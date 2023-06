NEW YORK (AP) — Futures trading on the New York Mercantile Exchange Friday:

OpenHighLowSettleChg. LIGHT SWEET CRUDE 1,000 bbl.; dollars per bbl. Aug 69.53 69.65 67.35 69.16 —.35 Sep 69.66 69.76 67.52 69.32 —.31 Oct 69.61 69.75 67.55 69.32 —.27 Nov 69.62 69.63 67.53 69.24 —.23 Dec 69.37 69.45 67.40 69.10 —.19 Jan 69.20 69.20 67.28 68.91 —.17 Feb 68.57 68.76 67.07 68.69 —.15 Mar 68.21 68.52 66.90 68.45 —.15 Apr 67.70 68.23 67.00 68.18 —.16 May 67.83 67.92 67.16 67.92 —.18 Jun 67.80 67.86 66.20 67.67 —.18 Jul 66.60 67.82 66.50 67.40 —.18 Aug 66.51 67.14 66.51 67.14 —.19 Sep 66.41 66.87 66.41 66.87 —.21 Oct 66.12 66.63 66.12 66.63 —.23 Nov 65.96 66.42 65.96 66.42 —.23 Dec 66.46 66.46 64.97 66.21 —.24 Jan 65.45 65.95 65.38 65.95 —.24 Feb 65.70 —.24 Mar 65.05 65.46 65.05 65.46 —.25 Apr 65.24 —.25 May 65.04 —.26 Jun 64.48 64.92 63.98 64.84 —.26 Jul 64.62 —.25 Aug 64.40 —.25 Sep 64.08 64.19 64.08 64.19 —.26 Oct 64.01 —.26 Nov 63.85 —.27 Dec 63.82 63.82 62.84 63.68 —.28 Jan 63.44 —.29 Feb 63.24 —.28 Mar 63.03 —.28 Apr 62.84 —.28 May 62.67 —.28 Jun 61.85 62.49 61.82 62.49 —.30 Jul 62.27 —.31 Aug 62.07 —.31 Sep 61.89 —.31 Oct 61.73 —.31 Nov 61.60 —.31 Dec 61.50 61.50 61.00 61.45 —.32 Jan 61.21 —.33 Feb 60.96 —.33 Mar 60.79 —.34 Apr 60.65 —.35 May 60.54 —.35 Jun 60.34 —.36 Jul 60.10 —.36 Aug 59.94 —.36 Sep 59.76 —.37 Oct 59.61 —.37 Nov 59.49 —.37 Dec 59.53 59.53 59.37 59.37 —.37 Jan 59.16 —.37 Feb 58.95 —.37 Mar 58.75 —.37 Apr 58.60 —.37 May 58.43 —.37 Jun 58.30 —.37 Jul 58.08 —.38 Aug 57.90 —.39 Sep 57.77 —.40 Oct 57.64 —.41 Nov 57.48 —.42 Dec 57.34 —.43 Jan 57.17 —.44 Feb 56.97 —.45 Mar 56.82 —.46 Apr 56.64 —.47 May 56.43 —.48 Jun 56.29 —.49 Jul 56.12 —.50 Aug 55.94 —.51 Sep 55.74 —.52 Oct 55.59 —.52 Nov 55.48 —.53 Dec 55.34 —.54 Jan 55.16 —.54 Feb 54.92 —.55 Mar 54.76 —.55 Apr 54.60 —.56 May 54.46 —.56 Jun 54.33 —.57 Jul 54.16 —.57 Aug 53.98 —.57 Sep 53.84 —.58 Oct 53.71 —.58 Nov 53.56 —.59 Dec 53.44 —.59 Jan 53.22 —.60 Feb 53.02 —.60 Mar 52.87 —.61 Apr 52.71 —.61 May 52.57 —.62 Jun 52.40 —.63 Jul 52.30 —.63 Aug 52.16 —.64 Sep 52.04 —.64 Oct 51.90 —.65 Nov 51.73 —.65 Dec 51.64 —.66 Jan 51.48 —.66 Feb 51.38 —.66 Mar 51.28 —.66 Apr 51.18 —.66 May 51.08 —.66 Jun 50.94 —.66 Jul 50.84 —.66 Aug 50.73 —.66 Sep 50.60 —.66 Oct 50.49 —.66 Nov 50.36 —.66 Dec 50.21 —.66 Jan 50.06 —.66 Feb 49.97 —.66 Mar 49.85 —.66 Apr 49.75 —.66 May 49.67 —.66 Jun 49.59 —.66 Jul 49.48 —.66 Aug 49.39 —.66 Sep 49.31 —.66 Oct 49.23 —.66 Nov 49.12 —.66 Dec 49.03 —.66 Jan 48.96 —.66 Feb 48.90 —.66 Est. sales 675,802. Thu.'s sales 1,139,908 Thu.'s open int 1,864,702, up 13,209 HEATING