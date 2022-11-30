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Tuesday’s Scores

The Associated PressNovember 30, 2022 GMT

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 51, Akr. Coventry 50

Akr. Springfield 59, Rootstown 39

Alliance 67, Canal Fulton Northwest 66

Amherst Steele 65, Lorain Clearview 45

Ashville Teays Valley 59, Circleville Logan Elm 51

Attica Seneca E. 71, Plymouth 48

Atwater Waterloo 59, Windham 57

Avon Lake 69, Lorain 48

Baltimore Liberty Union 34, Amanda-Clearcreek 32

Bascom Hopewell-Loudon 63, Bucyrus Wynford 54

Batavia 60, Cin. Finneytown 32

Beavercreek 70, Day. Meadowdale 53

Bellbrook 72, Carlisle 64

Berlin Hiland 48, Dalton 43

Bidwell River Valley 53, Willow Wood Symmes Valley 45

Bristol 64, McDonald 36

Brunswick 74, Bay Village Bay 38

Cadiz Harrison Cent. 81, Wintersville Indian Creek 80, 2OT

Caldwell 73, Lore City Buckeye Trail 52

Can. McKinley 76, Louisville 67

Canfield 71, Cortland Lakeview 30

Cardington-Lincoln 57, Morral Ridgedale 34

Centerburg 51, Galion Northmor 49

Chagrin Falls 48, Chagrin Falls Kenston 41

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Chardon NDCL 60, Gates Mills Hawken 58

Cin. Clark Montessori 50, Cin. N. College Hill 38

Cin. Colerain 50, Cin. Mt. Healthy 47

Cin. Mariemont 65, Harrison 64, OT

Cin. Oak Hills 59, Cin. NW 31

Cin. Princeton 51, Cin. Moeller 31

Cin. Summit Country Day 54, Cin. Purcell Marian 42

Cin. Turpin 56, Hamilton Ross 49

Sports

  • Pulisic goal advances US in World Cup with 1-0 win over Iran

  • Ohio State is 5 in second-to-last CFP rankings behind USC

  • Tiger Woods doesn't 'have much left in this leg' to compete

  • Hugh Freeze asks Auburn fans for 'chance to earn your trust'

    • Cin. Woodward 82, Cincinnati Trailblazers HomeSchool 48

    Cle. E. Tech 93, Cle. Hay 69

    Cle. JFK 73, Campus Intl 39

    Cols. Franklin Hts. 52, West 48

    Cols. Mifflin 41, Grove City Cent. Crossing 37

    Cols. Upper Arlington 56, Granville 37

    Cortland Maplewood 75, Warren Champion 52

    Covington 67, Kenton 44

    Creston Norwayne 75, Orrville 29

    Cuyahoga Falls CVCA 52, Peninsula Woodridge 45

    Delaware Hayes 62, Marion Harding 46

    Delaware Olentangy Berlin 69, Caledonia River Valley 59

    Doylestown Chippewa 71, Lodi Cloverleaf 60

    Dublin Scioto 49, Dresden Tri-Valley 44

    Eaton 63, Franklin 49

    Fairfield 71, Cin. La Salle 41

    Fairfield Christian 66, Corning Miller 19

    Fairport Harbor Harding 54, Andrews Osborne Academy 46

    Franklin Furnace Green 82, Grace Christian, W.Va. 69

    Gahanna Cols. Academy 66, Whitehall-Yearling 49

    Gahanna Lincoln 66, Westerville S. 50

    Genoa Area 58, Elmore Woodmore 36

    Grafton Midview 59, Oberlin 57

    Greenwich S. Cent. 63, New Washington Buckeye Cent. 58

    Heartland Christian 51, Hanoverton United 45

    Hilliard Darby 57, Canal Winchester 41

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    Hillsboro 69, Blanchester 43

