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Friday’s Scores

The Associated PressJanuary 14, 2023 GMT

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 55, Akr. Springfield 44

Akr. Ellet 60, Akron Garfield 46

Alliance 71, Salem 43

Arcanum 48, W. Alexandria Twin Valley S. 32

Archbold 51, Liberty Center 44

Arlington 74, N. Baltimore 27

Ashtabula Edgewood 90, Beachwood 72

Ashville Teays Valley 50, Circleville Logan Elm 36

Austintown Fitch 38, Warren Howland 37

Avon 73, Amherst Steele 52

Baltimore Liberty Union 52, Amanda-Clearcreek 31

Bellbrook 67, Brookville 55

Bellevue 63, Sandusky Perkins 52

Bellville Clear Fork 59, Sparta Highland 47

Belmont Union Local 59, St. Clairsville 45

Beloit W. Branch 52, Minerva 41

Bloom-Carroll 74, Circleville 58

Bloomdale Elmwood 50, Millbury Lake 46

Bluffton 73, Leipsic 64

Bristol 62, Cortland Maplewood 35

Bucyrus Wynford 77, Upper Sandusky 74

Cadiz Harrison Cent. 44, Lisbon Beaver 32

Caldwell 75, Trinity, W.Va. 61

Camden Preble Shawnee 70, Ansonia 44

Campbell Memorial 61, Youngs. Liberty 48

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Canfield 70, Warren Harding 31

Canfield S. Range 53, Hubbard 49

Carey 49, Attica Seneca E. 38

Carlisle 59, Eaton 55

Carrollton 45, Alliance Marlington 35

Casstown Miami E. 77, Day. Northridge 50

Chagrin Falls 73, Painesville Harvey 47

Cin. Elder 52, Cin. St. Xavier 50

Cin. N. College Hill 44, Cin. Clark Montessori 42

Politics

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    • Cin. Oyler 76, Cin. Hillcrest 38

    Cin. Turpin 57, Cin. Walnut Hills 47

    Cin. Western Hills 72, Cin. Hughes 63

    Coal Grove Dawson-Bryant 64, Portsmouth 60

    Cols. Eastmoor 71, Cols. Walnut Ridge 55

    Cols. Northland 56, Cols. Mifflin 48

    Cols. Whetstone 49, Cols. Beechcroft 42

    Columbia Station Columbia 57, Lorain Clearview 46

    Columbiana 60, Salineville Southern 50

    Columbiana Crestview 61, Garrettsville Garfield 50

    Continental 42, Ft. Jennings 37

    Convoy Crestview 66, Harrod Allen E. 57

    Cory-Rawson 46, McComb 35

    Creston Norwayne 45, Dalton 44

    Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 23

    Defiance 72, Kenton 43

    Delphos St. John’s 60, Rockford Parkway 40

    Delta 36, Bryan 28

    Dresden Tri-Valley 74, Philo 36

    Dublin Jerome 74, Hilliard Darby 45

    Eastlake North 56, Willoughby S. 49

    Elyria 63, Grafton Midview 56

    Elyria Cath. 59, Bay Village Bay 55

    Findlay 47, Lima Sr. 36

    Findlay Liberty-Benton 62, Arcadia 20

    Franklin Furnace Green 63, Latham Western 54

    Fredericktown 45, Howard E. Knox 39

    Gallipolis Gallia 52, Ironton Rock Hill 45

    Girard 40, Poland Seminary 37, OT

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    Gnadenhutten Indian Valley 54, Magnolia Sandy Valley 38

    Gorham Fayette 47, W. Unity Hilltop 43

    Granville 58, Zanesville 55

    Haviland Wayne Trace 64, Defiance Tinora 46

    Heath 48, Hebron Lakewood 33

    Heath 54, Pataskala Watkins Memorial 40

    Holland Springfield 57, Sylvania Northview 55

    Hunting Valley University 78, Gates Mills Gilmour 67

    Independence 69, Mantua Crestwood 49

    Jackson Center 32, Anna 22

    Jefferson Area 65, Struthers 57, OT

    Jeromesville Hillsdale 66, Apple Creek Waynedale 61

    Johnstown 58, Newark Cath. 29

    Kinsman Badger 47, Vienna Mathews 46

    Kirtland 52, Garfield Hts. Trinity 50

    LaGrange Keystone 50, Wellington 39

    Lancaster Fairfield Union 74, Cols. Hamilton Twp. 42

    Leavittsburg LaBrae 71, Warren Champion 34

    Lebanon 54, Cin. West Clermont 44

    Lexington 55, Ashland 53

    Lima Temple Christian 46, Morral Ridgedale 42

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    Lisbon David Anderson 64, E. Palestine 26

