Friday’s Scores
BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Manchester 63, Can. South 42
Akr. Springfield 69, Mogadore Field 30
Alliance 93, Salem 60
Arlington 84, Arcadia 28
Austintown Fitch 62, Hudson 50
Bethel-Tate 69, Lees Creek E. Clinton 50
Bradford 86, New Paris National Trail 48
Brookfield 75, Hubbard 41
Brookville 63, Day. Oakwood 44
Brunswick 61, Euclid 54
Cadiz Harrison Cent. 74, Richmond Edison 51
Caledonia River Valley 69, Bellville Clear Fork 38
Camden Preble Shawnee 47, Arcanum 40
Can. McKinley 57, N. Can. Hoover 42
Carlisle 64, Waynesville 45
Carrollton 50, Alliance Marlington 48
Casstown Miami E. 48, Day. Northridge 36
Cedarville 59, Spring. Cath. Cent. 53
Chillicothe Unioto 62, Piketon 48
Chillicothe Zane Trace 71, Chillicothe Huntington 27
Cin. Anderson 72, Cin. West Clermont 31
Cin. Hills Christian Academy 83, St. Bernard Roger Bacon 58
Cin. Princeton 62, Cin. Sycamore 57
Cin. Purcell Marian 71, Norwood 65
Cin. Taft 69, Cin. Aiken 47
Cin. Walnut Hills 61, Lebanon 43
Cin. Western Hills 86, Cin. Hughes 65
Cle. Benedictine 43, Andrews Osborne Academy 36
Cle. Hts. Lutheran E. 77, Cle. Cent. Cath. 55
Cle. St. Ignatius 71, Gates Mills Gilmour 41
Columbiana Crestview 68, N. Jackson Jackson-Milton 61
Convoy Crestview 68, Lima Shawnee 55
Cortland Maplewood 61, Sebring McKinley 47
Cory-Rawson 69, Vanlue 52
Crestline 49, Mansfield St. Peter’s 40
Creston Norwayne 75, Apple Creek Waynedale 58
Crown City S. Gallia 67, Bidwell River Valley 59
Cuyahoga Falls CVCA 62, Navarre Fairless 42
Day. Chaminade Julienne 67, Day. Carroll 55
Defiance 50, Paulding 37
Defiance Tinora 49, Delta 42
Delaware Buckeye Valley 67, Cols. Mifflin 57
Delaware Hayes 56, Sunbury Big Walnut 50, OT
Doylestown Chippewa 61, Rittman 41
Dublin Jerome 52, Thomas Worthington 38
E. Liverpool 75, Lisbon Beaver 49
Elmore Woodmore 66, Millbury Lake 57
Elyria 66, Bay Village Bay 58
Fairfield 55, Liberty Twp. Lakota E. 48
Findlay Liberty-Benton 56, Van Buren 41
Fredericktown 58, Cardington-Lincoln 55
Gallipolis Gallia 67, Athens 42
Gnadenhutten Indian Valley 64, Newcomerstown 23
Haviland Wayne Trace 49, Bryan 38
Hicksville 42, Continental 27
Hilliard Bradley 51, Cols. Upper Arlington 21
Hilliard Darby 65, Marysville 54
Howard E. Knox 31, Amanda-Clearcreek 20
Huber Hts. Wayne 73, Miamisburg 39
Huron 68, Milan Edison 46
Jackson 44, Hillsboro 40
Jackson Center 60, Anna 30
Jamestown Greeneview 67, Spring. Greenon 45
Kenton 50, Coldwater 45
Kettering Alter 78, Hamilton Badin 38
Kettering Fairmont 54, Clayton Northmont 27
Kinsman Badger 55, Campbell Memorial 43
LaGrange Keystone 65, Wellington 30
Lakeside Danbury 91, Gibsonburg 61
Lancaster 32, Grove City Cent. Crossing 25
Leavittsburg LaBrae 76, Mineral Ridge 51
Leesburg Fairfield 64, Sardinia Eastern Brown 37
Legacy Christian 74, Franklin Middletown Christian 67
Leipsic 58, Dola Hardin Northern 50
Lewis Center Olentangy Orange 66, Hilliard Davidson 53
Lewistown Indian Lake 47, St. Paris Graham 46
Lexington 73, Millersburg W. Holmes 53
Lisbon David Anderson 49, E. Palestine 39
Lorain 44, Bedford 36
Lore City Buckeye Trail 56, Barnesville 53
Louisville Aquinas 70, Hartville Lake Center Christian 50
Loveland 49, Cin. Turpin 40
Lynchburg-Clay 90, W. Union 33
Macedonia Nordonia 71, Medina Highland 55
Malvern 63, W. Lafayette Ridgewood 40
Marietta 48, Pomeroy Meigs 43
Marion Harding 72, Galion 57
Martins Ferry 56, Belmont Union Local 51
Mason 75, Cin. Colerain 41
McComb 79, Mt. Blanchard Riverdale 59
