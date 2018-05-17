FILE - Madonna appears at the 30th annual GLAAD Media Awards in New York on May 4, 2019, in New York. Madonna has postponed her career-spanning 2023 ‘Celebration’ tour due to ‘serious bacterial infection’ and ICU stay, her manager Guy Oseary confirmed on Wednesday. The tour was set to kick-off in Vancouver on July 15. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Madonna postpones tour
FILE - United States' Simone Biles bites her gold medal for the artistic gymnastics women's individual all-around final at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, Aug. 11, 2016. USA Gymnastics announced Wednesday, June 28, 2023, that Biles, the 2016 Olympic champion, will be part of the field at the U.S. Classic outside of Chicago on Aug. 5. The meet will be Biles' first since the 2020 Olympics. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Simone Biles returning to competition
FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the "troll factory" whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file)
Russian rebellion
Chicago Blackhawks general manager Kyle Davidson poses with first round draft pick Connor Bedard during the first round of the NHL hockey draft, Wednesday, June 28, 2023, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
2023 NHL draft
FILE - New York City Council candidate Yusef Salaam speaks during an interview with The Associated Press, May 24, 2023, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
NYC Council primary

Thursday’s Scores

By The Associated Press
 
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Boy’s Baseball

Division I

Cin. Elder 2, Cin. West Clermont 1

Clayton Northmont at Troy, ppd to May 18.

Other news
Philadelphia Phillies' Nick Castellanos hits a three-run home run during the second inning of a baseball game against the Chicago Cubs, Wednesday, June 28, 2023, in Chicago. (AP Photo/Matt Marton)
Castellanos homers, Sosa and Harrison go deep as Phillies beat Cubs 8-5
Nick Castellanos homered, Edmundo Sosa and Josh Harrison also went deep, and the Philadelphia Phillies beat the Chicago Cubs 8-5.
Miami Marlins second baseman Luis Arraez, right, congratulates relief pitcher A.J. Puk (35) after defeating the Boston Red Sox 6-2 following a baseball game at Fenway Park, Wednesday, June 28, 2023, in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)
Garrett and Segura lead the Marlins past the Red Sox, 6-2
Jean Segura hit a two-run single in a three-run sixth inning and the Miami Marlins beat the Boston Red Sox 6-2 on Wednesday night after a rain delay.
Cincinnati Reds second baseman Jonathan India makes a stop on a ground ball before throwing out Baltimore Orioles' Ryan O'Hearn at first base in the fifth inning of a baseball game, Wednesday, June 28, 2023, in Baltimore. (AP Photo/Julio Cortez)
Reds beat Orioles 11-7 in 10 innings to win series at Camden Yards
Will Benson hit a go-ahead triple and TJ Friedl followed with a two-run homer in a four-run 10th inning to give the Cincinnati Reds an 11-7 victory over the Baltimore Orioles.
In United Arab Emirates, struggling sea turtles get a helping hand
As sea turtles around the world grow more vulnerable due to climate change, the United Arab Emirates is working to protect the creatures.

Kings Mills Kings at Cin. Moeller, ppd to May 18.

Lancaster 8, Cols. Upper Arlington 5

Loveland 5, Liberty Twp. Lakota E. 4

Mason 4, Cin. Oak Hills 1

Powell Olentangy Liberty 5, Marysville 4

Vandalia Butler 4, Springboro 3

Division II

Bellville Clear Fork 4, Bellevue 1

Chardon 1, Gates Mills Gilmour 0

Circleville 4, Hillsboro 3

Cols. Hartley 1, Cols. DeSales 0

Maumee 8, Bowling Green 5

Ontario 7, Tiffin Columbian 0

Spring. Kenton Ridge 9, Bellefontaine Benjamin Logan 2

Wapakoneta 12, Bryan 5

Division III

Apple Creek Waynedale 5, Jeromesville Hillsdale 3

Archbold 3, Genoa Area 2

Bucyrus Wynford 6, Galion 5

Coldwater 10, Van Buren 2

Fredericktown 8, W. Jefferson 1

Ft. Recovery 1, Ottawa-Glandorf 0

Kirtland 15, Elyria Cath. 7

Milan Edison 5, Oak Harbor 0

Minford 3, Crooksville 2, 8 innings

Orwell Grand Valley 10, Mantua Crestwood 0, 5 innings

Pemberville Eastwood 1, Swanton 0

Division IV

Centerburg 5, Lancaster Fisher Cath. 4

Cin. Deer Park 6, Cin. Seven Hills 1

Cuyahoga Hts. 6, N. Ridgeville Lake Ridge 1

Dalton 3, Rittman 1

Garfield Hts. Trinity 2, Warren JFK 0

Lowellville 4, Louisville Aquinas 1

New Middletown Spring. 2, N. Jackson Jackson-Milton 1, 8 innings