1.8907 —521 Nov 1.8519 —519 Dec 1.8255 —517 Jan 1.8061 —517 Feb 1.8110 —517 Mar 1.8281 —517 Apr 2.0104 —517 May 2.0283 —517 Jun 2.0221 —517 Jul 2.0089 —517 Aug 1.9892 —517 Sep 1.9493 —517 Oct 1.8186 —517 Nov 1.7828 —517 Dec 1.7555 —517 Jan 1.7354 —517 Est. sales 159,190. Wed.'s sales 198,544 Wed.'s open int 339,160, up 1,713 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.590 2.632 2.529 2.608 +11 Aug 2.675 2.714 2.612 2.704 +27 Sep 2.666 2.705 2.606 2.694 +28 Oct 2.761 2.804 2.709 2.794 +25 Nov 3.143 3.167 3.079 3.157 +13 Dec 3.565 3.595 3.511 3.587 +11 Jan 3.824 3.838 3.763 3.832 + 2 Feb 3.746 3.764 3.689 3.760 + 5 Mar 3.462 3.487 3.412 3.480 + 5 Apr 3.161 3.180 3.111 3.173 + 9 May 3.158 3.166 3.104 3.158 + 7 Jun 3.252 3.267 3.207 3.258 + 6 Jul 3.360 3.375 3.341 3.366 + 7 Aug 3.376 3.414 3.360 3.407 +13 Sep 3.340 3.376 3.320 3.372 +14 Oct 3.450 3.452 3.394 3.448 +17 Nov 3.782 3.823 3.765 3.817 +17 Dec 4.240 4.258 4.218 4.257 +20 Jan 4.520 4.545 4.500 4.544 +18 Feb 4.434 4.447 4.434 4.447 +13 Mar 4.060 4.077 4.034 4.071 +13 Apr 3.613 3.626 3.598 3.621 +17 May 3.586 3.595 3.564 3.595 +18 Jun 3.703 3.713 3.694 3.713 +17 Jul 3.821 3.830 3.821 3.830 +18 Aug 3.856 3.865 3.856 3.865 +18 Sep 3.821 +18 Oct 3.890 +18 Nov 4.206 +18 Dec 4.556 4.562 4.556 4.562 +18 Jan 4.805 4.812 4.783 4.812 +18 Feb 4.600 +18 Mar 4.150 +18 Apr 3.640 3.640 3.634 3.634 +18 May 3.588 +18 Jun 3.693 +18 Jul 3.798 +18 Aug 3.838 +18 Sep 3.793 +18 Oct 3.867 +18 Nov 4.161 +18 Dec 4.524 +18 Jan 4.737 +18 Feb 4.546 +18 Mar 4.075 4.090 4.075 4.090 +18 Apr 3.560 +18 May 3.524 +18 Jun 3.627 +18 Jul 3.730 +18 Aug 3.762 +18 Sep 3.729 +18 Oct 3.825 +18 Nov 4.122 +18 Dec 4.485 +18 Jan 4.644 +18 Feb 4.453 +18 Mar 4.005 +18 Apr 3.495 +18 May 3.455 +18 Jun 3.560 +18 Jul 3.665 +18 Aug 3.705 +18 Sep 3.704 +18 Oct 3.804 +18 Nov 4.118 +18 Dec 4.505 +18 Jan 4.704 +18 Feb 4.514 +18 Mar 4.064 +18 Apr 3.534 +18 May 3.489 +18 Jun 3.566 +18 Jul 3.651 +18 Aug 3.677 +18 Sep 3.681 +18 Oct 3.761 +18 Nov 4.116 +18 Dec 4.535 +18 Jan 4.765 +18 Feb 4.565 +18 Mar 4.105 +18 Apr 3.555 +18 May 3.533 +18 Jun 3.593 +18 Jul 3.663 +18 Aug 3.703 +18 Sep 3.718 +18 Oct 3.764 +18 Nov 4.084 +18 Dec 4.494 +18 Jan 4.704 +18 Feb 4.534 +18 Mar 4.134 +18 Apr 3.635 +18 May 3.613 +18 Jun 3.648 +18 Jul 3.688 +18 Aug 3.728 +18 Sep 3.743 +18 Oct 3.813 +18 Nov 4.133 +18 Dec 4.513 +18 Jan 4.729 +18 Feb 4.559 +18 Mar 4.159 +18 Apr 3.714 +18 May 3.692 +18 Jun 3.727 +18 Jul 3.767 +18 Aug 3.807 +18 Sep 3.822 +18 Oct 3.868 +18 Nov 4.073 +18 Dec 4.473 +18 Jan 4.708 +18 Feb 4.548 +18 Mar 4.198 +18 Apr 3.868 +18 May 3.846 +18 Jun 3.881 +18 Jul 3.921 +18 Aug 3.961 +18 Sep 3.976 +18 Oct 4.022 +18 Nov 4.197 +18 Dec 4.597 +18 Jan 4.822 +18 Feb 4.662 +18 Mar 4.387 +18 Apr 4.057 +18 May 4.035 +18 Jun 4.070 +18 Jul 4.110 +18 Aug 4.150 +18 Sep 4.165 +18 Oct 4.211 +18 Nov 4.361 +18 Dec 4.611 +18 Jan 4.811 +18 Feb 4.746 +18 Mar 4.646 +18 Apr 4.316 +18 May 4.294 +18 Jun 4.329 +18 Jul 4.369 +18 Aug 4.409 +18 Sep 4.424 +18 Oct 4.470 +18 Nov 4.542 +18 Dec 4.697 +18 Est. sales 316,749. Wed.'s sales 384,172 Wed.'s open int 1,294,011