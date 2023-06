NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Tuesday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Jul 71.45 72.09 69.65 70.50 —1.28 Aug 71.69 72.38 69.76 71.19 —.74 Sep 71.65 72.31 69.81 71.18 —.74 Oct 71.48 72.08 69.66 71.00 —.75 Nov 71.25 71.76 69.46 70.75 —.76 Dec 70.89 71.48 69.20 70.49 —.74 Jan 70.63 71.11 68.94 70.19 —.74 Feb 70.28 70.75 68.71 69.89 —.73 Mar 69.87 70.46 68.41 69.59 —.73 Apr 69.23 69.89 68.30 69.32 —.70 May 69.53 69.82 68.11 69.05 —.69 Jun 69.03 69.62 67.63 68.78 —.68 Jul 68.00 68.97 67.61 68.50 —.66 Aug 67.67 68.28 67.67 68.22 —.64 Sep 67.94 —.63 Oct 67.69 —.61 Nov 67.47 —.58 Dec 67.50 67.95 66.19 67.24 —.58 Jan 67.32 67.37 66.85 66.96 —.56 Feb 66.70 —.54 Mar 66.40 66.45 66.40 66.45 —.53 Apr 66.22 —.51 May 66.02 —.48 Jun 65.85 66.33 64.92 65.82 —.48 Jul 65.59 —.47 Aug 65.36 —.46 Sep 65.16 —.45 Oct 64.98 —.44 Nov 64.81 —.42 Dec 64.85 65.15 63.85 64.65 —.41 Jan 64.42 —.41 Feb 64.21 —.39 Mar 64.00 —.38 Apr 63.80 —.37 May 63.64 —.36 Jun 63.48 —.35 Jul 63.28 —.35 Aug 63.10 —.34 Sep 62.93 —.34 Oct 62.79 —.33 Nov 62.63 —.31 Dec 62.48 —.29 Jan 62.27 —.28 Feb 62.00 —.27 Mar 61.85 —.27 Apr 61.73 —.27 May 61.61 —.25 Jun 61.43 —.24 Jul 61.20 —.23 Aug 61.05 —.22 Sep 60.90 —.21 Oct 60.76 —.20 Nov 60.65 —.19 Dec 60.65 60.65 60.54 60.54 —.18 Jan 60.34 —.18 Feb 60.15 —.18 Mar 59.96 —.18 Apr 59.82 —.17 May 59.67 —.17 Jun 59.56 —.17 Jul 59.36 —.17 Aug 59.21 —.17 Sep 59.10 —.17 Oct 58.99 —.16 Nov 58.86 —.16 Dec 58.74 —.16 Jan 58.60 —.16 Feb 58.41 —.16 Mar 58.29 —.16 Apr 58.12 —.16 May 57.94 —.16 Jun 57.81 —.17 Jul 57.68 —.17 Aug 57.53 —.17 Sep 57.36 —.17 Oct 57.24 —.17 Nov 57.15 —.17 Dec 56.95 57.05 56.95 57.05 —.17 Jan 56.88 —.18 Feb 56.66 —.18 Mar 56.51 —.19 Apr 56.37 —.19 May 56.24 —.20 Jun 56.13 —.20 Jul 55.98 —.21 Aug 55.83 —.21 Sep 55.72 —.22 Oct 55.61 —.22 Nov 55.50 —.23 Dec 55.40 —.23 Jan 55.20 —.23 Feb 55.01 —.23 Mar 54.89 —.23 Apr 54.74 —.23 May 54.62 —.23 Jun 54.47 —.23 Jul 54.38 —.23 Aug 54.26 —.23 Sep 54.16 —.23 Oct 54.04 —.23 Nov 53.88 —.23 Dec 53.81 —.23 Jan 53.65 —.23 Feb 53.56 —.23 Mar 53.46 —.23 Apr 53.37 —.23 May 53.27 —.23 Jun 53.14 —.23 Jul 53.04 —.23 Aug 52.93 —.23 Sep 52.81 —.23 Oct 52.70 —.23 Nov 52.58 —.23 Dec 52.43 —.23 Jan 52.29 —.23 Feb 52.20 —.23 Mar 52.09 —.23 Apr 51.99 —.23 May 51.92 —.23 Jun 51.84 —.23 Jul 51.74 —.23 Aug 51.65 —.23 Sep 51.58 —.23 Oct 51.50 —.23 Nov 51.40 —.23 Dec 51.31 —.23 Jan 51.24 —.23 Feb 51.18 —.23 Est. sales 728,451. Fri.'s sales 742,787 Fri.'s open int 1,830,050 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 255.14 