    Lodi Cloverleaf 47, Mogadore Field 42

    Lowellville 85, Atwater Waterloo 59

    Malvern 58, Lore City Buckeye Trail 56

    Mansfield Sr. 76, Wooster 50

    Marion Harding 47, Marion Pleasant 42

    Martins Ferry 73, Cambridge 48

    Mayfield 76, Chardon 72

    McGuffey Upper Scioto Valley 54, Lima Perry 39

    Medina 67, Euclid 51

    Mentor 79, Strongsville 60

    Mt. Gilead 65, Galion Northmor 63

    Mt. Vernon 59, Millersburg W. Holmes 44

    N. Jackson Jackson-Milton 59, Mineral Ridge 49

    N. Olmsted 57, Rocky River 45

    N. Ridgeville 63, Avon Lake 55

    New Lexington 65, Coshocton 39

    New Madison Tri-Village 70, Pitsburg Franklin-Monroe 15

    New Middletown Spring. 51, McDonald 29

    New Philadelphia 59, Mansfield Madison 54, OT

    Newark 69, Lancaster 40

    Newton Falls 56, Brookfield 36

    Niles McKinley 56, Cortland Lakeview 39

    North Intl 71, Cols. Centennial 57

    Norwalk 76, Clyde 64

    Oak Harbor 45, Port Clinton 34

    Oberlin 71, Sullivan Black River 47

    Oberlin Firelands 67, Sheffield Brookside 56

    Ottawa-Glandorf 70, Lima Bath 25

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    Ottoville 53, Miller City 32

    Painesville Riverside 83, Madison 47

    Parma 55, Medina Buckeye 48

    Paulding 53, Edgerton 46

    Pickerington N. 27, Gahanna Lincoln 26

    Piqua 68, Sidney 48

    Proctorville Fairland 59, Ironton 39

    Ravenna 39, Streetsboro 31

    Ravenna SE 59, Rootstown 45

    Rayland Buckeye 59, Bellaire 50

    Rocky River Lutheran W. 95, Wickliffe 29

    STVM 63, Centerville 59

    Sandusky St. Mary 55, Kansas Lakota 44

    Sarahsville Shenandoah 61, Barnesville 48

    Sebring McKinley 49, Berlin Center Western Reserve 39

    Shelby 82, Ontario 67

    South 81, West 71

    Spring. Cath. Cent. 62, N. Lewisburg Triad 35

    Spring. Shawnee 43, Plain City Jonathan Alder 39

    Steubenville 76, E. Liverpool 67

    Steubenville Cath. Cent. 59, Oak Glen, W.Va. 52

    Sugarcreek Garaway 73, Berlin Hiland 47

    Swanton 61, Wauseon 43

    Sycamore Mohawk 77, Bucyrus 43

    Thornville Sheridan 66, New Concord John Glenn 45

    Tiffin Calvert 51, Old Fort 42

    Tipp City Tippecanoe 59, Xenia 36

    Uhrichsville Claymont 50, Zoarville Tuscarawas Valley 47

    Urbana 50, St. Paris Graham 47

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    Versailles 75, Minster 48

    W. Chester Lakota W. 54, Cin. Colerain 36

    W. Lafayette Ridgewood 59, Kingsway Christian 51

    Warren JFK 74, Hartville Lake Center Christian 36

    Westerville Cent. 56, New Albany 49

    Westerville N. 57, Dublin Scioto 31

    Westerville S. 49, Worthington Kilbourne 48

    Wheelersburg 70, Waverly 37

    Whitehouse Anthony Wayne 43, Sylvania Southview 35

    Willard 59, Castalia Margaretta 48

    Windham 74, Southington Chalker 48

    Wintersville Indian Creek 54, Richmond Edison 48

    Woodsfield Monroe Cent. 64, Bridgeport 37

    Youngs. Chaney High School 61, Youngs. East 34

    Youngs. Valley Christian 64, Hanoverton United 50

    Zanesville W. Muskingum 66, McConnelsville Morgan 54

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    Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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