    Jeromesville Hillsdale 49, Cols. Wellington 33

    Kent Roosevelt 32, Streetsboro 29

    Kinsman Badger 57, Leetonia 13

    Lancaster 42, Chillicothe 38

    Lancaster Fairfield Union 61, Cols. Hamilton Twp. 51

    Leesburg Fairfield 50, Washington C.H. 49, OT

    Legacy Christian 65, W. Alexandria Twin Valley S. 45

    Lewis Center Olentangy Orange 68, Cols. St. Charles 46

    Liberty Twp. Lakota E. 54, Kettering Fairmont 44

    Lima Perry 69, Cory-Rawson 64

    Lisbon Beaver 67, Columbiana 49

    Louisville Aquinas 67, Wooster Triway 64

    Loveland 59, Cin. Aiken 51

    Lowellville 67, Columbiana Crestview 45

    Magnolia Sandy Valley 70, Kingsway Christian 30

    Mansfield Madison 58, Bellville Clear Fork 42

    Mantua Crestwood 79, Southington Chalker 51

    Marietta 46, Athens 33

    Martins Ferry 71, St. Clairsville 57

    Mason 69, Springboro 63

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    Massillon Jackson 56, Wooster 44

    Mayfield 59, Bedford 45

    McArthur Vinton County 59, Chillicothe Zane Trace 56

    McDermott Scioto NW 56, Portsmouth Clay 25

    Metamora Evergreen 61, Pioneer N. Central 41

    Miamisburg 46, Lebanon 44

    Milford 71, Goshen 62

    Milford Christian Academy 67, Calvary Christian, Ky. 45

    Millersport 73, Lancaster Fisher Cath. 62

    Minerva 52, Zoarville Tuscarawas Valley 36

    Monroe 48, Middletown Madison Senior 33

    Mowrystown Whiteoak 51, Felicity-Franklin 48

    N. Can. Hoover 70, Akron Garfield 39

    N. Jackson Jackson-Milton 55, Vienna Mathews 53

    New Lexington 59, Vincent Warren 40

    Newton Falls 75, Mineral Ridge 45

    Old Fort 83, Oak Harbor 48

    Parma Hts. Valley Forge 76, Independence 63

    Peebles 72, St. Patrick, Ky. 20

    Pemberville Eastwood 62, Millbury Lake 34

    Plain City Jonathan Alder 59, Hilliard Davidson 57, 2OT

    Port Clinton 58, Bellevue 48

    Portsmouth Notre Dame 58, Crown City S. Gallia 23

    Ravenna SE 70, Garrettsville Garfield 54

    Rossford 51, Fostoria 20

    S. Charleston SE 56, Yellow Springs 20

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    Salem 78, Niles McKinley 64

    Salineville Southern 60, Richmond Edison 49

    Shadyside 57, Barnesville 53

    Sidney 66, Fairborn 40

    Solon 69, Warren Harding 38

    Sparta Highland 41, Fredericktown 38

    Strasburg-Franklin 50, Cuyahoga Falls 46

    Sullivan Black River 66, Mansfield St. Peter’s 49

    Sycamore Mohawk 80, Mt. Blanchard Riverdale 40

    Sylvania Northview 56, Oregon Clay 46

    Tallmadge 56, Akr. Ellet 43

    Tol. St. Francis 51, Tol. Scott 35

    Tol. Waite 44, Gorham Fayette 39

    Troy 70, Greenville 46

    Urbana 50, Milford Center Fairbanks 31

    Vandalia Butler 50, Piqua 35

    Vermilion 52, Norwalk St. Paul 45

    W. Carrollton 63, Xenia 47

    W. Jefferson 65, Shekinah Christian 25

    Wadsworth 76, Massillon Perry 56

    Wapakoneta 48, Bowling Green 43

    Warren Howland 52, Poland Seminary 50, 2OT

    Warsaw River View 80, Millersburg W. Holmes 77

    Waynesville 62, Brookville 43

    Whitehouse Anthony Wayne 64, Wauseon 51

    Woodsfield Monroe Cent. 60, Bridgeport 41

    Worthington Kilbourne 61, Cols. Whetstone 47

    Youngs. Boardman 61, Campbell Memorial 26

    Youngs. East 79, Hubbard 48

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    Youngs. Mooney 47, Youngs. Liberty 43

    Zanesville Rosecrans 65, Grove City Christian 47

    Zanesville W. Muskingum 57, Cambridge 37

    POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

    Marion Elgin vs. Marion Pleasant, ppd.

    Warren Lordstown vs. E. Palestine, ppd.

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    Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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