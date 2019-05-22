FILE - Madonna appears at the 30th annual GLAAD Media Awards in New York on May 4, 2019, in New York. Madonna has postponed her career-spanning 2023 ‘Celebration’ tour due to ‘serious bacterial infection’ and ICU stay, her manager Guy Oseary confirmed on Wednesday. The tour was set to kick-off in Vancouver on July 15. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Madonna postpones tour
FILE - United States' Simone Biles bites her gold medal for the artistic gymnastics women's individual all-around final at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, Aug. 11, 2016. USA Gymnastics announced Wednesday, June 28, 2023, that Biles, the 2016 Olympic champion, will be part of the field at the U.S. Classic outside of Chicago on Aug. 5. The meet will be Biles' first since the 2020 Olympics. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Simone Biles returning to competition
FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the "troll factory" whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file)
Russian rebellion
Chicago Blackhawks general manager Kyle Davidson poses with first round draft pick Connor Bedard during the first round of the NHL hockey draft, Wednesday, June 28, 2023, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
2023 NHL draft
FILE - New York City Council candidate Yusef Salaam speaks during an interview with The Associated Press, May 24, 2023, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
NYC Council primary

Tuesday’s Scores

By The Associated Press
 
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Boy’s Baseball

Division I

Akr. Firestone 2, Medina 1

Amherst Steele 1, Olmsted Falls 0

Other news
California Assembly Speaker Anthony Rendon watches lawmakers debate a bill in the state Capitol in Sacramento, Calif., on June 1, 2023. Rendon will step down as speaker on Friday, June 30, 2023, giving way to Assemblymember Robert Rivas. Rendon has been in office since 2016, making him the second-longest serving speaker in state history. (AP Photo/Rich Pedroncelli, File)
California Assembly Speaker Anthony Rendon is stepping down. He’s not happy about how it happened
California Assembly Speaker Anthony Rendon is preparing to step down. Rendon will hand over the gavel to Assemblymember Robert Rivas on Friday.
Carrie Haisley, chief of emergency services and the multimedia branch for the National Weather Service in Anchorage, Alaska, poses for a photo June 21, 2023. The "Alaska Weather" program she oversees, the only weather show produced by the National Weather Service, will have its last on-air broadcast Friday after Alaska Public Media dropped distribution, forcing it to YouTube. (AP Photo/Mark Thiessen)
How’s the weather up there? It’ll be harder for Alaska to tell as longtime program goes off air
The “Alaska Weather” program has been must-see TV for 47 years in a state where extreme weather dictates everyday life.
French police, protesters clash in multiple towns after 17-year-old killed by police
Protesters angry after police shot a 17-year-old boy dead set cars and buildings ablaze in Paris suburbs.
FILE - People recite an oath during a naturalization ceremony Wednesday, Feb. 15, 2023, in San Diego. Population estimates released Thursday, June 22, 2023, by the U.S. Census Bureau show what drove changes in different race and ethnic groups last year, as well as since the start of COVID-19's spread in the U.S. in April 2020. The United States had grown to 333.2 million people by the middle of last year, a 0.4% increase over the previous year, according to the 2022 population estimates. (AP Photo/Gregory Bull, File)
Chance to challenge 2020 census numbers is ending, with funding for states and cities at stake
The window for local, state and tribal governments to challenge their 2020 census figures closes after Friday, and with it the opportunity to correct mistakes in population totals that could cost them millions of dollars in federal funding.

Brunswick 3, Wadsworth 2

Centerville 4, Miamisburg 0

Cin. Elder 3, Kings Mills Kings 1

Cin. Turpin 1, Liberty Twp. Lakota E. 0

Cin. West Clermont 6, Cin. Moeller 4

Cle. St. Ignatius 3, Brecksville-Broadview Hts. 0

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Solon 1

Hamilton Badin 2, Cin. La Salle 1

Hilliard Bradley 2, Pickerington N. 1

Hilliard Darby 2, Pataskala Watkins Memorial 0

Hudson 2, Shaker Hts. 0

Lakewood St. Edward 1, Elyria 0

Lancaster 3, Marysville 0

Lewis Center Olentangy Orange 8, Westerville Cent. 0

Mason 10, Harrison 0

Massillon Jackson 4, Uniontown Lake 0

Mayfield 11, Willoughby S. 3

Mentor 4, Painesville Riverside 1

N. Can. Hoover 5, Massillon Perry 1

N. Royalton 4, Berea-Midpark 3

Springboro 12, Day. Carroll 2

Vandalia Butler 4, Troy 2

Division II

Cin. Wyoming 2, Cin. McNicholas 0

Cols. Watterson 10, Bloom-Carroll 0

Day. Chaminade-Julienne 1, Bellbrook 0

Franklin 2, Tipp City Tippecanoe 1

Granville 10, Sparta Highland 6

Hamilton Ross 3, Cin. Hills Christian Academy 2

Middletown Fenwick 5, Cin. Summit Country Day 0

Spring. Kenton Ridge 6, Spring. NW 5

Division III

Johnstown Northridge 9, Gahanna Cols. Academy 0

W. Jefferson 3, Heath 0

Division IV

Bristol 3, Newbury 1

Hartville Lake Center Christian 7, Dalton 4

Jeromesville Hillsdale 1, E. Can. 0

New Middletown Spring. 6, McDonald 5

Portsmouth Clay 10, S. Webster 3

Racine Southern 10, Franklin Furnace Green 0

Sidney Lehman 1, Mechanicsburg 1 (tie)

Vienna Mathews 7, Cortland Maplewood 1

Warren JFK 8, Lisbon David Anderson 2