Wednesday’s Scores
|Division I
Canal Winchester 3, Dublin Scioto 1
Chagrin Falls Kenston 4, Warren Harding 2
Cols. Upper Arlington 12, Westerville S. 7
Gahanna Lincoln 8, Thomas Worthington 7
Grove City Cent. Crossing 10, Grove City 2
Groveport-Madison 3, Cols. St. Charles 2
Hilliard Bradley 4, Newark 3
Hilliard Darby 7, Lewis Center Olentangy 0
Lancaster 5, Cols. Briggs 0
Lewis Center Olentangy Orange 8, Delaware Hayes 2
Lima Sr. 6, Findlay 4
Marysville 8, Sunbury Big Walnut 1
Medina Highland 5, Akr. Ellet 4
New Albany 10, Ashville Teays Valley 0
Oregon Clay 8, Holland Springfield 2
Pataskala Watkins Memorial 4, Dublin Jerome 3
Perrysburg 11, Tol. Waite 0
Pickerington Cent. 6, Dublin Coffman 4
Pickerington N. 1, Cols. Hamilton Twp. 0
Powell Olentangy Liberty 11, Marion Harding 1
Shaker Hts. 11, Macedonia Nordonia 8
Sylvania Northview 7, Tol. Whitmer 1
Sylvania Southview 5, Tol. Start 1
Tol. St. Francis 10, Fremont Ross 0
Westerville Cent. 6, Dresden Tri-Valley 5
Whitehouse Anthony Wayne 11, Ashland 1
Alliance 4, Beloit W. Branch 0
Alliance Marlington 15, Mogadore Field 4
Canfield 5, Warren Howland 2
Celina 1, Tiffin Columbian 0
Chagrin Falls 5, Richfield Revere 4
Chardon 7, Gates Mills Hawken 3
Chardon NDCL 10, Perry 0
Cle. Benedictine 11, Ravenna 4
Cuyahoga Falls CVCA 5, Pepper Pike Orange 4, 8 innings
Elyria Cath. 2, Parma Padua 0
Gates Mills Gilmour 7, Jefferson Area 0
Geneva 3, Cortland Lakeview 2
Hubbard 11, Poland Seminary 10
LaGrange Keystone 13, Lodi Cloverleaf 0
Lima Shawnee 6, St. Marys Memorial 1
Louisville 3, Akr. Manchester 2
Maumee 10, Tol. Rogers 0
Medina Buckeye 8, Bay Village Bay 0
Niles McKinley 4, Salem 0
Norton 5, Akr. Coventry 1
Norwalk 10, Mansfield Sr. 0
Parma Hts. Holy Name 13, Rocky River 4
Peninsula Woodridge at Aurora, ppd to Thursday.
Port Clinton 5, Sandusky 2
Tallmadge 10, Canal Fulton Northwest 4
Wapakoneta 7, Kenton 1
Albany Alexander 6, S. Point 3
Anna 5, Spring. NE 2
Apple Creek Waynedale 13, Wooster Triway 3
Arcanum 6, Camden Preble Shawnee 5, 8 innings
Ashtabula Edgewood 3, Burton Berkshire 0
Bainbridge Paint Valley 7, Portsmouth 3
Batavia Clermont NE 9, Cin. Purcell Marian 1
Beachwood 20, Warrensville Hts. 1
Blanchester 3, Bethel-Tate 2
Bloomdale Elmwood 6, Delphos Jefferson 5
Bucyrus 8, Willard 0
Bucyrus Wynford 4, Collins Western Reserve 3
Can. Cent. Cath. 8, Hanoverton United 1
Canfield S. Range 9, Berlin Center Western Reserve 1
Cin. Country Day 4, Lees Creek E. Clinton 0
Cin. Madeira 3, Cin. Mariemont 0
Cle. VASJ 3, Wellington 0
Creston Norwayne 8, Doylestown Chippewa 4
Crooksville 15, Chillicothe Southeastern 1
Day. Christian 12, Brookville 4
Fostoria 7, Spencerville 5
Frankfort Adena 8, Portsmouth W. 5
Huron 8, Ashland Crestview 0
Ironton 7, Pomeroy Meigs 4
Ironton Rock Hill 2, Nelsonville-York 1
Jamestown Greeneview 2, Carlisle 1
Kirtland 3, Garfield Hts. Trinity 0
Leavittsburg LaBrae 12, Newton Falls 0
Lewistown Indian Lake 4, Troy Christian 3
Liberty Center 13, Northwood 8
Lucasville Valley 10, West Union 3
Lynchburg-Clay 13, McDermott Scioto NW 3
Mantua Crestwood 6, Rocky River Lutheran W. 1
Massillon Tuslaw 3, Orrville 0
Metamora Evergreen 3, Genoa Area 1
Middletown Madison def. Day. Stivers by forfeit
New London 5, Elmore Woodmore 1
New Paris National Trail 10, W. Alexandria Twin Valley S. 0
Oak Harbor 12, Kansas Lakota 4
Oak Hill 10, Belpre 0
Orwell Grand Valley 3, Garrettsville Garfield 2
Ottawa-Glandorf 5, Lima Bath 1
Pemberville Eastwood 8, Oregon Stritch 6
Piketon 9, Sardinia Eastern 0
Proctorville Fairland 5, Bidwell River Valley 1
Rootstown 10, Columbiana Crestview 0
Seaman N. Adams 2, Beaver Eastern 0
Sherwood Fairview 7, Rossford 5
Spring. Greenon 7, W. Liberty-Salem 4
St. Bernard Roger Bacon 10, Cin. Riverview East 0
Tontogany Otsego 7, Delta 1
Van Buren 10, Bluffton 3
Versailles 12, New Lebanon Dixie 0
W. Salem NW 4, Loudonville 1
Warren Champion 9, Middlefield Cardinal 0
Waynesville 5, Tipp City Bethel 0
Wellston 11, Chesapeake 1
Williamsburg 6, Reading 2
Youngs. Ursuline 3, Mogadore 2
Arlington 2, Ottoville 1
Cardington-Lincoln 10, Morral Ridgedale 8
Cedarville 5, Covington 4
Cin. Christian 7, Felicity-Franklin 0
Cin. Seven Hills 11, Ripley-Union-Lewis-Huntington 1
Ft. Loramie 12, Ansonia 0
Hamilton New Miami 8, Lockland 1
Kinsman Badger 18, Southington Chalker 1
Lancaster Fisher Cath. 12, Cols. Wellington 0
Lewisburg Tri-County N. 4, S. Charleston SE 3
Mechanicsburg 14, Sidney Fairlawn 6
Miami Valley Christian Academy 7, Cin. Deer Park 2
Newark Cath. 10, Grove City Christian 0
Newton 9, Spring. Cath. Cent. 0
Pitsburg Franklin-Monroe 10, New Madison Tri-Village 1
Russia 10, DeGraff Riverside 0
Sidney Lehman 9, N. Lewisburg Triad 1
Sugar Grove Berne Union 4, Centerburg 3