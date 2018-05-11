Thursday’s Scores
|Division I
Beavercreek 2, Springfield 0
Centerville 9, Piqua 2
Cin. Elder 10, Cin. Anderson 0
Cin. Moeller 11, Cin. NW 1, 5 innings
Cin. Oak Hills 3, Cin. Turpin 1
Cin. St. Xavier 10, Cin. Sycamore 2
Cin. West Clermont 7, Milford 4
Clayton Northmont 9, Huber Hts. Wayne 1
Hamilton Badin 5, Harrison 0
Kings Mills Kings 11, W. Chester Lakota W. 5
Liberty Twp. Lakota E. 2, Fairfield 1, 8 innings
Loveland 6, Hamilton 2
Mason 17, Lebanon 7
Springboro 12, Kettering Fairmont 2
Tol. St. John’s 6, Tol. Start 3
Troy 13, Xenia 3, 6 innings
Vandalia Butler 11, New Carlisle Tecumseh 1, 5 innings
Athens 4, Waverly 2
Bellbrook 6, Eaton 0
Bellefontaine Benjamin Logan 4, Cin. NW 3
Bloom-Carroll 15, Cols. Linden McKinley 0
Chillicothe Unioto 8, McArthur Vinton County 3
Chillicothe Zane Trace 4, Albany Alexander 3
Cin. Hills Christian Academy 3, Clarksville Clinton-Massie 2
Cin. McNicholas 9, Monroe 5
Circleville 9, Lancaster Fairfield Union 4
Circleville Logan Elm 5, Washington C.H. Miami Trace 3
Cleves Taylor 10, Cin. Wyoming 0
Cols. DeSales 10, Amanda-Clearcreek 0
Cols. Hartley 10, Delaware Buckeye Valley 0
Cols. Watterson 14, Granville 5
Day. Chaminade-Julienne 1, Germantown Valley View 0
Day. Oakwood 4, Greenville 0
Gallipolis Gallia 5, Marietta 4, 9 innings
Hamilton Ross 7, St. Bernard Roger Bacon 6
Heath 11, London 2
Hebron Lakewood 14, Cols. Centennial 0, 5 innings
Hillsboro 14, Washington C.H. 4
Middletown Fenwick 14, Cin. Indian Hill 2
New Richmond 10, Norwood 0
Oberlin Firelands 5, Medina Buckeye 4
Plain City Jonathan Alder 10, Cols. Bexley 0
Sparta Highland 5, Newark Licking Valley 0
Spring. Kenton Ridge 12, Urbana 2
Thornville Sheridan 11, Williamsport Westfall 1
Tipp City Tippecanoe 13, Kettering Alter 0
Apple Creek Waynedale 7, Navarre Fairless 0
Bucyrus Wynford 2, Elmore Woodmore 1
Canfield S. Range 10, Ravenna SE 0, 6 innings
Columbiana 1, Can. Cent. Cath. 0
Columbiana Crestview 8, Rootstown 2
Columbus Academy 11, Milford Center Fairbanks 0, 6 innings
Doylestown Chippewa 5, W. Salem NW 4, 9 innings
Elyria Cath. 24, Cle. VASJ 0
Fredericktown 18, Cols. Ready 0, 5 innings
Genoa Area 6, Sherwood Fairview 4
Jeromesville Hillsdale 16, Creston Norwayne 1, 5 innings
Johnstown Northridge 6, Worthington Christian 5, 10 innings
Johnstown-Monroe 2, Howard E. Knox 0
Kirtland 10, Beachwood 0
Leavittsburg LaBrae 5, Middlefield Cardinal 2
Loudonville 13, Wooster Triway 1, 5 innings
Marion Elgin 10, Galion Northmor 0, 5 innings
Marion Pleasant 10, Cols. Grandview Hts. 4
Millbury Lake 6, Metamora Evergreen 1
Mogadore 4, E. Palestine 2
Newark Cath. 13, Richwood N. Union 4
Orwell Grand Valley 3, Youngs. Liberty 2
Rocky River Lutheran W. 8, Wickliffe 5
W. Jefferson 10, London Madison Plains 0, 5 innings
Warren Champion 7, Ashtabula Edgewood 0
Wellington 6, Lorain Clearview 3
Antwerp 4, Defiance Ayersville 0
Ashland Mapleton 20, Elyria Open Door 3, 5 innings
Attica Seneca E. 18, Ridgeway Ridgemont 2
Berlin Center Western Reserve 17, Warren Lordstown 0, 5 innings
Bristol 6, Fairport Harbor Harding 2
Carey 12, McGuffey Upper Scioto Valley 2, 5 innings
Convoy Crestview 5, New Bremen 3
Cortland Maplewood 3, Newbury 1
E. Can. 6, Oberlin 1
Garfield Hts. Trinity 14, Windham 0, 5 innings
Greenwich S. Cent. 5, Lucas 4
Hamler Patrick Henry 3, Columbus Grove 0
Haviland Wayne Trace 11, Edon 2
Hicksville 3, Pettisville 0
Kalida 13, Continental 0, 5 innings
Leetonia 3, N. Jackson Jackson-Milton 1
Lisbon David Anderson 8, Sebring McKinley 3
McComb 9, New Riegel 8
McDonald 5, Wellsville 4, 8 innings
Mineral Ridge 4, Heartland Christian 3
Minster 4, Maria Stein Marion Local 1
Mt. Blanchard Riverdale 12, Arlington 4
N. Baltimore 12, Cory-Rawson 1, 5 innings
Norwalk St. Paul 9, Monroeville 0
Ottoville 7, Lima Perry 3
Plymouth 7, New Washington Buckeye Cent. 2
Sandusky St. Mary 9, Tiffin Calvert 7
St. Henry 16, Delphos St. John’s 0, 5 innings
Sycamore Mohawk 10, Crestline 4
Tol. Ottawa Hills 9, Old Fort 6
Van Wert Lincolnview 5, Rockford Parkway 4
Vienna Mathews 15, Ashtabula St. John 0, 5 innings
W. Unity Hilltop 12, Stryker 11
Warren JFK 18, Southington Chalker 2, 5 innings