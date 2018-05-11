FILE - Madonna appears at the 30th annual GLAAD Media Awards in New York on May 4, 2019, in New York. Madonna has postponed her career-spanning 2023 ‘Celebration’ tour due to ‘serious bacterial infection’ and ICU stay, her manager Guy Oseary confirmed on Wednesday. The tour was set to kick-off in Vancouver on July 15. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)
Madonna postpones tour
FILE - United States' Simone Biles bites her gold medal for the artistic gymnastics women's individual all-around final at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro, Brazil, Aug. 11, 2016. USA Gymnastics announced Wednesday, June 28, 2023, that Biles, the 2016 Olympic champion, will be part of the field at the U.S. Classic outside of Chicago on Aug. 5. The meet will be Biles' first since the 2020 Olympics. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)
Simone Biles returning to competition
FILE - In this Tuesday, Aug. 9, 2016 file photo, businessman Yevgeny Prigozhin, left, gestures on the sidelines of a summit meeting between Russian President Vladimir Putin and Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the Konstantin palace outside St. Petersburg, Russia. USAReally is a case in point. The website was launched in May by the Federal News Agency, part of an empire allegedly run by Putin ally Yevgeny Prigozhin that includes the Internet Research Agency _ the "troll factory" whose members were indicted by U.S. special investigator Robert Mueller this year. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file)
Russian rebellion
Chicago Blackhawks general manager Kyle Davidson poses with first round draft pick Connor Bedard during the first round of the NHL hockey draft, Wednesday, June 28, 2023, in Nashville, Tenn. (AP Photo/George Walker IV)
2023 NHL draft
FILE - New York City Council candidate Yusef Salaam speaks during an interview with The Associated Press, May 24, 2023, in New York. (AP Photo/Mary Altaffer, File)
NYC Council primary

Thursday’s Scores

By The Associated Press
 
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Boy’s Baseball

Division I

Beavercreek 2, Springfield 0

Centerville 9, Piqua 2

Other news
Philadelphia Phillies' Nick Castellanos hits a three-run home run during the second inning of a baseball game against the Chicago Cubs, Wednesday, June 28, 2023, in Chicago. (AP Photo/Matt Marton)
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Nick Castellanos homered, Edmundo Sosa and Josh Harrison also went deep, and the Philadelphia Phillies beat the Chicago Cubs 8-5.
Miami Marlins second baseman Luis Arraez, right, congratulates relief pitcher A.J. Puk (35) after defeating the Boston Red Sox 6-2 following a baseball game at Fenway Park, Wednesday, June 28, 2023, in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)
Garrett and Segura lead the Marlins past the Red Sox, 6-2
Jean Segura hit a two-run single in a three-run sixth inning and the Miami Marlins beat the Boston Red Sox 6-2 on Wednesday night after a rain delay.
Cincinnati Reds second baseman Jonathan India makes a stop on a ground ball before throwing out Baltimore Orioles' Ryan O'Hearn at first base in the fifth inning of a baseball game, Wednesday, June 28, 2023, in Baltimore. (AP Photo/Julio Cortez)
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Will Benson hit a go-ahead triple and TJ Friedl followed with a two-run homer in a four-run 10th inning to give the Cincinnati Reds an 11-7 victory over the Baltimore Orioles.
In United Arab Emirates, struggling sea turtles get a helping hand
As sea turtles around the world grow more vulnerable due to climate change, the United Arab Emirates is working to protect the creatures.

