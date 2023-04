EEUU: Tormentas en el sur y el centro-norte dejan 32 muertos

Click to copy

WYNNE, Arkansas, EE.UU. (AP) — Los habitantes de una amplia franja de Estados Unidos evaluaban el domingo la destrucción causada por las fuertes tormentas que generaron posiblemente decenas de tornados desde el sur y el centro-norte hacia el noreste, cobrando al menos 32 vidas.

Las tormentas se abrieron paso por la capital de Arkansas y también provocaron que se desplomara del techo de una abarrotada sala de conciertos en Illinois, sorprendiendo a personas de toda la región por la magnitud de los daños.

La cifra de muertos siguió aumentando el domingo.

“Si bien seguimos evaluando la magnitud de los daños, sabemos que hay familias en todo el país que lloran por la muerte de seres queridos, que aguardan desesperadas a recibir noticias de otros que luchan por sus vidas, y caminan entre los escombros de sus casas o trabajos”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado.

El mandatario había declarado previamente zonas de desastre en varias partes del país, poniendo a disposición recursos federales y ayuda financiera para la recuperación.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, ya había declarado el estado de emergencia y activado la Guardia Nacional. Al menos cinco personas murieron en el estado.

Los tornados en 11 estados destruyeron casas y negocios, derribaron árboles y arrasaron vecindarios.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó el domingo que un tornado había causado los daños cerca de Bridgeville, Delaware. Una persona fue encontrada muerta dentro de una casa muy dañada por la tormenta el sábado por la noche, informó la policía estatal.

Podría tomar varios días confirmar todos los tornados recientes. En un condado de Tennessee murieron al menos nueve personas, cinco en Indiana y cuatro en Illinois.

Además se reportaron fallecimientos en Alabama y Mississippi a causa de las tormentas que golpearon la noche del viernes y el sábado.

Los residentes de Wynne, Arkansas, una comunidad de unas 8.000 personas ubicada 80 kilómetros (50 millas) al oeste de Memphis, Tennessee, despertaron el sábado para percatarse de que el techo de una escuela secundaria estaba hecho añicos, y las ventanas rotas. Al menos cuatro personas perdieron la vida.

Ashley Macmillan dijo que ella, su esposo y sus hijos se resguardaron junto a sus perros en un baño mientras pasaba el tornado, “orando y despidiéndonos unos de otros, porque pensábamos que estábamos muertos”. Su casa resultó gravemente dañada por un árbol caído, pero escaparon ilesos.

Se podían escuchar las motosierras y los bulldozers entre los escombros. Las cuadrillas de servicios públicos reactivaron el servicio eléctrico mientras algunos vecindarios comenzaban su recuperación.

Tennessee registró por lo menos 15 decesos, incluidos nueve en el condado McNairy, al este de Memphis, según Patrick Sheehan, director de la Agencia de Manejo de Emergencias del estado .

El gobernador Bill Lee recorrió la zona afectada el sábado. Dijo que la tormenta coronó su “peor” semana en el puesto, días después de una masacre escolar en Nashville que cobró la vida de seis personas, incluida una amiga de la familia a cuyo funeral recién habían asistido él y su esposa.

DeMillo informó desde Little Rock, Arkansas, y Finley desde Norfolk, Virginia. Los periodistas de The Associated Press Kimberlee Kruesi en Adamsville, Tennessee; Harm Venhuizen, en Belvidere, Illinois; Corey Williams, en Detroit; y Ron Todt, en Filadelfia, contribuyeron a este despacho.