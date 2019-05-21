Monday’s Scores
|Division I
Cols. Upper Arlington 1, Pickerington Cent. 0
Gahanna Lincoln 10, Grove City Cent. Crossing 9
New Albany 4, Groveport-Madison 3
Powell Olentangy Liberty 6, Canal Winchester 1
Athens 8, Thornville Sheridan 1
Aurora 6, Chagrin Falls 2
Byesville Meadowbrook 11, Millersburg W. Holmes 4
Canfield 8, Alliance 3
Chardon 5, Geneva 2
Cle. Benedictine 11, Cuyahoga Falls CVCA 4
Cols. Hartley 8, Cols. DeSales 6
Elyria Cath. 8, Parma Hts. Holy Name 1
Gates Mills Gilmour 5, Chardon NDCL 1
Gnadenhutten Indian Valley 7, Warsaw River View 6
LaGrange Keystone 5, Medina Buckeye 4
Newark Licking Valley 2, Hebron Lakewood 1
Norton 4, Alliance Marlington 2
Poland Seminary 8, Niles McKinley 7
St. Clairsville 5, Cambridge 3
Steubenville 13, Zanesville Maysville 3
Tallmadge 2, Louisville 0
Vincent Warren 2, Circleville 1
Anna 6, New Paris National Trail 1
Apple Creek Waynedale 5, Massillon Tuslaw 0
Ashtabula Edgewood 6, Orwell Grand Valley 3
Can. Cent. Cath. 4, Rootstown 0
Canfield S. Range 7, Youngs. Ursuline 1
Cin. Country Day 10, Williamsburg 0
Cin. Madeira 6, Batavia Clermont NE 2
Cle. VASJ 1, Wickliffe 0
Creston Norwayne 9, W. Salem NW 2
Day. Christian 3, Arcanum 2
Fredericktown 6, Johnstown-Monroe 0
Howard E. Knox 6, Baltimore Liberty Union 2
Kirtland 7, Mantua Crestwood 6
Middletown Madison 4, Lewistown Indian Lake 2
Richmond Edison 7, Martins Ferry 4
Spring. Greenon 5, Waynesville 2
St. Bernard Roger Bacon 11, Blanchester 8
Tontogany Otsego 11, Defiance Tinora 8
Versailles 3, Jamestown Greeneview 2
W. Lafayette Ridgewood 7, Barnesville 1
Warren Champion 6, Leavittsburg LaBrae 4
Chillicothe Huntington 6, Reedsville Eastern 5
Cin. Christian 2, Hamilton New Miami 1
Cin. Seven Hills 9, Miami Valley Christian Academy 6
Lancaster Fisher Cath. 7, Sugar Grove Berne Union 3
Lewisburg Tri-County N. 4, Cedarville 3
Mowrystown Whiteoak 9, Waterford 0
Newark Cath. 10, Morral Ridgedale 0
Newton 6, Pitsburg Franklin-Monroe 0
Russia 1, Ft. Loramie 0
Strasburg-Franklin 3, Steubenville Cath. Cent. 0
Toronto 4, Berlin Hiland 0