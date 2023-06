NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 70.55 71.89 69.95 71.78 +1.16 Aug 70.81 72.03 70.18 71.93 +1.12 Sep 70.85 72.01 70.23 71.92 +1.07 Oct 70.64 71.85 70.11 71.75 +1.03 Nov 70.50 71.59 69.97 71.51 +.99 Dec 70.24 71.32 69.69 71.23 +.96 Jan 69.79 70.99 69.45 70.93 +.94 Feb 69.48 70.69 69.16 70.62 +.92 Mar 69.23 70.36 68.90 70.32 +.91 Apr 68.85 70.02 68.63 70.02 +.89 May 68.82 69.77 68.42 69.74 +.89 Jun 68.44 69.54 68.07 69.46 +.88 Jul 68.21 69.19 68.21 69.16 +.87 Aug 68.26 68.88 68.24 68.86 +.86 Sep 67.99 68.57 67.98 68.57 +.84 Oct 67.70 68.30 67.70 68.30 +.82 Nov 67.50 68.05 67.50 68.05 +.79 Dec 66.94 67.87 66.57 67.82 +.79 Jan 67.52 +.77 Feb 67.24 +.76 Mar 66.98 +.75 Apr 66.73 +.73 May 66.50 +.70 Jun 65.62 66.30 65.44 66.30 +.70 Jul 66.06 +.69 Aug 65.82 +.68 Sep 65.61 +.66 Oct 65.42 +.65 Nov 65.23 +.62 Dec 64.25 65.11 64.10 65.06 +.61 Jan 64.83 +.60 Feb 64.60 +.59 Mar 64.38 +.58 Apr 64.17 +.56 May 64.00 +.54 Jun 63.83 +.52 Jul 63.63 +.49 Aug 63.44 +.40 Sep 63.27 +.41 Oct 63.12 +.43 Nov 62.94 +.48 Dec 62.29 62.77 62.29 62.77 +.47 Jan 62.55 +.46 Feb 62.27 +.45 Mar 62.12 +.44 Apr 62.00 +.43 May 61.86 +.42 Jun 61.67 +.41 Jul 61.43 +.39 Aug 61.27 +.38 Sep 61.11 +.37 Oct 60.96 +.36 Nov 60.84 +.35 Dec 60.65 60.72 60.60 60.72 +.34 Jan 60.52 +.34 Feb 60.33 +.34 Mar 60.14 +.33 Apr 59.99 +.33 May 59.84 +.33 Jun 59.73 +.33 Jul 59.53 +.32 Aug 59.38 +.32 Sep 59.27 +.32 Oct 59.15 +.32 Nov 59.02 +.31 Dec 58.82 58.90 58.82 58.90 +.31 Jan 58.76 +.31 Feb 58.57 +.31 Mar 58.45 +.31 Apr 58.28 +.31 May 58.10 +.31 Jun 57.98 +.31 Jul 57.85 +.31 Aug 57.70 +.31 Sep 57.53 +.31 Oct 57.41 +.31 Nov 57.32 +.31 Dec 57.22 +.31 Jan 57.06 +.31 Feb 56.84 +.31 Mar 56.70 +.31 Apr 56.56 +.31 May 56.44 +.31 Jun 56.33 +.31 Jul 56.19 +.31 Aug 56.04 +.31 Sep 55.94 +.31 Oct 55.83 +.31 Nov 55.73 +.31 Dec 55.63 +.31 Jan 55.43 +.31 Feb 55.24 +.31 Mar 55.12 +.31 Apr 54.97 +.31 May 54.85 +.31 Jun 54.70 +.31 Jul 54.61 +.31 Aug 54.49 +.31 Sep 54.39 +.31 Oct 54.27 +.31 Nov 54.11 +.31 Dec 54.04 +.31 Jan 53.88 +.31 Feb 53.79 +.31 Mar 53.69 +.31 Apr 53.60 +.31 May 53.50 +.31 Jun 53.37 +.31 Jul 53.27 +.31 Aug 53.16 +.31 Sep 53.04 +.31 Oct 52.93 +.31 Nov 52.81 +.31 Dec 52.66 +.31 Jan 52.52 +.31 Feb 52.43 +.31 Mar 52.32 +.31 Apr 52.22 +.31 May 52.15 +.31 Jun 52.07 +.31 Jul 51.97 +.31 Aug 51.88 +.31 Sep 51.81 +.31 Oct 51.73 +.31 Nov 51.63 +.31 Dec 51.54 +.31 Jan 51.47 +.31 Feb 51.41 +.31 Est. sales 591,949. Thu.'s sales 746,256 Thu.'s open int 1,853,308 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 248.25 255.43 247.35 