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Friday’s Scores

The Associated PressDecember 3, 2022 GMT

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 63, Can. South 42

Akr. Springfield 69, Mogadore Field 30

Alliance 93, Salem 60

Arlington 84, Arcadia 28

Austintown Fitch 62, Hudson 50

Bethel-Tate 69, Lees Creek E. Clinton 50

Bradford 86, New Paris National Trail 48

Brookfield 75, Hubbard 41

Brookville 63, Day. Oakwood 44

Brunswick 61, Euclid 54

Cadiz Harrison Cent. 74, Richmond Edison 51

Caledonia River Valley 69, Bellville Clear Fork 38

Camden Preble Shawnee 47, Arcanum 40

Can. McKinley 57, N. Can. Hoover 42

Carlisle 64, Waynesville 45

Carrollton 50, Alliance Marlington 48

Casstown Miami E. 48, Day. Northridge 36

Cedarville 59, Spring. Cath. Cent. 53

Chillicothe Unioto 62, Piketon 48

Chillicothe Zane Trace 71, Chillicothe Huntington 27

Cin. Anderson 72, Cin. West Clermont 31

Cin. Hills Christian Academy 83, St. Bernard Roger Bacon 58

Cin. Princeton 62, Cin. Sycamore 57

Cin. Purcell Marian 71, Norwood 65

Cin. Taft 69, Cin. Aiken 47

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Cin. Walnut Hills 61, Lebanon 43

Cin. Western Hills 86, Cin. Hughes 65

Cle. Benedictine 43, Andrews Osborne Academy 36

Cle. Hts. Lutheran E. 77, Cle. Cent. Cath. 55

Cle. St. Ignatius 71, Gates Mills Gilmour 41

Columbiana Crestview 68, N. Jackson Jackson-Milton 61

Convoy Crestview 68, Lima Shawnee 55

Sports

  • Texas Rangers sign ace Jacob deGrom to $185M, 5-year deal

  • South Korea advances at World Cup after wild finish to group

  • US coach Berhalter to draw on Dutch lessons at World Cup

  • If NFL had its way, Deshaun Watson's return would be on hold

    • Cortland Maplewood 61, Sebring McKinley 47

    Cory-Rawson 69, Vanlue 52

    Crestline 49, Mansfield St. Peter’s 40

    Creston Norwayne 75, Apple Creek Waynedale 58

    Crown City S. Gallia 67, Bidwell River Valley 59

    Cuyahoga Falls CVCA 62, Navarre Fairless 42

    Day. Chaminade Julienne 67, Day. Carroll 55

    Defiance 50, Paulding 37

    Defiance Tinora 49, Delta 42

    Delaware Buckeye Valley 67, Cols. Mifflin 57

    Delaware Hayes 56, Sunbury Big Walnut 50, OT

    Doylestown Chippewa 61, Rittman 41

    Dublin Jerome 52, Thomas Worthington 38

    E. Liverpool 75, Lisbon Beaver 49

    Elmore Woodmore 66, Millbury Lake 57

    Elyria 66, Bay Village Bay 58

    Fairfield 55, Liberty Twp. Lakota E. 48

    Findlay Liberty-Benton 56, Van Buren 41

    Fredericktown 58, Cardington-Lincoln 55

    Gallipolis Gallia 67, Athens 42

    Gnadenhutten Indian Valley 64, Newcomerstown 23

    Haviland Wayne Trace 49, Bryan 38

    Hicksville 42, Continental 27

    Hilliard Bradley 51, Cols. Upper Arlington 21

    Hilliard Darby 65, Marysville 54

    Howard E. Knox 31, Amanda-Clearcreek 20

    Huber Hts. Wayne 73, Miamisburg 39

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    Huron 68, Milan Edison 46

    Jackson 44, Hillsboro 40

    Jackson Center 60, Anna 30

    Jamestown Greeneview 67, Spring. Greenon 45

    Kenton 50, Coldwater 45

    Kettering Alter 78, Hamilton Badin 38

    Kettering Fairmont 54, Clayton Northmont 27

    Kinsman Badger 55, Campbell Memorial 43

    LaGrange Keystone 65, Wellington 30

    Lakeside Danbury 91, Gibsonburg 61

    Lancaster 32, Grove City Cent. Crossing 25

    Leavittsburg LaBrae 76, Mineral Ridge 51

    Leesburg Fairfield 64, Sardinia Eastern Brown 37

    Legacy Christian 74, Franklin Middletown Christian 67

    Leipsic 58, Dola Hardin Northern 50

    Lewis Center Olentangy Orange 66, Hilliard Davidson 53

    Lewistown Indian Lake 47, St. Paris Graham 46

    Lexington 73, Millersburg W. Holmes 53

    Lisbon David Anderson 49, E. Palestine 39

    Lorain 44, Bedford 36

    Lore City Buckeye Trail 56, Barnesville 53

    Louisville Aquinas 70, Hartville Lake Center Christian 50

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    Loveland 49, Cin. Turpin 40

