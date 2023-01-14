Friday’s Scores
BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 55, Akr. Springfield 44
Akr. Ellet 60, Akron Garfield 46
Alliance 71, Salem 43
Arcanum 48, W. Alexandria Twin Valley S. 32
Archbold 51, Liberty Center 44
Arlington 74, N. Baltimore 27
Ashtabula Edgewood 90, Beachwood 72
Ashville Teays Valley 50, Circleville Logan Elm 36
Austintown Fitch 38, Warren Howland 37
Avon 73, Amherst Steele 52
Baltimore Liberty Union 52, Amanda-Clearcreek 31
Bellbrook 67, Brookville 55
Bellevue 63, Sandusky Perkins 52
Bellville Clear Fork 59, Sparta Highland 47
Belmont Union Local 59, St. Clairsville 45
Beloit W. Branch 52, Minerva 41
Bloom-Carroll 74, Circleville 58
Bloomdale Elmwood 50, Millbury Lake 46
Bluffton 73, Leipsic 64
Bristol 62, Cortland Maplewood 35
Bucyrus Wynford 77, Upper Sandusky 74
Cadiz Harrison Cent. 44, Lisbon Beaver 32
Caldwell 75, Trinity, W.Va. 61
Camden Preble Shawnee 70, Ansonia 44
Campbell Memorial 61, Youngs. Liberty 48
Canfield 70, Warren Harding 31
Canfield S. Range 53, Hubbard 49
Carey 49, Attica Seneca E. 38
Carlisle 59, Eaton 55
Carrollton 45, Alliance Marlington 35
Casstown Miami E. 77, Day. Northridge 50
Chagrin Falls 73, Painesville Harvey 47
Cin. Elder 52, Cin. St. Xavier 50
Cin. N. College Hill 44, Cin. Clark Montessori 42
Cin. Oyler 76, Cin. Hillcrest 38
Cin. Turpin 57, Cin. Walnut Hills 47
Cin. Western Hills 72, Cin. Hughes 63
Coal Grove Dawson-Bryant 64, Portsmouth 60
Cols. Eastmoor 71, Cols. Walnut Ridge 55
Cols. Northland 56, Cols. Mifflin 48
Cols. Whetstone 49, Cols. Beechcroft 42
Columbia Station Columbia 57, Lorain Clearview 46
Columbiana 60, Salineville Southern 50
Columbiana Crestview 61, Garrettsville Garfield 50
Continental 42, Ft. Jennings 37
Convoy Crestview 66, Harrod Allen E. 57
Cory-Rawson 46, McComb 35
Creston Norwayne 45, Dalton 44
Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 23
Defiance 72, Kenton 43
Delphos St. John’s 60, Rockford Parkway 40
Delta 36, Bryan 28
Dresden Tri-Valley 74, Philo 36
Dublin Jerome 74, Hilliard Darby 45
Eastlake North 56, Willoughby S. 49
Elyria 63, Grafton Midview 56
Elyria Cath. 59, Bay Village Bay 55
Findlay 47, Lima Sr. 36
Findlay Liberty-Benton 62, Arcadia 20
Franklin Furnace Green 63, Latham Western 54
Fredericktown 45, Howard E. Knox 39
Gallipolis Gallia 52, Ironton Rock Hill 45
Girard 40, Poland Seminary 37, OT
Gnadenhutten Indian Valley 54, Magnolia Sandy Valley 38
Gorham Fayette 47, W. Unity Hilltop 43
Granville 58, Zanesville 55
Haviland Wayne Trace 64, Defiance Tinora 46
Heath 48, Hebron Lakewood 33
Heath 54, Pataskala Watkins Memorial 40
Holland Springfield 57, Sylvania Northview 55
Hunting Valley University 78, Gates Mills Gilmour 67
Independence 69, Mantua Crestwood 49
Jackson Center 32, Anna 22
Jefferson Area 65, Struthers 57, OT
Jeromesville Hillsdale 66, Apple Creek Waynedale 61
Johnstown 58, Newark Cath. 29
Kinsman Badger 47, Vienna Mathews 46
