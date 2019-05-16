FILE - Madonna appears at the 30th annual GLAAD Media Awards in New York on May 4, 2019, in New York. Madonna has postponed her career-spanning 2023 ‘Celebration’ tour due to ‘serious bacterial infection’ and ICU stay, her manager Guy Oseary confirmed on Wednesday. The tour was set to kick-off in Vancouver on July 15. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Madonna postpones tour
FILE - United States' Simone Biles bites her gold medal for the artistic gymnastics women's individual all-around final at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, Aug. 11, 2016. USA Gymnastics announced Wednesday, June 28, 2023, that Biles, the 2016 Olympic champion, will be part of the field at the U.S. Classic outside of Chicago on Aug. 5. The meet will be Biles' first since the 2020 Olympics. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Simone Biles returning to competition
FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the "troll factory" whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file)
Russian rebellion
Chicago Blackhawks general manager Kyle Davidson poses with first round draft pick Connor Bedard during the first round of the NHL hockey draft, Wednesday, June 28, 2023, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
2023 NHL draft
FILE - New York City Council candidate Yusef Salaam speaks during an interview with The Associated Press, May 24, 2023, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
NYC Council primary

Wednesday’s Scores

By The Associated Press
 
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Boy’s Baseball

Division I

Canal Winchester 3, Dublin Scioto 1

Chagrin Falls Kenston 4, Warren Harding 2

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Cols. Upper Arlington 12, Westerville S. 7

Gahanna Lincoln 8, Thomas Worthington 7

Grove City Cent. Crossing 10, Grove City 2

Groveport-Madison 3, Cols. St. Charles 2

Hilliard Bradley 4, Newark 3

Hilliard Darby 7, Lewis Center Olentangy 0

Lancaster 5, Cols. Briggs 0

Lewis Center Olentangy Orange 8, Delaware Hayes 2

Lima Sr. 6, Findlay 4

Marysville 8, Sunbury Big Walnut 1

Medina Highland 5, Akr. Ellet 4

New Albany 10, Ashville Teays Valley 0

Oregon Clay 8, Holland Springfield 2

Pataskala Watkins Memorial 4, Dublin Jerome 3

Perrysburg 11, Tol. Waite 0

Pickerington Cent. 6, Dublin Coffman 4

Pickerington N. 1, Cols. Hamilton Twp. 0

Powell Olentangy Liberty 11, Marion Harding 1

Shaker Hts. 11, Macedonia Nordonia 8

Sylvania Northview 7, Tol. Whitmer 1

Sylvania Southview 5, Tol. Start 1

Tol. St. Francis 10, Fremont Ross 0

Westerville Cent. 6, Dresden Tri-Valley 5

Whitehouse Anthony Wayne 11, Ashland 1

Division II

Alliance 4, Beloit W. Branch 0

Alliance Marlington 15, Mogadore Field 4

Canfield 5, Warren Howland 2

Celina 1, Tiffin Columbian 0

Chagrin Falls 5, Richfield Revere 4

Chardon 7, Gates Mills Hawken 3

Chardon NDCL 10, Perry 0

Cle. Benedictine 11, Ravenna 4

Cuyahoga Falls CVCA 5, Pepper Pike Orange 4, 8 innings

Elyria Cath. 2, Parma Padua 0

Gates Mills Gilmour 7, Jefferson Area 0

Geneva 3, Cortland Lakeview 2

Hubbard 11, Poland Seminary 10

LaGrange Keystone 13, Lodi Cloverleaf 0

Lima Shawnee 6, St. Marys Memorial 1

Louisville 3, Akr. Manchester 2

Maumee 10, Tol. Rogers 0

Medina Buckeye 8, Bay Village Bay 0

Niles McKinley 4, Salem 0

Norton 5, Akr. Coventry 1

Norwalk 10, Mansfield Sr. 0

Parma Hts. Holy Name 13, Rocky River 4

Peninsula Woodridge at Aurora, ppd to Thursday.