255.14 +7.18 Aug 245.36 250.81 244.56 250.48 +5.04 Sep 244.95 249.43 243.53 249.08 +4.50 Oct 243.57 248.36 242.91 248.08 +4.07 Nov 243.45 247.19 242.12 246.92 +3.79 Dec 241.65 245.93 240.89 245.65 +3.51 Jan 241.00 245.03 240.83 244.77 +3.24 Feb 242.43 243.73 240.80 243.62 +3.05 Mar 237.58 241.99 237.58 241.75 +2.93 Apr 235.00 239.30 235.00 239.05 +2.74 May 236.08 237.25 235.09 237.25 +2.63 Jun 233.22 236.06 233.22 235.87 +2.52 Jul 232.00 235.29 232.00 235.29 +2.49 Aug 231.00 234.92 231.00 234.92 +2.52 Sep 231.00 234.88 231.00 234.71 +2.55 Oct 231.00 234.75 231.00 234.61 +2.58 Nov 234.35 234.35 234.28 234.28 +2.58 Dec 231.00 233.98 229.34 233.88 +2.60 Jan 233.40 +2.55 Feb 232.84 +2.50 Mar 231.57 +2.35 Apr 229.76 +2.21 May 228.89 +2.24 Jun 227.25 227.96 227.25 227.96 +2.18 Jul 227.86 +1.98 Aug 227.74 +2.09 Sep 225.00 227.45 225.00 227.45 +2.07 Oct 227.09 +2.04 Nov 224.00 226.31 224.00 226.31 +2.02 Dec 224.67 225.33 224.66 225.33 +2.00 Jan 226.03 +2.00 Feb 225.98 +2.00 Mar 225.59 +2.00 Apr 224.54 +2.00 May 223.34 +2.00 Jun 221.94 +2.00 Jul 222.26 +2.00 Aug 222.09 +2.00 Sep 221.66 +2.00 Oct 221.57 +2.00 Nov 220.96 +2.00 Dec 219.83 +2.00 Jan 220.52 +2.00 Est. sales 175,566. Thu.'s sales 180,131 Thu.'s open int 324,694 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.6504 2.6834 2.6273 2.6805 +388 Aug 2.5467 2.5905 2.5308 2.5885 +507 Sep 2.4586 2.5085 2.4481 2.5070 +523 Oct 2.2387 2.2802 2.2260 2.2779 +422 Nov 2.1621 2.1995 2.1485 2.1969 +421 Dec 2.1129 2.1521 2.0989 2.1491 +401 Jan 2.0915 2.1330 2.0915 2.1302 +380 Feb 2.0900 2.1277 2.0793 2.1277 +367 Mar 2.0975 2.1352 2.0874 2.1352 +363 Apr 2.2660 2.2951 2.2632 2.2951 +349 May 2.2625 2.2939 2.2625 2.2939 +346 Jun 2.2400 2.2818 2.2400 2.2818 +340 Jul 2.2591 +330 Aug 2.1900 2.2305 2.1900 2.2305 +326 Sep 2.1600 2.1971 2.1600 2.1971 +335 Oct 2.0000 2.0442 2.0000 2.0442 +352 Nov 1.9800 2.0156 1.9800 2.0156 +356 Dec 1.9600 1.9971 1.9570 1.9971 +355 Jan 1.9851 +353 Feb 1.9500 1.9838 1.9500 1.9838 +345 Mar 1.9943 +343 Apr 2.1671 +341 May 2.1770 +339 Jun 2.1745 +337 Jul 2.1586 +335 Aug 2.1351 +333 Sep 2.0912 +331 Oct 1.9560 +329 Nov 1.9169 +327 Dec 1.8902 +325 Jan 1.8709 +325 Feb 1.8758 +325 Mar 1.8929 +325 Apr 2.0752 +325 May 2.0931 +325 Jun 2.0881 +325 Jul 2.0746 +325 Aug 2.0547 +325 Sep 2.0146 +325 Oct 1.8837 +325 Nov 1.8477 +325 Dec 1.8202 +325 Jan 1.8001 +325 Est. sales 187,623. Thu.'s sales 234,768 Thu.'s open int 348,305, up 7,109 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.552 2.653 2.522 2.632 +99 Aug 2.627 2.733 2.594 2.721 +112 Sep 2.621 2.721 2.588 2.715 +109 Oct 2.734 2.822 2.696 2.818 +99 Nov 3.138 3.219 3.100 