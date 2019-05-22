Tuesday’s Scores
|Division I
Akr. Firestone 2, Medina 1
Amherst Steele 1, Olmsted Falls 0
Brunswick 3, Wadsworth 2
Centerville 4, Miamisburg 0
Cin. Elder 3, Kings Mills Kings 1
Cin. Turpin 1, Liberty Twp. Lakota E. 0
Cin. West Clermont 6, Cin. Moeller 4
Cle. St. Ignatius 3, Brecksville-Broadview Hts. 0
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Solon 1
Hamilton Badin 2, Cin. La Salle 1
Hilliard Bradley 2, Pickerington N. 1
Hilliard Darby 2, Pataskala Watkins Memorial 0
Hudson 2, Shaker Hts. 0
Lakewood St. Edward 1, Elyria 0
Lancaster 3, Marysville 0
Lewis Center Olentangy Orange 8, Westerville Cent. 0
Mason 10, Harrison 0
Massillon Jackson 4, Uniontown Lake 0
Mayfield 11, Willoughby S. 3
Mentor 4, Painesville Riverside 1
N. Can. Hoover 5, Massillon Perry 1
N. Royalton 4, Berea-Midpark 3
Springboro 12, Day. Carroll 2
Vandalia Butler 4, Troy 2
Cin. Wyoming 2, Cin. McNicholas 0
Cols. Watterson 10, Bloom-Carroll 0
Day. Chaminade-Julienne 1, Bellbrook 0
Franklin 2, Tipp City Tippecanoe 1
Granville 10, Sparta Highland 6
Hamilton Ross 3, Cin. Hills Christian Academy 2
Middletown Fenwick 5, Cin. Summit Country Day 0
Spring. Kenton Ridge 6, Spring. NW 5
Johnstown Northridge 9, Gahanna Cols. Academy 0
W. Jefferson 3, Heath 0
Bristol 3, Newbury 1
Hartville Lake Center Christian 7, Dalton 4
Jeromesville Hillsdale 1, E. Can. 0
New Middletown Spring. 6, McDonald 5
Portsmouth Clay 10, S. Webster 3
Racine Southern 10, Franklin Furnace Green 0
Sidney Lehman 1, Mechanicsburg 1 (tie)
Vienna Mathews 7, Cortland Maplewood 1
Warren JFK 8, Lisbon David Anderson 2