McDermott Scioto NW 55, Portsmouth Notre Dame 43
Medina 70, Mentor 68
Mentor Lake Cath. 108, Eastlake North 83
Middletown 64, Hamilton 40
Middletown Madison Senior 42, Franklin 40
Milford Center Fairbanks 38, W. Liberty-Salem 37
Mogadore 76, Rootstown 23
Mowrystown Whiteoak 47, Peebles 42
Mt. Gilead 77, Danville 75
Mt. Vernon 74, Ashland 72, OT
N. Lewisburg Triad 49, Mechanicsburg 32
N. Ridgeville 69, Amherst Steele 60
Napoleon 51, Maumee 38
Neshannock, Pa. 67, Youngstown Urban Scholars 9
New Albany 58, Grove City 56
New Concord John Glenn 61, New Lexington 49
Newton Falls 65, Heartland Christian 49
Newton Local 50, W. Alexandria Twin Valley S. 37
Niles McKinley 48, Warren Champion 29
Norton 51, Streetsboro 40
Old Fort 57, Tiffin Calvert 38
Olmsted Falls 63, Westlake 51
Ontario 51, Sparta Highland 39
Orrville 77, Canal Fulton Northwest 71
Ottawa-Glandorf 63, Bluffton 33
Painesville Riverside 87, Independence 47
Pandora-Gilboa 53, N. Baltimore 16
Pemberville Eastwood 62, Tontogany Otsego 49
Perrysburg 71, Bowling Green 40
Pickerington Cent. 51, Newark 31
Pickerington N. 47, Westerville Cent. 40
Piqua 56, Sidney 44
Pitsburg Franklin-Monroe 54, Union City Mississinawa Valley 43
Plain City Jonathan Alder 58, Spring. Kenton Ridge 54
Poland Seminary 63, New Middletown Spring. 38
Port Clinton 50, Oak Harbor 49
Powell Olentangy Liberty 44, Dublin Coffman 37
Ravenna 65, Lodi Cloverleaf 56
Reading 56, Cin. Deer Park 42
Richwood N. Union 67, Bellefontaine Benjamin Logan 33
Russia 58, Sidney Fairlawn 24
S. Point 82, Portsmouth W. 43
S. Webster 70, Franklin Furnace Green 49
Sandusky 60, Bellevue 40
Sandusky Perkins 63, N. Olmsted 42
Seaman N. Adams 57, Chesapeake 34
Shelby 46, Marion Pleasant 43
Sherwood Fairview 36, Delphos Jefferson 34
Sidney Lehman 21, Milton-Union 19
Smithville 52, Dalton 41
Spencerville 74, Elida 47
Spring. Emmanuel Christian 40, Day. Miami Valley 20
Spring. Shawnee 72, Bellefontaine 36
St. Henry 71, Versailles 62
Strasburg-Franklin 59, Magnolia Sandy Valley 57
Sugarcreek Garaway 77, Tuscarawas Cent. Cath. 47
Swanton 52, Metamora Evergreen 44
Thornville Sheridan 64, Byesville Meadowbrook 18
Tiffin Columbian 50, Norwalk 49
Tol. Christian 59, Edon 29
Tol. Start 66, Tol. Bowsher 28
Tree of Life 61, Groveport Madison Christian 24
Troy 63, W. Carrollton 60
Uhrichsville Claymont 55, Bowerston Conotton Valley 31
Uniontown Lake 70, Massillon Perry 64
Vienna Mathews 51, Berlin Center Western Reserve 47
W. Chester Lakota W. 55, Cin. Oak Hills 38
Warren Harding 64, Youngs. Liberty 27
Warren Howland 65, Cortland Lakeview 40
Washington C.H. 61, Chillicothe 45
West Salem Northwestern 87, Jeromesville Hillsdale 61
Westerville N. 69, Cols. Franklin Hts. 35
Westerville S. 67, Dublin Scioto 56
Whitehouse Anthony Wayne 53, Holland Springfield 51
Wickliffe 61, Cle. Horizon Science 22
Willard 70, Castalia Margaretta 59
Williamsport Westfall 47, Frankfort Adena 46, OT
Windham 63, Garrettsville Garfield 43
Woodsfield Monroe Cent. 57, Sarahsville Shenandoah 56, OT
Wooster 54, Mansfield Madison 53
Wooster Triway 74, Massillon Tuslaw 39
Youngs. East 70, Akr. North 25
Youngs. Mooney 47, Youngs. Boardman 38
Youngs. Ursuline 70, Girard 38
Zanesville Maysville 92, Coshocton 36
Zanesville W. Muskingum 54, Philo 45
Zoarville Tuscarawas Valley 46, E. Can. 41
33rd Boys Jaguar Invitational=
Cols. Patriot Prep 58, Baltimore Liberty Union 41
Tol. Horizon Science 74, Cols. Wellington 54
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/