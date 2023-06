NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Monday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Aug 69.84 70.11 68.71 69.37 +.21 Sep 69.93 70.24 68.88 69.54 +.22 Oct 69.87 70.21 68.89 69.55 +.23 Nov 69.51 70.10 68.86 69.48 +.24 Dec 69.65 69.97 68.71 69.36 +.26 Jan 69.44 69.77 68.59 69.18 +.27 Feb 69.39 69.42 68.39 68.98 +.29 Mar 69.17 69.21 68.12 68.75 +.30 Apr 68.31 68.83 68.04 68.50 +.32 May 67.74 68.34 67.70 68.24 +.32 Jun 68.15 68.52 67.35 67.99 +.32 Jul 67.79 68.10 67.09 67.72 +.32 Aug 67.10 67.50 67.10 67.45 +.31 Sep 67.12 67.18 67.10 67.18 +.31 Oct 66.91 66.94 66.91 66.94 +.31 Nov 66.50 66.82 66.50 66.72 +.30 Dec 66.61 67.01 65.92 66.50 +.29 Jan 66.23 +.28 Feb 65.97 +.27 Mar 65.73 +.27 Apr 65.51 +.27 May 65.31 +.27 Jun 65.31 65.50 64.58 65.11 +.27 Jul 64.88 +.26 Aug 64.65 +.25 Sep 64.45 +.26 Oct 64.26 +.25 Nov 64.10 +.25 Dec 64.00 64.33 63.49 63.93 +.25 Jan 63.69 +.25 Feb 63.47 +.23 Mar 63.26 +.23 Apr 63.06 +.22 May 62.89 +.22 Jun 62.73 +.24 Jul 62.52 +.25 Aug 62.33 +.26 Sep 62.15 +.26 Oct 61.98 +.25 Nov 61.84 +.24 Dec 61.63 62.00 61.63 61.68 +.23 Jan 61.44 +.23 Feb 61.20 +.24 Mar 61.03 +.24 Apr 60.89 +.24 May 60.79 +.25 Jun 60.59 +.25 Jul 60.35 +.25 Aug 60.19 +.25 Sep 60.01 +.25 Oct 59.86 +.25 Nov 59.74 +.25 Dec 59.62 +.25 Jan 59.41 +.25 Feb 59.21 +.26 Mar 59.01 +.26 Apr 58.86 +.26 May 58.69 +.26 Jun 58.57 +.27 Jul 58.35 +.27 Aug 58.17 +.27 Sep 58.04 +.27 Oct 57.92 +.28 Nov 57.76 +.28 Dec 57.70 57.70 57.62 57.62 +.28 Jan 57.45 +.28 Feb 57.25 +.28 Mar 57.10 +.28 Apr 56.92 +.28 May 56.71 +.28 Jun 56.57 +.28 Jul 56.40 +.28 Aug 56.22 +.28 Sep 56.02 +.28 Oct 55.87 +.28 Nov 55.76 +.28 Dec 55.62 +.28 Jan 55.44 +.28 Feb 55.20 +.28 Mar 55.04 +.28 Apr 54.88 +.28 May 54.74 +.28 Jun 54.61 +.28 Jul 54.44 +.28 Aug 54.26 +.28 Sep 54.12 +.28 Oct 53.99 +.28 Nov 53.84 +.28 Dec 53.72 +.28 Jan 53.50 +.28 Feb 53.30 +.28 Mar 53.15 +.28 Apr 52.99 +.28 May 52.85 +.28 Jun 52.68 +.28 Jul 52.58 +.28 Aug 52.44 +.28 Sep 52.32 +.28 Oct 52.18 +.28 Nov 52.01 +.28 Dec 51.92 +.28 Jan 51.76 +.28 Feb 51.66 +.28 Mar 51.56 +.28 Apr 51.46 +.28 May 51.36 +.28 Jun 51.22 +.28 Jul 51.12 +.28 Aug 51.01 +.28 Sep 50.88 +.28 Oct 50.77 +.28 Nov 50.64 +.28 Dec 50.49 +.28 Jan 50.34 +.28 Feb 50.25 +.28 Mar 50.13 +.28 Apr 50.03 +.28 May 49.95 +.28 Jun 49.87 +.28 Jul 49.76 +.28 Aug 49.67 +.28 Sep 49.59 +.28 Oct 49.51 +.28 Nov 49.40 +.28 Dec 49.31 +.28 Jan 49.24 +.28 Feb 49.18 +.28 Est. sales 524,340. Fri.'s sales 743,164 Fri.'s open int 1,860,847 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 