    Lynchburg-Clay 90, W. Union 33

    Macedonia Nordonia 71, Medina Highland 55

    Malvern 63, W. Lafayette Ridgewood 40

    Marietta 48, Pomeroy Meigs 43

    Marion Harding 72, Galion 57

    Martins Ferry 56, Belmont Union Local 51

    Mason 75, Cin. Colerain 41

    McComb 79, Mt. Blanchard Riverdale 59

    McDermott Scioto NW 55, Portsmouth Notre Dame 43

    Medina 70, Mentor 68

    Mentor Lake Cath. 108, Eastlake North 83

    Middletown 64, Hamilton 40

    Middletown Madison Senior 42, Franklin 40

    Milford Center Fairbanks 38, W. Liberty-Salem 37

    Mogadore 76, Rootstown 23

    Mowrystown Whiteoak 47, Peebles 42

    Mt. Gilead 77, Danville 75

    Mt. Vernon 74, Ashland 72, OT

    N. Lewisburg Triad 49, Mechanicsburg 32

    N. Ridgeville 69, Amherst Steele 60

    Napoleon 51, Maumee 38

    Neshannock, Pa. 67, Youngstown Urban Scholars 9

    New Albany 58, Grove City 56

    New Concord John Glenn 61, New Lexington 49

    Newton Falls 65, Heartland Christian 49

    Newton Local 50, W. Alexandria Twin Valley S. 37

    Niles McKinley 48, Warren Champion 29

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    Norton 51, Streetsboro 40

    Old Fort 57, Tiffin Calvert 38

    Olmsted Falls 63, Westlake 51

    Ontario 51, Sparta Highland 39

    Orrville 77, Canal Fulton Northwest 71

    Ottawa-Glandorf 63, Bluffton 33

    Painesville Riverside 87, Independence 47

    Pandora-Gilboa 53, N. Baltimore 16

    Pemberville Eastwood 62, Tontogany Otsego 49

    Perrysburg 71, Bowling Green 40

    Pickerington Cent. 51, Newark 31

    Pickerington N. 47, Westerville Cent. 40

    Piqua 56, Sidney 44

    Pitsburg Franklin-Monroe 54, Union City Mississinawa Valley 43

    Plain City Jonathan Alder 58, Spring. Kenton Ridge 54

    Poland Seminary 63, New Middletown Spring. 38

    Port Clinton 50, Oak Harbor 49

    Powell Olentangy Liberty 44, Dublin Coffman 37

    Ravenna 65, Lodi Cloverleaf 56

    Reading 56, Cin. Deer Park 42

    Richwood N. Union 67, Bellefontaine Benjamin Logan 33

    Russia 58, Sidney Fairlawn 24

    S. Point 82, Portsmouth W. 43

    S. Webster 70, Franklin Furnace Green 49

    Sandusky 60, Bellevue 40

    Sandusky Perkins 63, N. Olmsted 42

    Seaman N. Adams 57, Chesapeake 34

    Shelby 46, Marion Pleasant 43

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    Sherwood Fairview 36, Delphos Jefferson 34

    Sidney Lehman 21, Milton-Union 19

    Smithville 52, Dalton 41

    Spencerville 74, Elida 47

    Spring. Emmanuel Christian 40, Day. Miami Valley 20

    Spring. Shawnee 72, Bellefontaine 36

    St. Henry 71, Versailles 62

    Strasburg-Franklin 59, Magnolia Sandy Valley 57

    Sugarcreek Garaway 77, Tuscarawas Cent. Cath. 47

    Swanton 52, Metamora Evergreen 44

    Thornville Sheridan 64, Byesville Meadowbrook 18

    Tiffin Columbian 50, Norwalk 49

    Tol. Christian 59, Edon 29

    Tol. Start 66, Tol. Bowsher 28

    Tree of Life 61, Groveport Madison Christian 24

    Troy 63, W. Carrollton 60

    Uhrichsville Claymont 55, Bowerston Conotton Valley 31

    Uniontown Lake 70, Massillon Perry 64

    Vienna Mathews 51, Berlin Center Western Reserve 47

    W. Chester Lakota W. 55, Cin. Oak Hills 38

    Warren Harding 64, Youngs. Liberty 27

    Warren Howland 65, Cortland Lakeview 40

    Washington C.H. 61, Chillicothe 45

    West Salem Northwestern 87, Jeromesville Hillsdale 61

    Westerville N. 69, Cols. Franklin Hts. 35

    Westerville S. 67, Dublin Scioto 56

    Whitehouse Anthony Wayne 53, Holland Springfield 51

    Wickliffe 61, Cle. Horizon Science 22

    Willard 70, Castalia Margaretta 59

    Williamsport Westfall 47, Frankfort Adena 46, OT

    Windham 63, Garrettsville Garfield 43

    Woodsfield Monroe Cent. 57, Sarahsville Shenandoah 56, OT

    Wooster 54, Mansfield Madison 53

    Wooster Triway 74, Massillon Tuslaw 39

    Youngs. East 70, Akr. North 25

    Youngs. Mooney 47, Youngs. Boardman 38

    Youngs. Ursuline 70, Girard 38

    Zanesville Maysville 92, Coshocton 36

    Zanesville W. Muskingum 54, Philo 45

    Zoarville Tuscarawas Valley 46, E. Can. 41

    33rd Boys Jaguar Invitational=

    Cols. Patriot Prep 58, Baltimore Liberty Union 41

    Tol. Horizon Science 74, Cols. Wellington 54

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    Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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