OIL 42,000 gal, cents per gal Jul 246.97 247.05 238.16 240.71 —5.84 Aug 241.32 241.56 234.32 237.29 —4.06 Sep 240.22 240.30 233.60 236.73 —3.51 Oct 238.24 238.24 233.30 236.38 —3.13 Nov 236.01 236.59 232.86 235.73 —2.86 Dec 237.38 237.38 232.00 234.93 —2.62 Jan 234.82 235.38 231.79 234.50 —2.40 Feb 233.94 234.48 230.97 233.77 —2.16 Mar 231.60 232.76 229.39 232.29 —1.90 Apr 228.30 230.33 227.05 229.90 —1.70 May 226.16 228.61 226.16 228.22 —1.61 Jun 225.50 227.48 224.65 226.94 —1.54 Jul 224.61 226.75 224.61 226.53 —1.46 Aug 224.37 226.36 224.37 226.36 —1.37 Sep 226.00 226.56 226.00 226.31 —1.33 Oct 226.00 226.38 226.00 226.38 —1.30 Nov 226.25 226.50 226.24 226.24 —1.27 Dec 224.88 226.50 223.45 225.95 —1.25 Jan 226.10 226.10 225.54 225.54 —1.25 Feb 225.55 225.55 224.97 224.97 —1.24 Mar 224.60 224.60 223.78 223.78 —1.22 Apr 223.40 223.50 222.18 222.18 —1.09 May 222.90 222.90 221.49 221.49 —.96 Jun 222.00 222.00 220.85 220.85 —.83 Jul 222.40 222.56 221.00 221.00 —.70 Aug 222.45 222.45 221.11 221.11 —.58 Sep 222.75 222.75 221.07 221.07 —.45 Oct 220.45 222.55 220.45 220.95 —.32 Nov 221.30 221.30 220.42 220.42 —.19 Dec 219.00 220.43 219.00 219.69 —.06 Jan 220.37 —.06 Feb 220.31 —.06 Mar 219.91 —.06 Apr 218.85 —.06 May 217.63 —.06 Jun 216.22 —.06 Jul 216.53 —.06 Aug 216.35 —.06 Sep 215.91 —.06 Oct 215.80 —.06 Nov 215.18 —.06 Dec 213.96 —.06 Jan 214.65 —.06 Est. sales 125,209. Thu.'s sales 177,258 Thu.'s open int 305,258 NY HARBOR RBOB GAS 42,000 gallons; dollars per gallon Jul 2.5559 2.5573 2.4765 2.5172 —329 Aug 2.4744 2.4762 2.3986 2.4366 —349 Sep 2.4024 2.4025 2.3309 2.3680 —322 Oct 2.1759 2.1759 2.1129 2.1505 —260 Nov 2.0880 2.0939 2.0481 2.0877 —207 Dec 2.0550 2.0550 2.0085 2.0479 —189 Jan 2.0198 2.0362 1.9915 2.0307 —184 Feb 2.0088 2.0342 1.9923 2.0304 —178 Mar 2.0242 2.0409 2.0097 2.0409 —165 Apr 2.1681 2.2028 2.1681 2.2028 —181 May 2.1663 2.2010 2.1663 2.2010 —176 Jun 2.1581 2.1891 2.1581 2.1891 —173 Jul 2.1667 —179 Aug 2.1398 —176 Sep 2.1086 —167 Oct 1.9691 — 85 Nov 1.9412 — 80 Dec 1.9275 1.9275 1.9010 1.9229 — 80 Jan 1.9131 — 79 Feb 1.9115 — 77 Mar 1.9215 — 76 Apr 2.0941 — 74 May 2.1036 — 72 Jun 2.1006 — 70 Jul 2.0854 — 69 Aug 2.0624 — 67 Sep 2.0190 — 65 Oct 1.8844 — 63 Nov 1.8457 — 62 Dec 1.8195 — 60 Jan 1.8001 — 60 Feb 1.8050 — 60 Mar 1.8221 — 60 Apr 2.0044 — 60 May 2.0223 — 60 Jun 2.0161 — 60 Jul 2.0029 — 60 Aug 1.9832 — 60 Sep 1.9433 — 60 Oct 1.8126 — 60 Nov 1.7768 — 60 Dec 1.7495 — 60 Jan 1.7294 — 60 Est. sales 129,334. Thu.'s sales 182,767 Thu.'s open int 337,457 NATURAL GAS 10,000 mm btu's, $ per mm btu Jul 2.612 2.738 2.520 2.729 +121 Aug 2.707 2.852 2.611 2.843 +139 Sep 2.694 2.834 2.601 2.824 +130 Oct 2.798 2.912 2.707 2.907 +113 Nov 3.168 3.234 3.074 3.229 +72 Dec 3.594 3.633 3.517 3.600 +13 Jan 3.839 3.871 3.765 3.860 +28 Feb 3.747 3.801 3.695 3.794 +34 Mar 3.475 3.524 3.423 3.519 +39 Apr 3.172 3.213 3.120 3.209 +36 May 3.166 3.199 3.111 3.193 +35 Jun 3.249 3.297 3.211 3.291 +33 Jul 3.362 3.404 3.321 3.398 +32 Aug 3.399 3.460 3.369 3.441 +34 Sep 3.365 3.410 3.336 3.406 +34 Oct 3.439 3.494 3.405 3.480 +32 Nov 3.786 3.850 3.781 3.842 +25 Dec 4.281 4.281 4.227 4.277 +20 Jan 4.558 4.583 4.515 4.566 +22 Feb 4.460 4.490 4.429 4.466 +19 Mar 4.053 4.086 4.040 4.078 + 7 Apr 3.612 3.642 3.600 3.618 — 3 May 3.586 3.605 3.586 3.590 — 5 Jun 3.717 3.725 3.707 3.707 — 6 Jul 3.825 3.825 3.823 3.823 — 7 Aug 3.864 3.864 3.862 3.862 — 3 Sep 3.822 3.822 3.822 3.822 + 1 Oct 3.891 + 1 Nov 4.204 — 2 Dec 4.546 4.585 4.546 4.557 — 5 Jan 4.797 — 15 Feb 4.582 — 18 Mar 4.129 — 21 Apr 3.625 3.625 3.601 3.601 — 33 May 3.552 — 36 Jun 3.654 — 39 Jul 3.756 — 42 Aug 3.793 — 45 Sep 3.745 — 48 Oct 3.816 — 51 Nov 4.107 — 54 Dec 4.467 — 57 Jan 4.671 — 66 Feb 4.488 — 58 Mar 4.033 — 57 Apr 3.505 — 55 May 3.471 — 53 Jun 3.575 — 52 Jul 3.680 — 50 Aug 3.714 — 48 Sep 3.682 — 47 Oct 3.780 — 45 Nov 4.019 —103 Dec 4.379 —106 Jan 4.538 —106 Feb 4.347 —106 Mar 3.899 —106 Apr 3.389 —106 May 3.349 —106 Jun 3.454 —106 Jul 3.559 —106 Aug 3.599 —106 Sep 3.598 —106 Oct 3.698 —106 Nov 4.012 —106 Dec 4.399 —106 Jan 4.598 —106 Feb 4.408 —106 Mar 3.958 —106 Apr 3.428 —106 May 3.383 —106 Jun 3.460 —106 Jul 3.545 —106 Aug 3.571 —106 Sep 3.575 —106 Oct 3.655 —106 Nov 4.010 —106 Dec 4.429 —106 Jan 4.659 —106 Feb 4.459 —106 Mar 3.999 —106 Apr 3.449 —106 May 3.427 —106 Jun 3.487 —106 Jul 3.557 —106 Aug 3.597 —106 Sep 3.612 —106 Oct 3.658 —106 Nov 3.978 —106 Dec 4.388 —106 Jan 4.598 —106 Feb 4.428 —106 Mar 4.028 —106 Apr 3.529 —106 May 3.507 —106 Jun 3.542 —106 Jul 3.582 —106 Aug 3.622 —106 Sep 3.637 —106 Oct 3.707 —106 Nov 4.027 —106 Dec 4.407 —106 Jan 4.623 —106 Feb 4.453 —106 Mar 4.053 —106 Apr 3.608 —106 May 3.586 —106 Jun 3.621 —106 Jul 3.661 —106 Aug 3.701 —106 Sep 3.716 —106 Oct 3.762 —106 Nov 3.967 —106 Dec 4.367 —106 Jan 4.602 —106 Feb 4.442 —106 Mar 4.092 —106 Apr 3.762 —106 May 3.740 —106 Jun 3.775 —106 Jul 3.815 —106 Aug 3.855 —106 Sep 3.870 —106 Oct 3.916 —106 Nov 4.091 —106 Dec 4.491 —106 Jan 4.716 —106 Feb 4.556 —106 Mar 4.281 —106 Apr 3.951 —106 May 3.929 —106 Jun 3.964 —106 Jul 4.004 —106 Aug 4.044 —106 Sep 4.059 —106 Oct 4.105 —106 Nov 4.255 —106 Dec 4.505 —106 Jan 4.705 —106 Feb 4.640 —106 Mar 4.540 —106 Apr 4.210 —106 May 4.188 —106 Jun 4.223 —106 Jul 4.263 —106 Aug 4.303 —106 Sep 4.318 —106 Oct 4.364 —106 Nov 4.436 —106 Dec 4.591 —106 Est. sales 404,334. Thu.'s sales 354,487 Thu.'s open int 1,273,473