242.60 246.51 240.96 243.88 +3.17 Aug 238.79 243.31 237.43 241.27 +3.98 Sep 238.03 242.26 236.82 240.39 +3.66 Oct 237.99 241.62 236.54 239.83 +3.45 Nov 238.17 240.64 235.50 238.98 +3.25 Dec 237.26 239.72 234.67 238.01 +3.08 Jan 235.33 239.05 234.52 237.45 +2.95 Feb 234.80 238.22 234.36 236.63 +2.86 Mar 231.94 236.56 231.94 235.12 +2.83 Apr 231.60 234.29 231.60 232.73 +2.83 May 230.24 232.48 229.89 231.04 +2.82 Jun 227.60 231.16 227.60 229.73 +2.79 Jul 228.26 229.31 228.26 229.31 +2.78 Aug 228.34 229.09 228.34 229.09 +2.73 Sep 228.73 229.02 228.73 229.02 +2.71 Oct 228.67 229.05 228.67 229.05 +2.67 Nov 228.53 230.02 228.53 228.86 +2.62 Dec 226.52 229.98 226.52 228.52 +2.57 Jan 228.08 +2.54 Feb 227.51 +2.54 Mar 226.32 +2.54 Apr 225.97 225.97 224.65 224.65 +2.47 May 223.89 +2.40 Jun 224.52 224.52 223.25 223.25 +2.40 Jul 223.40 +2.40 Aug 223.51 +2.40 Sep 223.47 +2.40 Oct 223.35 +2.40 Nov 222.82 +2.40 Dec 222.09 +2.40 Jan 222.77 +2.40 Feb 222.71 +2.40 Mar 222.31 +2.40 Apr 221.25 +2.40 May 220.03 +2.40 Jun 218.62 +2.40 Jul 218.93 +2.40 Aug 218.75 +2.40 Sep 218.31 +2.40 Oct 218.20 +2.40 Nov 217.58 +2.40 Dec 216.36 +2.40 Jan 217.05 +2.40 Est. sales 123,316. Fri.'s sales 146,670 Fri.'s open int 304,837 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.5382 2.5519 2.4959 2.5375 +203 Aug 2.4581 2.4699 2.4196 2.4548 +182 Sep 2.3858 2.3986 2.3538 2.3813 +133 Oct 2.1800 2.1800 2.1385 2.1626 +121 Nov 2.0941 2.1129 2.0762 2.1002 +125 Dec 2.0760 2.0760 2.0382 2.0609 +130 Jan 2.0348 2.0577 2.0248 2.0446 +139 Feb 2.0424 2.0579 2.0257 2.0449 +145 Mar 2.0510 2.0670 2.0385 2.0563 +154 Apr 2.2017 2.2319 2.2017 2.2211 +183 May 2.1959 2.2325 2.1959 2.2202 +192 Jun 2.1892 2.2212 2.1892 2.2088 +197 Jul 2.1880 2.1880 2.1871 2.1871 +204 Aug 2.1607 +209 Sep 2.1295 +209 Oct 1.9899 +208 Nov 1.9609 +197 Dec 1.9385 1.9534 1.9385 1.9422 +193 Jan 1.9324 +193 Feb 1.9308 +193 Mar 1.9408 +193 Apr 2.1134 +193 May 2.1229 +193 Jun 2.1199 +193 Jul 2.1047 +193 Aug 2.0817 +193 Sep 2.0383 +193 Oct 1.9037 +193 Nov 1.8650 +193 Dec 1.8388 +193 Jan 1.8194 +193 Feb 1.8243 +193 Mar 1.8414 +193 Apr 2.0237 +193 May 2.0416 +193 Jun 2.0354 +193 Jul 2.0222 +193 Aug 2.0025 +193 Sep 1.9626 +193 Oct 1.8319 +193 Nov 1.7961 +193 Dec 1.7688 +193 Jan 1.7487 +193 Est. sales 116,043. Fri.'s sales 152,021 Fri.'s open int 334,978 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.758 2.816 2.720 2.791 +62 Aug 2.878 2.936 2.828 2.892 +49 Sep 2.855 2.911 2.809 2.868 +44 Oct 2.934 2.970 2.886 2.936 +29 Nov 3.250 3.269 3.213 3.249 +20 Dec 3.627 3.645 3.594 3.624 +24 Jan 3.854 3.902 3.843 