Kirtland 52, Garfield Hts. Trinity 50
LaGrange Keystone 50, Wellington 39
Lancaster Fairfield Union 74, Cols. Hamilton Twp. 42
Leavittsburg LaBrae 71, Warren Champion 34
Lebanon 54, Cin. West Clermont 44
Lexington 55, Ashland 53
Lima Temple Christian 46, Morral Ridgedale 42
Lisbon David Anderson 64, E. Palestine 26
Lodi Cloverleaf 47, Mogadore Field 42
Lowellville 85, Atwater Waterloo 59
Malvern 58, Lore City Buckeye Trail 56
Mansfield Sr. 76, Wooster 50
Marion Harding 47, Marion Pleasant 42
Martins Ferry 73, Cambridge 48
Mayfield 76, Chardon 72
McGuffey Upper Scioto Valley 54, Lima Perry 39
Medina 67, Euclid 51
Mentor 79, Strongsville 60
Mt. Gilead 65, Galion Northmor 63
Mt. Vernon 59, Millersburg W. Holmes 44
N. Jackson Jackson-Milton 59, Mineral Ridge 49
N. Olmsted 57, Rocky River 45
N. Ridgeville 63, Avon Lake 55
New Lexington 65, Coshocton 39
New Madison Tri-Village 70, Pitsburg Franklin-Monroe 15
New Middletown Spring. 51, McDonald 29
New Philadelphia 59, Mansfield Madison 54, OT
Newark 69, Lancaster 40
Newton Falls 56, Brookfield 36
Niles McKinley 56, Cortland Lakeview 39
North Intl 71, Cols. Centennial 57
Norwalk 76, Clyde 64
Oak Harbor 45, Port Clinton 34
Oberlin 71, Sullivan Black River 47
Oberlin Firelands 67, Sheffield Brookside 56
Ottawa-Glandorf 70, Lima Bath 25
Ottoville 53, Miller City 32
Painesville Riverside 83, Madison 47
Parma 55, Medina Buckeye 48
Paulding 53, Edgerton 46
Pickerington N. 27, Gahanna Lincoln 26
Piqua 68, Sidney 48
Proctorville Fairland 59, Ironton 39
Ravenna 39, Streetsboro 31
Ravenna SE 59, Rootstown 45
Rayland Buckeye 59, Bellaire 50
Rocky River Lutheran W. 95, Wickliffe 29
STVM 63, Centerville 59
Sandusky St. Mary 55, Kansas Lakota 44
Sarahsville Shenandoah 61, Barnesville 48
Sebring McKinley 49, Berlin Center Western Reserve 39
Shelby 82, Ontario 67
South 81, West 71
Spring. Cath. Cent. 62, N. Lewisburg Triad 35
Spring. Shawnee 43, Plain City Jonathan Alder 39
Steubenville 76, E. Liverpool 67
Steubenville Cath. Cent. 59, Oak Glen, W.Va. 52
Sugarcreek Garaway 73, Berlin Hiland 47
Swanton 61, Wauseon 43
Sycamore Mohawk 77, Bucyrus 43
Thornville Sheridan 66, New Concord John Glenn 45
Tiffin Calvert 51, Old Fort 42
Tipp City Tippecanoe 59, Xenia 36
Uhrichsville Claymont 50, Zoarville Tuscarawas Valley 47
Urbana 50, St. Paris Graham 47
Versailles 75, Minster 48
W. Chester Lakota W. 54, Cin. Colerain 36
W. Lafayette Ridgewood 59, Kingsway Christian 51
Warren JFK 74, Hartville Lake Center Christian 36
Westerville Cent. 56, New Albany 49
Westerville N. 57, Dublin Scioto 31
Westerville S. 49, Worthington Kilbourne 48
Wheelersburg 70, Waverly 37
Whitehouse Anthony Wayne 43, Sylvania Southview 35
Willard 59, Castalia Margaretta 48
Windham 74, Southington Chalker 48
Wintersville Indian Creek 54, Richmond Edison 48
Woodsfield Monroe Cent. 64, Bridgeport 37
Youngs. Chaney High School 61, Youngs. East 34
Youngs. Valley Christian 64, Hanoverton United 50
Zanesville W. Muskingum 66, McConnelsville Morgan 54
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/