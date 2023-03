Ruanda conmuta sentencia de Rusesabagina

Click to copy

Click to copy

KIGALI, Ruanda (AP) — El gobierno de Ruanda conmutó la sentencia de Paul Rusesabagina, quien inspiró la película “Hotel Ruanda” por salvar a cientos de compatriotas del genocidio, pero fue condenado por delitos de terrorismo años después en un juicio muy criticado.

La portavoz del gobierno, Yolande Makolo, dijo a The Associated Press el viernes que la sentencia de 25 años fue conmutada por orden presidencial luego de una solicitud de clemencia. Según la ley de Ruanda, la conmutación no “extingue” la condena, agregó.

Se espera que Rusesabagina, residente estadounidense de 68 años y ciudadano belga, sea liberado el sábado, dijo. A otros 19 reos también se les conmutaron las sentencias.

“Ruanda destaca el papel constructivo del gobierno de Estados Unidos en la creación de condiciones para el diálogo sobre este tema, así como la ayuda brindada por el Estado de Qatar”, dijo Makolo. El presidente Paul Kagame dijo a principios de este mes que se estaban llevando a cabo conversaciones para resolver la cuestión.

ADVERTISEMENT

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majid Al-Ansari, dijo en un comunicado que “el procedimiento para el traslado (de Rusesabagina) al Estado de Qatar está en marcha y luego se dirigirá a Estados Unidos. Este tema se discutió durante las reuniones entre funcionarios de Qatar y Ruanda al más alto nivel”.

El caso había sido catalogado como injusto por Estados Unidos y otros países. Rusesabagina desapareció en 2020 durante una visita a Dubái y apareció días después en Ruanda esposado. Su familia alegó que fue secuestrado y llevado a Ruanda en contra de su voluntad para ser juzgado.

Fue declarado culpable de ocho cargos, entre ellos pertenencia a un grupo terrorista, asesinato y secuestro. Pero las circunstancias que rodearon su arresto, su acceso limitado a un equipo legal independiente y los reportes del empeoramiento de su salud causaron la preocupación internacional.