3.217 +86 Dec 3.572 3.641 3.535 3.632 +63 Jan 3.819 3.880 3.779 3.873 +51 Feb 3.746 3.802 3.700 3.789 +43 Mar 3.460 3.524 3.429 3.513 +36 Apr 3.155 3.195 3.108 3.182 +25 May 3.131 3.170 3.091 3.159 +20 Jun 3.239 3.265 3.192 3.255 +17 Jul 3.344 3.354 3.299 3.354 +12 Aug 3.382 3.410 3.343 3.389 + 7 Sep 3.350 3.390 3.337 3.352 + 2 Oct 3.429 3.453 3.370 3.429 — 1 Nov 3.796 3.804 3.760 3.784 — 12 Dec 4.228 4.228 4.218 4.218 — 16 Jan 4.525 4.532 4.490 4.506 — 22 Feb 4.416 4.416 4.390 4.405 — 22 Mar 4.040 4.040 4.011 4.024 — 23 Apr 3.570 3.599 3.569 3.583 — 16 May 3.537 3.569 3.535 3.552 — 16 Jun 3.655 3.680 3.651 3.667 — 16 Jul 3.781 — 19 Aug 3.816 — 20 Sep 3.773 — 20 Oct 3.812 3.845 3.812 3.842 — 23 Nov 4.152 — 15 Dec 4.522 4.522 4.503 4.503 — 19 Jan 4.753 — 26 Feb 4.541 — 26 Mar 4.105 4.105 4.089 4.089 — 26 Apr 3.573 — 27 May 3.527 — 27 Jun 3.599 — 28 Jul 3.704 — 28 Aug 3.749 3.749 3.718 3.718 — 29 Sep 3.704 3.704 3.673 3.673 — 29 Oct 3.777 3.777 3.747 3.747 — 30 Nov 4.041 — 30 Dec 4.404 — 31 Jan 4.617 — 31 Feb 4.426 — 7 Mar 3.970 — 7 Apr 3.429 — 8 May 3.401 3.401 3.393 3.393 — 8 Jun 3.496 — 9 Jul 3.599 — 9 Aug 3.631 — 10 Sep 3.598 — 10 Oct 3.711 3.711 3.694 3.694 — 15 Nov 3.991 — 50 Dec 4.354 — 76 Jan 4.513 — 76 Feb 4.322 — 80 Mar 3.874 — 80 Apr 3.364 — 60 May 3.324 — 56 Jun 3.429 — 24 Jul 3.534 + 3 Aug 3.574 +19 Sep 3.573 +19 Oct 3.673 +19 Nov 3.987 +19 Dec 4.374 +19 Jan 4.573 +19 Feb 4.383 +19 Mar 3.933 +19 Apr 3.403 +19 May 3.358 +19 Jun 3.435 +19 Jul 3.520 +19 Aug 3.546 +19 Sep 3.550 +19 Oct 3.630 +19 Nov 3.985 +19 Dec 4.404 +19 Jan 4.634 +19 Feb 4.434 +19 Mar 3.974 +19 Apr 3.424 +19 May 3.402 +19 Jun 3.462 +19 Jul 3.532 +19 Aug 3.572 +19 Sep 3.587 +19 Oct 3.633 +19 Nov 3.953 +19 Dec 4.363 +19 Jan 4.573 +19 Feb 4.403 +19 Mar 4.003 +19 Apr 3.504 +19 May 3.482 +19 Jun 3.517 +19 Jul 3.557 +19 Aug 3.597 +19 Sep 3.612 +19 Oct 3.682 +19 Nov 4.002 +19 Dec 4.382 +19 Jan 4.598 +19 Feb 4.428 +19 Mar 4.028 +19 Apr 3.583 +19 May 3.561 +19 Jun 3.596 +19 Jul 3.636 +19 Aug 3.676 +19 Sep 3.691 +19 Oct 3.737 +19 Nov 3.942 +19 Dec 4.342 +19 Jan 4.577 +19 Feb 4.417 +19 Mar 4.067 +19 Apr 3.737 +19 May 3.715 +19 Jun 3.750 +19 Jul 3.790 +19 Aug 3.830 +19 Sep 3.845 +19 Oct 3.891 +19 Nov 4.066 +19 Dec 4.466 +19 Jan 4.691 +19 Feb 4.531 +19 Mar 4.256 +19 Apr 3.926 +19 May 3.904 +19 Jun 3.939 +19 Jul 3.979 +19 Aug 4.019 +19 Sep 4.034 +19 Oct 4.080 +19 Nov 4.230 +19 Dec 4.480 +19 Jan 4.680 +19 Feb 4.615 +19 Mar 4.515 +19 Apr 4.185 +19 May 4.163 +19 Jun 4.198 +19 Jul 4.238 +19 Aug 4.278 +19 Sep 4.293 +19 Oct 4.339 +19 Nov 4.411 +19 Dec 4.566 +19 Est. sales 462,040. Thu.'s sales 725,962 Thu.'s open int 1,329,184