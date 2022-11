Click to copy

BOYS PREP BASKETBALL=

Bear River 45, Kearns 39

Box Elder 84, Weber 60

Carbon 74, North Sanpete 58

Cedar City 74, Maple Mountain 65

Cedar Valley 67, Provo 64

Davis 60, Bonneville 32

Farmington 50, East 40

Grantsville 71, Draper APA 33

Hillcrest 71, Herriman 68

Judge Memorial 57, Stansbury 39

Layton 76, Copper Hills 74

Logan 83, Granger 47

Lone Peak 74, Viewmont 67

Millard 100, Diamond Ranch 21

Mountain Ridge 55, Highland 49

North Summit 75, Altamont 72

Northridge 66, Ben Lomond 48

Park City 57, West 46

Payson 64, Salem Hills 53

Piute 67, Beaver 51

Real Salt Lake 103, Jordan 39

Ridgeline 83, Tooele 73

Riverton 57, Fremont 51

Skyline 60, Roy 54

South Summit 58, Delta 45

Syracuse 62, Green Canyon 47

Uintah 68, Union 50

Wasatch 65, Hurricane 57

Wasatch Academy 63, Bishop Walsh, Md. 50

Wayne 63, Green River 46

Wendover 58, American Prep WV 56

Westlake 51, Juan Diego Catholic 50

Woods Cross 67, Spanish Fork 55

Five For the Fight National Hoopfest=

American Fork 56, Wichita Sunrise, Kan. 55

Corner Canyon 87, Bingham 51

Cyprus 58, Pleasant Grove 49

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/