255.39 244.17 247.54 —7.60 Aug 250.69 250.69 240.74 243.67 —6.81 Sep 249.17 249.17 240.09 243.11 —5.97 Oct 248.09 248.09 239.76 242.69 —5.39 Nov 244.59 245.78 239.14 241.93 —4.99 Dec 245.05 245.05 238.04 240.96 —4.69 Jan 243.59 243.59 237.64 240.30 —4.47 Feb 240.82 240.89 236.53 239.29 —4.33 Mar 240.26 240.26 235.15 237.53 —4.22 Apr 236.84 236.89 232.84 234.91 —4.14 May 235.13 236.11 230.50 233.20 —4.05 Jun 234.25 235.73 229.57 231.92 —3.95 Jul 232.00 232.00 231.50 231.50 —3.79 Aug 230.00 231.30 230.00 231.30 —3.62 Sep 231.50 231.50 231.19 231.19 —3.52 Oct 231.16 —3.45 Nov 230.96 —3.32 Dec 230.76 232.84 228.50 230.65 —3.23 Jan 228.85 230.25 228.75 230.25 —3.15 Feb 229.71 —3.13 Mar 228.49 —3.08 Apr 228.50 228.50 226.68 226.68 —3.08 May 225.81 —3.08 Jun 224.88 —3.08 Jul 224.78 —3.08 Aug 225.00 225.00 224.66 224.66 —3.08 Sep 224.37 —3.08 Oct 224.01 —3.08 Nov 223.23 —3.08 Dec 222.25 —3.08 Jan 222.95 —3.08 Feb 222.90 —3.08 Mar 222.51 —3.08 Apr 222.00 222.00 221.46 221.46 —3.08 May 220.26 —3.08 Jun 219.00 219.00 218.86 218.86 —3.08 Jul 219.18 —3.08 Aug 219.01 —3.08 Sep 218.58 —3.08 Oct 218.49 —3.08 Nov 217.88 —3.08 Dec 216.75 —3.08 Jan 217.44 —3.08 Est. sales 190,050. Fri.'s sales 196,551 Fri.'s open int 310,490 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.6671 2.6799 2.5690 2.6092 —713 Aug 2.5788 2.5845 2.4855 2.5199 —686 Sep 2.4969 2.5017 2.4132 2.4453 —617 Oct 2.2544 2.2682 2.1946 2.2223 —556 Nov 2.1770 2.1884 2.1197 2.1483 —486 Dec 2.1376 2.1409 2.0766 2.1039 —452 Jan 2.1091 2.1176 2.0645 2.0854 —448 Feb 2.1061 2.1061 2.0582 2.0838 —439 Mar 2.1137 2.1236 2.0711 2.0921 —431 Apr 2.2631 2.2631 2.2359 2.2521 —430 May 2.2596 2.2596 2.2293 2.2495 —444 Jun 2.2645 2.2754 2.2132 2.2365 —453 Jul 2.2145 —446 Aug 2.1867 —438 Sep 2.1543 —428 Oct 2.0000 2.0059 2.0000 2.0059 —383 Nov 1.9780 —376 Dec 1.9820 1.9820 1.9383 1.9600 —371 Jan 1.9496 —355 Feb 1.9486 —352 Mar 1.9594 —349 Apr 2.1325 —346 May 2.1427 —343 Jun 2.1400 2.1405 2.1400 2.1405 —340 Jul 2.1250 —336 Aug 2.1000 2.1018 2.1000 2.1018 —333 Sep 2.0582 —330 Oct 1.9200 1.9233 1.9200 1.9233 —327 Nov 1.8800 1.8845 1.8800 1.8845 —324 Dec 1.8500 1.8581 1.8500 1.8581 —321 Jan 1.8390 —319 Feb 1.8400 1.8441 1.8400 1.8441 —317 Mar 1.8614 —315 Apr 2.0439 —313 May 2.0620 —311 Jun 2.0500 2.0572 2.0500 2.0572 —309 Jul 2.0440 —306 Aug 2.0243 —304 Sep 1.9844 —302 Oct 1.8537 —300 Nov 1.8179 —298 Dec 1.7906 —296 Jan 1.7705 —296 Est. sales 182,494. Fri.'s sales 226,121 Fri.'s open int 344,506 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.629 2.696 2.487 2.492 —140 Aug 2.720 2.783 2.565 2.570 —151 Sep 2.701 2.775 2.553 2.557 —158 Oct 2.790 2.874 2.664 