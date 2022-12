Click to copy

Click to copy

GIRLS PREP BASKETBALL=

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Barbourville vs. Leslie Co., ccd.

Bellevue vs. Newport Central Catholic, ccd.

Chapmanville, W.Va. vs. Belfry, ccd.

Christian Co. vs. Biggersville, Miss., ccd.

Lou. Holy Cross vs. Lou. Fern Creek, ccd.

Lou. Pleasure Ridge Park vs. Edmonson Co., ccd.

Lou. Presentation vs. Butler Co., ccd.

Owsley Co. vs. Breathitt Co., ccd.

Perry Co. Central vs. Madison Central, ccd.

Western Hills vs. Thomas Nelson, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/