Port Clinton 5, Sandusky 2

Tallmadge 10, Canal Fulton Northwest 4

Wapakoneta 7, Kenton 1

Division III

Albany Alexander 6, S. Point 3

Anna 5, Spring. NE 2

Apple Creek Waynedale 13, Wooster Triway 3

Arcanum 6, Camden Preble Shawnee 5, 8 innings

Ashtabula Edgewood 3, Burton Berkshire 0

Bainbridge Paint Valley 7, Portsmouth 3

Batavia Clermont NE 9, Cin. Purcell Marian 1

Beachwood 20, Warrensville Hts. 1

Blanchester 3, Bethel-Tate 2

Bloomdale Elmwood 6, Delphos Jefferson 5

Bucyrus 8, Willard 0

Bucyrus Wynford 4, Collins Western Reserve 3

Can. Cent. Cath. 8, Hanoverton United 1

Canfield S. Range 9, Berlin Center Western Reserve 1

Cin. Country Day 4, Lees Creek E. Clinton 0

Cin. Madeira 3, Cin. Mariemont 0

Cle. VASJ 3, Wellington 0

Creston Norwayne 8, Doylestown Chippewa 4

Crooksville 15, Chillicothe Southeastern 1

Day. Christian 12, Brookville 4

Fostoria 7, Spencerville 5

Frankfort Adena 8, Portsmouth W. 5

Huron 8, Ashland Crestview 0

Ironton 7, Pomeroy Meigs 4

Ironton Rock Hill 2, Nelsonville-York 1

Jamestown Greeneview 2, Carlisle 1

Kirtland 3, Garfield Hts. Trinity 0

Leavittsburg LaBrae 12, Newton Falls 0

Lewistown Indian Lake 4, Troy Christian 3

Liberty Center 13, Northwood 8

Lucasville Valley 10, West Union 3

Lynchburg-Clay 13, McDermott Scioto NW 3

Mantua Crestwood 6, Rocky River Lutheran W. 1

Massillon Tuslaw 3, Orrville 0

Metamora Evergreen 3, Genoa Area 1

Middletown Madison def. Day. Stivers by forfeit

New London 5, Elmore Woodmore 1

New Paris National Trail 10, W. Alexandria Twin Valley S. 0

Oak Harbor 12, Kansas Lakota 4

Oak Hill 10, Belpre 0

Orwell Grand Valley 3, Garrettsville Garfield 2

Ottawa-Glandorf 5, Lima Bath 1

Pemberville Eastwood 8, Oregon Stritch 6

Piketon 9, Sardinia Eastern 0

Proctorville Fairland 5, Bidwell River Valley 1

Rootstown 10, Columbiana Crestview 0

Seaman N. Adams 2, Beaver Eastern 0

Sherwood Fairview 7, Rossford 5

Spring. Greenon 7, W. Liberty-Salem 4

St. Bernard Roger Bacon 10, Cin. Riverview East 0

Tontogany Otsego 7, Delta 1

Van Buren 10, Bluffton 3

Versailles 12, New Lebanon Dixie 0

W. Salem NW 4, Loudonville 1

Warren Champion 9, Middlefield Cardinal 0

Waynesville 5, Tipp City Bethel 0

Wellston 11, Chesapeake 1

Williamsburg 6, Reading 2

Youngs. Ursuline 3, Mogadore 2

Division IV ***NO COLONS!!!***

Arlington 2, Ottoville 1

Cardington-Lincoln 10, Morral Ridgedale 8

Cedarville 5, Covington 4

Cin. Christian 7, Felicity-Franklin 0

Cin. Seven Hills 11, Ripley-Union-Lewis-Huntington 1

Ft. Loramie 12, Ansonia 0

Hamilton New Miami 8, Lockland 1

Kinsman Badger 18, Southington Chalker 1

Lancaster Fisher Cath. 12, Cols. Wellington 0

Lewisburg Tri-County N. 4, S. Charleston SE 3

Mechanicsburg 14, Sidney Fairlawn 6

Miami Valley Christian Academy 7, Cin. Deer Park 2

Newark Cath. 10, Grove City Christian 0

Newton 9, Spring. Cath. Cent. 0

Pitsburg Franklin-Monroe 10, New Madison Tri-Village 1

Russia 10, DeGraff Riverside 0

Sidney Lehman 9, N. Lewisburg Triad 1

Sugar Grove Berne Union 4, Centerburg 3