2.667 —151 Nov 3.194 3.263 3.059 3.065 —152 Dec 3.598 3.669 3.503 3.508 —124 Jan 3.831 3.905 3.761 3.765 —108 Feb 3.747 3.817 3.685 3.690 — 99 Mar 3.470 3.532 3.411 3.416 — 97 Apr 3.148 3.186 3.105 3.108 — 74 May 3.120 3.159 3.091 3.094 — 65 Jun 3.213 3.252 3.194 3.196 — 59 Jul 3.345 3.348 3.301 3.305 — 49 Aug 3.383 3.391 3.343 3.344 — 45 Sep 3.352 3.365 3.306 3.309 — 43 Oct 3.430 3.440 3.377 3.383 — 46 Nov 3.781 3.800 3.745 3.746 — 38 Dec 4.217 4.230 4.173 4.181 — 37 Jan 4.489 4.516 4.450 4.472 — 34 Feb 4.378 4.420 4.352 4.371 — 34 Mar 4.026 4.042 3.980 3.998 — 26 Apr 3.574 3.619 3.546 3.563 — 20 May 3.575 3.594 3.527 3.536 — 16 Jun 3.708 3.712 3.653 3.653 — 14 Jul 3.767 — 14 Aug 3.802 — 14 Sep 3.775 3.775 3.759 3.759 — 14 Oct 3.850 3.850 3.828 3.828 — 14 Nov 4.138 — 14 Dec 4.516 4.516 4.489 4.489 — 14 Jan 4.739 — 14 Feb 4.527 — 14 Mar 4.105 4.105 4.077 4.077 — 12 Apr 3.590 3.590 3.561 3.561 — 12 May 3.545 3.545 3.515 3.515 — 12 Jun 3.620 +21 Jul 3.725 +21 Aug 3.765 +47 Sep 3.720 +47 Oct 3.794 +47 Nov 4.088 +47 Dec 4.451 +47 Jan 4.664 +47 Feb 4.473 +47 Mar 4.017 +47 Apr 3.476 +47 May 3.440 +47 Jun 3.543 +47 Jul 3.646 +47 Aug 3.678 +47 Sep 3.645 +47 Oct 3.706 3.741 3.706 3.741 +47 Nov 4.038 +47 Dec 4.401 +47 Jan 4.560 +47 Feb 4.369 +47 Mar 3.921 +47 Apr 3.411 +47 May 3.371 +47 Jun 3.476 +47 Jul 3.581 +47 Aug 3.621 +47 Sep 3.620 +47 Oct 3.720 +47 Nov 4.034 +47 Dec 4.421 +47 Jan 4.620 +47 Feb 4.430 +47 Mar 3.980 +47 Apr 3.450 +47 May 3.405 +47 Jun 3.482 +47 Jul 3.567 +47 Aug 3.593 +47 Sep 3.597 +47 Oct 3.677 +47 Nov 4.032 +47 Dec 4.451 +47 Jan 4.681 +47 Feb 4.481 +47 Mar 4.021 +47 Apr 3.471 +47 May 3.449 +47 Jun 3.509 +47 Jul 3.579 +47 Aug 3.619 +47 Sep 3.634 +47 Oct 3.680 +47 Nov 4.000 +47 Dec 4.410 +47 Jan 4.620 +47 Feb 4.450 +47 Mar 4.050 +47 Apr 3.551 +47 May 3.529 +47 Jun 3.564 +47 Jul 3.604 +47 Aug 3.644 +47 Sep 3.659 +47 Oct 3.729 +47 Nov 4.049 +47 Dec 4.429 +47 Jan 4.645 +47 Feb 4.475 +47 Mar 4.075 +47 Apr 3.630 +47 May 3.608 +47 Jun 3.643 +47 Jul 3.683 +47 Aug 3.723 +47 Sep 3.738 +47 Oct 3.784 +47 Nov 3.989 +47 Dec 4.389 +47 Jan 4.624 +47 Feb 4.464 +47 Mar 4.114 +47 Apr 3.784 +47 May 3.762 +47 Jun 3.797 +47 Jul 3.837 +47 Aug 3.877 +47 Sep 3.892 +47 Oct 3.938 +47 Nov 4.113 +47 Dec 4.513 +47 Jan 4.738 +47 Feb 4.578 +47 Mar 4.303 +47 Apr 3.973 +47 May 3.951 +47 Jun 3.986 +47 Jul 4.026 +47 Aug 4.066 +47 Sep 4.081 +47 Oct 4.127 +47 Nov 4.277 +47 Dec 4.527 +47 Jan 4.727 +47 Feb 4.662 +47 Mar 4.562 +47 Apr 4.232 +47 May 4.210 +47 Jun 4.245 +47 Jul 4.285 +47 Aug 4.325 +47 Sep 4.340 +47 Oct 4.386 +47 Nov 4.458 +47 Dec 4.613 +47 Est. sales 472,881. Fri.'s sales 520,356 Fri.'s open int 1,314,184