3.866 + 6 Feb 3.796 3.835 3.777 3.797 + 3 Mar 3.519 3.555 3.507 3.527 + 8 Apr 3.226 3.239 3.191 3.207 — 2 May 3.210 3.218 3.174 3.189 — 4 Jun 3.310 3.312 3.267 3.282 — 9 Jul 3.420 3.420 3.368 3.386 — 12 Aug 3.447 3.451 3.411 3.430 — 11 Sep 3.429 3.429 3.379 3.397 — 9 Oct 3.492 3.530 3.452 3.471 — 9 Nov 3.860 3.861 3.797 3.817 — 25 Dec 4.260 4.260 4.220 4.241 — 36 Jan 4.550 4.559 4.510 4.527 — 39 Feb 4.452 4.452 4.414 4.429 — 37 Mar 4.040 4.048 4.037 4.041 — 37 Apr 3.599 3.621 3.584 3.591 — 27 May 3.586 3.586 3.563 3.563 — 27 Jun 3.682 3.682 3.676 3.676 — 31 Jul 3.790 — 33 Aug 3.827 — 35 Sep 3.785 — 37 Oct 3.856 — 35 Nov 4.200 4.200 4.194 4.194 — 10 Dec 4.544 — 13 Jan 4.787 4.787 4.773 4.773 — 24 Feb 4.570 4.570 4.565 4.565 — 17 Mar 4.120 4.120 4.111 4.111 — 18 Apr 3.583 — 18 May 3.533 — 19 Jun 3.635 — 19 Jul 3.736 — 20 Aug 3.773 — 20 Sep 3.724 — 21 Oct 3.795 — 21 Nov 4.085 — 22 Dec 4.445 — 22 Jan 4.648 — 23 Feb 4.465 — 23 Mar 4.022 — 11 Apr 3.487 — 18 May 3.460 — 11 Jun 3.565 — 10 Jul 3.670 — 10 Aug 3.704 — 10 Sep 3.672 — 10 Oct 3.771 — 9 Nov 3.993 — 26 Dec 4.353 — 26 Jan 4.512 — 26 Feb 4.321 — 26 Mar 3.873 — 26 Apr 3.363 — 26 May 3.323 — 26 Jun 3.428 — 26 Jul 3.533 — 26 Aug 3.573 — 26 Sep 3.572 — 26 Oct 3.672 — 26 Nov 3.986 — 26 Dec 4.373 — 26 Jan 4.572 — 26 Feb 4.382 — 26 Mar 3.932 — 26 Apr 3.402 — 26 May 3.357 — 26 Jun 3.434 — 26 Jul 3.519 — 26 Aug 3.545 — 26 Sep 3.549 — 26 Oct 3.629 — 26 Nov 3.984 — 26 Dec 4.403 — 26 Jan 4.633 — 26 Feb 4.433 — 26 Mar 3.973 — 26 Apr 3.423 — 26 May 3.401 — 26 Jun 3.461 — 26 Jul 3.531 — 26 Aug 3.571 — 26 Sep 3.586 — 26 Oct 3.632 — 26 Nov 3.952 — 26 Dec 4.362 — 26 Jan 4.572 — 26 Feb 4.402 — 26 Mar 4.002 — 26 Apr 3.503 — 26 May 3.481 — 26 Jun 3.516 — 26 Jul 3.556 — 26 Aug 3.596 — 26 Sep 3.611 — 26 Oct 3.681 — 26 Nov 4.001 — 26 Dec 4.381 — 26 Jan 4.597 — 26 Feb 4.427 — 26 Mar 4.027 — 26 Apr 3.582 — 26 May 3.560 — 26 Jun 3.595 — 26 Jul 3.635 — 26 Aug 3.675 — 26 Sep 3.690 — 26 Oct 3.736 — 26 Nov 3.941 — 26 Dec 4.341 — 26 Jan 4.576 — 26 Feb 4.416 — 26 Mar 4.066 — 26 Apr 3.736 — 26 May 3.714 — 26 Jun 3.749 — 26 Jul 3.789 — 26 Aug 3.829 — 26 Sep 3.844 — 26 Oct 3.890 — 26 Nov 4.065 — 26 Dec 4.465 — 26 Jan 4.690 — 26 Feb 4.530 — 26 Mar 4.255 — 26 Apr 3.925 — 26 May 3.903 — 26 Jun 3.938 — 26 Jul 3.978 — 26 Aug 4.018 — 26 Sep 4.033 — 26 Oct 4.079 — 26 Nov 4.229 — 26 Dec 4.479 — 26 Jan 4.679 — 26 Feb 4.614 — 26 Mar 4.514 — 26 Apr 4.184 — 26 May 4.162 — 26 Jun 4.197 — 26 Jul 4.237 — 26 Aug 4.277 — 26 Sep 4.292 — 26 Oct 4.338 — 26 Nov 4.410 — 26 Dec 4.565 — 26 Est. sales 363,702. Fri.'s sales 453,889 Fri.'s open int 1,267,013