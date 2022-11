Click to copy

GIRLS PREP BASKETBALL=

Academy for Technology and The Classics 49, Questa 27

Alamo-Navajo 52, Jemez Valley 47

Albuquerque High 57, Valley 40

Artesia 62, Santa Teresa 26

Cleveland 56, Clovis 33

Cliff 57, Cobre 28

Dora 51, Tatum 44

Gallup 50, Valencia 35

Goddard 31, Gadsden 18

Highland 65, Bernalillo 50

Hobbs 71, Alamogordo 11

Las Cruces 55, Los Lunas 20

Mayfield 56, Silver 21

Melrose 44, Manzano 42

Organ Mountain 65, EP Riverside, Texas 47

Pojoaque 38, Del Norte 36

St. Michael’s 34, Los Alamos 33

Volcano Vista 72, Tohatchi 43

West Las Vegas 47, Taos 46

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/