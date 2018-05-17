Thursday’s Scores
|Division I
Cin. Elder 2, Cin. West Clermont 1
Clayton Northmont at Troy, ppd to May 18.
Kings Mills Kings at Cin. Moeller, ppd to May 18.
Lancaster 8, Cols. Upper Arlington 5
Loveland 5, Liberty Twp. Lakota E. 4
Mason 4, Cin. Oak Hills 1
Powell Olentangy Liberty 5, Marysville 4
Vandalia Butler 4, Springboro 3
Bellville Clear Fork 4, Bellevue 1
Chardon 1, Gates Mills Gilmour 0
Circleville 4, Hillsboro 3
Cols. Hartley 1, Cols. DeSales 0
Maumee 8, Bowling Green 5
Ontario 7, Tiffin Columbian 0
Spring. Kenton Ridge 9, Bellefontaine Benjamin Logan 2
Wapakoneta 12, Bryan 5
Apple Creek Waynedale 5, Jeromesville Hillsdale 3
Archbold 3, Genoa Area 2
Bucyrus Wynford 6, Galion 5
Coldwater 10, Van Buren 2
Fredericktown 8, W. Jefferson 1
Ft. Recovery 1, Ottawa-Glandorf 0
Kirtland 15, Elyria Cath. 7
Milan Edison 5, Oak Harbor 0
Minford 3, Crooksville 2, 8 innings
Orwell Grand Valley 10, Mantua Crestwood 0, 5 innings
Pemberville Eastwood 1, Swanton 0
Centerburg 5, Lancaster Fisher Cath. 4
Cin. Deer Park 6, Cin. Seven Hills 1
Cuyahoga Hts. 6, N. Ridgeville Lake Ridge 1
Dalton 3, Rittman 1
Garfield Hts. Trinity 2, Warren JFK 0
Lowellville 4, Louisville Aquinas 1
New Middletown Spring. 2, N. Jackson Jackson-Milton 1, 8 innings