Cin. Elder 10, Cin. Anderson 0

Cin. Moeller 11, Cin. NW 1, 5 innings

Cin. Oak Hills 3, Cin. Turpin 1

Cin. St. Xavier 10, Cin. Sycamore 2

Cin. West Clermont 7, Milford 4

Clayton Northmont 9, Huber Hts. Wayne 1

Hamilton Badin 5, Harrison 0

Kings Mills Kings 11, W. Chester Lakota W. 5

Liberty Twp. Lakota E. 2, Fairfield 1, 8 innings

Loveland 6, Hamilton 2

Mason 17, Lebanon 7

Springboro 12, Kettering Fairmont 2

Tol. St. John’s 6, Tol. Start 3

Troy 13, Xenia 3, 6 innings

Vandalia Butler 11, New Carlisle Tecumseh 1, 5 innings

Division II

Athens 4, Waverly 2

Bellbrook 6, Eaton 0

Bellefontaine Benjamin Logan 4, Cin. NW 3

Bloom-Carroll 15, Cols. Linden McKinley 0

Chillicothe Unioto 8, McArthur Vinton County 3

Chillicothe Zane Trace 4, Albany Alexander 3

Cin. Hills Christian Academy 3, Clarksville Clinton-Massie 2

Cin. McNicholas 9, Monroe 5

Circleville 9, Lancaster Fairfield Union 4

Circleville Logan Elm 5, Washington C.H. Miami Trace 3

Cleves Taylor 10, Cin. Wyoming 0

Cols. DeSales 10, Amanda-Clearcreek 0

Cols. Hartley 10, Delaware Buckeye Valley 0

Cols. Watterson 14, Granville 5

Day. Chaminade-Julienne 1, Germantown Valley View 0

Day. Oakwood 4, Greenville 0

Gallipolis Gallia 5, Marietta 4, 9 innings

Hamilton Ross 7, St. Bernard Roger Bacon 6

Heath 11, London 2

Hebron Lakewood 14, Cols. Centennial 0, 5 innings

Hillsboro 14, Washington C.H. 4

Middletown Fenwick 14, Cin. Indian Hill 2

New Richmond 10, Norwood 0

Oberlin Firelands 5, Medina Buckeye 4

Plain City Jonathan Alder 10, Cols. Bexley 0

Sparta Highland 5, Newark Licking Valley 0

Spring. Kenton Ridge 12, Urbana 2

Thornville Sheridan 11, Williamsport Westfall 1

Tipp City Tippecanoe 13, Kettering Alter 0

Division III

Apple Creek Waynedale 7, Navarre Fairless 0

Bucyrus Wynford 2, Elmore Woodmore 1

Canfield S. Range 10, Ravenna SE 0, 6 innings

Columbiana 1, Can. Cent. Cath. 0

Columbiana Crestview 8, Rootstown 2

Columbus Academy 11, Milford Center Fairbanks 0, 6 innings

Doylestown Chippewa 5, W. Salem NW 4, 9 innings

Elyria Cath. 24, Cle. VASJ 0

Fredericktown 18, Cols. Ready 0, 5 innings

Genoa Area 6, Sherwood Fairview 4

Jeromesville Hillsdale 16, Creston Norwayne 1, 5 innings

Johnstown Northridge 6, Worthington Christian 5, 10 innings

Johnstown-Monroe 2, Howard E. Knox 0

Kirtland 10, Beachwood 0

Leavittsburg LaBrae 5, Middlefield Cardinal 2

Loudonville 13, Wooster Triway 1, 5 innings

Marion Elgin 10, Galion Northmor 0, 5 innings

Marion Pleasant 10, Cols. Grandview Hts. 4

Millbury Lake 6, Metamora Evergreen 1

Mogadore 4, E. Palestine 2

Newark Cath. 13, Richwood N. Union 4

Orwell Grand Valley 3, Youngs. Liberty 2

Rocky River Lutheran W. 8, Wickliffe 5

W. Jefferson 10, London Madison Plains 0, 5 innings

Warren Champion 7, Ashtabula Edgewood 0

Wellington 6, Lorain Clearview 3

Division IV

Antwerp 4, Defiance Ayersville 0

Ashland Mapleton 20, Elyria Open Door 3, 5 innings

Attica Seneca E. 18, Ridgeway Ridgemont 2

Berlin Center Western Reserve 17, Warren Lordstown 0, 5 innings

Bristol 6, Fairport Harbor Harding 2

Carey 12, McGuffey Upper Scioto Valley 2, 5 innings

Convoy Crestview 5, New Bremen 3

Cortland Maplewood 3, Newbury 1

E. Can. 6, Oberlin 1

Garfield Hts. Trinity 14, Windham 0, 5 innings

Greenwich S. Cent. 5, Lucas 4

Hamler Patrick Henry 3, Columbus Grove 0

Haviland Wayne Trace 11, Edon 2

Hicksville 3, Pettisville 0

Kalida 13, Continental 0, 5 innings

Leetonia 3, N. Jackson Jackson-Milton 1

Lisbon David Anderson 8, Sebring McKinley 3

McComb 9, New Riegel 8

McDonald 5, Wellsville 4, 8 innings

Mineral Ridge 4, Heartland Christian 3

Minster 4, Maria Stein Marion Local 1

Mt. Blanchard Riverdale 12, Arlington 4

N. Baltimore 12, Cory-Rawson 1, 5 innings

Norwalk St. Paul 9, Monroeville 0

Ottoville 7, Lima Perry 3

Plymouth 7, New Washington Buckeye Cent. 2

Sandusky St. Mary 9, Tiffin Calvert 7

St. Henry 16, Delphos St. John’s 0, 5 innings

Sycamore Mohawk 10, Crestline 4

Tol. Ottawa Hills 9, Old Fort 6

Van Wert Lincolnview 5, Rockford Parkway 4

Vienna Mathews 15, Ashtabula St. John 0, 5 innings

W. Unity Hilltop 12, Stryker 11

Warren JFK 18, Southington Chalker 2, 5 innings